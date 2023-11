Chiếc áo khiến Công nương Kate bị chỉ trích

Ngày 18/11, BBC đăng lên Instagram đoạn video quay sẵn của Công nương Kate để khai mạc sự kiện gây quỹ thường niên cho BBC Children in Need - tổ chức từ thiện của BBC chuyên giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Anh.

Trong video, Vương phi xứ Wales xuất hiện với phong cách giản dị, áo sơ mi tay ngắn đóng thùng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc uốn lượn sóng.

“Đêm nay nhằm mục đích hỗ trợ, bảo vệ và trao quyền cho tất cả trẻ em để chúng trở thành người giỏi nhất có thể. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc trong tương lai của chúng. Điểm mấu chốt là chúng ta phải nuôi dưỡng tuổi thơ. Đó là lý do tại sao các dự án được hỗ trợ bởi Children in Need lại quan trọng đến vậy”, Công nương Kate kêu gọi.

Công nương Kate trở thành chủ đề tranh cãi vì chiếc áo sơ mi có giá 400 USD.

Bất chấp tính chất cao cả của hoạt động gây quỹ, cư dân mạng lại để ý chi tiết nhỏ nhặt hơn và dùng nó công kích Công nương Kate.

Người ta phát hiện chiếc áo sơ mi xanh họa tiết cầu vồng mà vợ Hoàng tử William mặc làm từ chất liệu lụa cao cấp. Nó có giá 315 bảng Anh (khoảng 400 USD). Hiện tại, chiếc áo không còn hàng, các kiểu dáng tương tự có giá khoảng 225-400 USD.

Một bộ phận chỉ trích Kate giả tạo. Một mặt khuyến khích mọi người quyên góp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mặt khác lại dùng tiền thuế của người dân mua hàng hàng hiệu đắt đỏ.

Cư dân mạng bình luận: “Một tỷ phú mở đầu chương trình Children In Need trên BBC, kêu gọi xã hội quyên góp. Giọng điệu thật lố bịch”, “Tôi biết những gia đình có trẻ em khuyết tật phải tằn tiện để con có ăn. Vì vậy, tôi cảm thấy khó chịu khi Kate Middleton xuất hiện trên BBC Children in Need với chiếc áo sơ mi trị giá 315 bảng Anh”, “Tôi hy vọng Kate Middleton sẽ thông báo cắt giảm 10% nguồn tài trợ cho Hoàng gia Anh từ thuế công. Hãy nghĩ xem số tiền đó sẽ quyên góp được bao nhiêu cho hoạt động từ thiện!”, “Kate Middleton, người sở hữu một số ngôi nhà, vừa xuất hiện trên Children In Need. Năm ngoái, tổ chức huy động được khoảng 20 triệu bảng Anh hoặc con số nào đó ít hơn 354 triệu bảng Anh mà chúng ta đưa cho hoàng gia để vận hành Cung điện Buckingham. Thật là đạo đức giả”…

Dĩ nhiên, không phải mọi bình luận đều tồi tệ. Người hâm mộ chỉ ra chiếc áo không phải mới mua, từng được Kate mặc vào năm 2020.

Công nương Kate giữ im lặng trước tranh cãi. Động thái đáng chú ý nhất giữa ồn ào là người đẹp sinh năm 1982 đăng video bài phát biểu của mình lên Instagram chính thức của Thân vương và Vương phi xứ Wales.

Theo NY Post