Mới đây, sự việc bé gái 4 tuổi tử vong do bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 3/5, cháu B.T.H. (SN 2022) được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé lên tới 99%. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, đến chiều 6/5, cháu bé đã tử vong do thương tích quá nặng.

Giữa lúc dư luận chưa hết phẫn nộ, chia sẻ của anh Nguyễn Minh Đức, một người thợ ảnh vô tình nhận làm ảnh thờ cho bé gái, tiếp tục khiến nhiều người nghẹn lòng.

Ảnh: Nguyễn Minh Đức

“Trưa nay, mình vừa làm xong một tấm ảnh thờ cho một bé gái 4 tuổi.

Một công việc tưởng như bình thường với nghề của mình… Nhưng lần này, ngồi trước màn hình rất lâu mà không thể bình tâm nổi. Trong tấm ảnh ấy là một đứa bé còn quá nhỏ. Ánh mắt vẫn ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Cái tuổi đáng lẽ phải được ôm ngủ, được dỗ dành khi khóc, được lớn lên trong yêu thương… Thế nhưng em lại rời khỏi thế giới này bằng đau đớn và sợ hãi.

Mình không phải người thân của bé. Chỉ là một người ngoài cuộc vô tình chạm vào câu chuyện ấy. Nhưng càng nhìn gương mặt em, càng thấy nghẹn. Một đứa trẻ 4 tuổi… đã phải tuyệt vọng thế nào trong những ngày cuối cùng? Em đã khóc bao nhiêu lần? Em đã gọi mẹ bao nhiêu lần? Và rồi đã bất lực ra sao khi chính nơi đáng lẽ an toàn nhất lại trở thành địa ngục với em…

Có những dòng tin đọc xong rồi lướt qua. Nhưng có những chuyện ám ảnh đến mức không thể ngủ yên. Điều khiến người ta phẫn nộ không chỉ là sự tàn nhẫn. Mà là sự tàn nhẫn ấy lại được gây ra với một đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình.

Em chưa từng có cơ hội chống trả. Chưa từng có cơ hội chạy trốn. Em chỉ biết chịu đựng. Và cuối cùng, thứ em nhận được lại là một tấm ảnh thờ. Không từ nào đủ để biện minh cho hành động đó.

Không có cái gọi là “nóng giận”, “dạy dỗ” hay “mất kiểm soát” ở đây cả. Bởi khi một người có thể xuống tay liên tục với một đứa trẻ nhỏ bé, đó là sự vô nhân tính.

Mình viết những dòng chỉ đơn giản là quá đau lòng. Mong rằng pháp luật sẽ xử thật nghiêm khắc. Để công lý còn tồn tại cho em. Và để xã hội này nhớ rằng: Trẻ em sinh ra không phải để trở thành nơi trút giận của người lớn. Yên nghỉ nhé, cô bé nhỏ…”

Trao đổi thêm, anh Đức cho hay người nhà của cháu bé không chia sẻ nhiều, chỉ gửi ảnh qua Zalo nhờ in gấp rồi vội vã quay về lo hậu sự. “Mình biết câu chuyện trước rồi nhưng không nghĩ người làm ảnh thờ cho bé lại là mình”, anh nói.

Theo anh Đức, gia đình anh ở xã Bắc Quang, còn gia đình cháu bé ở Vị Xuyên, đều thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Trưa 7/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (mẹ của bé, SN 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi bạo hành, đánh đập cháu H. Sau đó hai đối tượng bỏ cháu tại phòng trọ thuộc phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Khi Hiệp quay về, thấy tình trạng cháu H. trở nặng nên đã sơ cứu, đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé. Được biết, tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong.

