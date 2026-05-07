Liên quan đến vụ cháu H. (4 tuổi) bị bạo hành tử vong xảy ra ngày 03/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.

Trong đó, Bàn Thị Tâm (SN 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) là mẹ ruột của cháu H. Còn Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) là bạn trai của Tâm, cả hai sống với nhau như vợ chồng.

Đối tượng Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, chiều ngày 03/5/2026, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Dưới góc nhìn pháp lý, Ts.Ls. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của 2 đối tượng này là vô cùng tàn nhẫn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã cướp đi mạng sống của trẻ em nên sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Theo quy định của hiến pháp và pháp luật thì cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Bởi vậy hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé mới chỉ 4 tuổi là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.

Ts.Ls. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

Quá trình xác minh cơ quan điều tra đã có căn cứ cho thấy hành vi của các đối tượng này dẫn đến chết người, đối tượng biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố Ý thực hiện hành vi và bỏ mặc cháu bé. Hậu quả chết người đã xảy ra nên cơ quan điều tra đã khởi tố về tội Giết người.

Trường hợp này, đối tượng thực hiện hành vi có thể đối diện với hình phạt cao nhất có thể áp dụng là tử hình.

Qua sự việc, ông Cường bày tỏ lo lắng, bởi đây không phải là lần đầu tiên trẻ em tử vong dưới bàn tay của chính người cha, người mẹ của mình.

"Thời gian qua xảy ra rất nhiều các trường hợp trẻ em sống cùng cha dượng, mẹ kế và bị những người này đánh đập, hành hạ đến thương tích nghiêm trọng, thậm chí điều trường hợp tử vong cho thấy đang có sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với rất nhiều thành viên trải khắp từ Bắc tới Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trong các tình huống bị bạo hành, bị xâm hại. Cha mẹ, người giám hộ những người khác nếu biết trẻ em bị bạo hành thì có thể gọi điện đến số tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để báo tin và được hỗ trợ. Hội bảo vệ quyền trẻ Việt Nam sẽ cử các luật sư, luật gia phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý các đối tượng đã xâm phạm đến trẻ em theo quy định pháp luật" , Luật sư Cường cho hay.