"Chuyện nhà người ta" - Câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại là mồi lửa âm ỉ cho những bi kịch tàn khốc

Bé H. bốn tuổi.

Bốn tuổi là tuổi một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn xung quanh để sống. Không phải chỉ những người lớn trong nhà nó. Mà cả những người lớn trong ngõ, trong phố, trong thành phố mà nó đang sống.

Chúng ta, những người lớn đó.

Tôi chỉ biết bé bốn tuổi, sống trong một căn nhà trọ chừng 20 mét vuông ở Phú Diễn, Hà Nội, và bé đã mất vào ngày 3/5/2026.

Nhưng có những người biết bé. Hàng xóm trong con ngõ đó biết. Người đi qua đi lại mỗi ngày biết. Người bán hàng đầu ngõ, cô chạy xe ôm, chú xe máy dừng đón con mỗi chiều, họ có thể đã nhìn thấy bé.

Câu hỏi tôi không thể không đặt ra là: họ có nhìn thấy gì không?

Tôi biết câu trả lời có thể là không. Bạo hành có thể xảy ra hoàn toàn kín đáo, sau những cánh cửa đóng chặt, không để lại dấu vết nào ra ngoài.

Nhưng tôi cũng biết, từ nhiều năm làm việc với những câu chuyện như thế này, rằng bạo hành kéo dài thường không bao giờ hoàn toàn vô hình. Nó để lại dấu vết. Trên cơ thể đứa trẻ. Trong cách nó đi lại, cách nó phản ứng với người lạ, cách nó co rúm lại hay đứng im khi có người tiến đến gần. Trong ánh mắt không còn tò mò, không còn háo hức như đứa trẻ bốn tuổi đáng ra phải có.

Những dấu vết đó, nếu ai đó chú ý, thường đủ để dừng lại và tự hỏi.

Và rồi câu hỏi tiếp theo mới là câu hỏi thực sự quan trọng: sau khi tự hỏi, người ta làm gì?

Phần lớn chúng ta sẽ không làm gì cả.

Không phải vì chúng ta độc ác. Không phải vì chúng ta không quan tâm. Mà vì trong đầu chúng ta, ngay lập tức, xuất hiện một câu nói quen thuộc đến mức đã trở thành phản xạ: Thôi, chuyện nhà người ta.

Câu nói đó nghe có vẻ thận trọng. Có vẻ tôn trọng. Có vẻ như là người trưởng thành, biết giữ khoảng cách, không xía vào việc không liên quan đến mình.

Nhưng khi đối tượng trong câu chuyện đó là một đứa trẻ, câu nói ấy không còn là sự thận trọng nữa. Nó là sự từ bỏ.

Chúng ta là xã hội không thiếu can đảm khi cần thiết. Chúng ta hô hoán khi thấy tai nạn giao thông. Chúng ta kéo nhau ra can ngăn khi thấy hai người đánh nhau ngoài đường. Chúng ta chia sẻ, bình luận, phẫn nộ rầm rộ trên mạng xã hội khi xảy ra bất công.

Nhưng khi một đứa trẻ hàng xóm xuất hiện với vết bầm tím trên tay, chúng ta nhìn rồi nghĩ: Chắc nó ngã. Trẻ con hay ngã lắm.

Khi nó không còn chạy ra ngoài chơi như trước, chúng ta nghĩ: Chắc bố mẹ không cho ra.

Khi nó giật mình và co người lại mỗi khi có tiếng động lớn, chúng ta không nghĩ gì cả. Hoặc nếu có nghĩ, chúng ta lại nhủ lòng: Không biết thực hư thế nào. Lỡ nói oan người ta thì sao.

Và câu chuyện tiếp tục.

Tôi không phán xét những người hàng xóm trong căn nhà trọ nhỏ ở Phú Diễn đó. Tôi không biết họ thấy gì, không thấy gì, họ đã làm gì hay không làm gì. Đó không phải là điều tôi muốn nói.

Điều tôi muốn nói là: nếu chúng ta thành thật với bản thân, tất cả chúng ta đều đã từng là những người hàng xóm đó.

Tất cả chúng ta đều đã từng thấy một điều gì đó không ổn và tự nhủ: Thôi kệ. Chuyện nhà người ta.

Tôi cũng vậy. Tôi không đứng ngoài câu chuyện này để phán xét. Tôi đứng trong nó, như tất cả mọi người.

Bạo hành trẻ em hiếm khi là bí mật tuyệt đối. Những nghiên cứu về phúc lợi trẻ em quốc tế, bao gồm các báo cáo của UNICEF và WHO về môi trường bảo vệ trẻ em, đều chỉ ra rằng trong phần lớn các vụ bạo hành nghiêm trọng, luôn có giai đoạn mà những người xung quanh có thể nhận ra dấu hiệu. Vấn đề không phải là thiếu thông tin. Vấn đề là thiếu hành động sau khi có thông tin.

Ở Việt Nam, đường dây hỗ trợ trẻ em 111 do Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vận hành, hoạt động 24/7 và hoàn toàn miễn phí. Bất kỳ ai, không cần là người thân của đứa trẻ, không cần có bằng chứng chắc chắn, chỉ cần nghi ngờ có điều gì đó không ổn, đều có thể gọi. Nhân viên ở đầu dây sẽ đánh giá và xử lý. Đó là việc của họ, không phải của người gọi.

Một cuộc điện thoại. Một phút. Không cần tên. Không cần làm nhân chứng. Chỉ cần gọi.

"Chuyện nhà người ta" là câu nói hay nhất để rửa tay sạch bóng. Để đi ngủ ngon tối hôm đó. Để không phải mang theo cái cảm giác khó chịu rằng có thể mình vừa bỏ qua thứ gì đó quan trọng.

Nhưng câu nói đó không thay đổi được điều gì đã xảy ra.

Và nó cũng không bảo vệ được những đứa trẻ đang cần được bảo vệ ngay lúc này, trong những ngôi nhà mà chúng ta đi qua mỗi ngày mà không nhìn vào.