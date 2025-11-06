Hơn nửa tháng trôi qua kể từ vụ việc bé trai 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh Xẻo Rô (tỉnh An Giang) tử vong trong lúc ngủ khiến nhiều người xót xa. Trong căn nhà chưa đầy 10m² nằm sát mép nước, chị Lê Thị Kiều ((26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) - mẹ của bé đang cố gắng từng ngày để ổn định lại cuộc sống sau biến cố đau lòng. Dù nỗi nhớ con vẫn day dứt, chị còn phải đối mặt với không ít lời đồn thổi, soi xét từ mạng xã hội.

Được biết, sau thời gian trải qua biến cố lớn, người mẹ hiện đã dọn về bên ngoại sinh sống cùng các con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chị nói mình đang dần ổn định, cố gắng bắt đầu lại.

“Giờ mẹ con em dọn về bên ngoại ở. Ở đây cũng được 10 năm rồi, đằng sau nhà em cũng sửa lại hết, nói chung là tháo ra sửa hết luôn,” chị kể.

Chị cho biết hiện tại đang tính cho các con trở lại trường. “Giờ mẹ con em đi về bên ngoại ở, tính cho ba đứa nhỏ đi học lại, còn đứa út thì gửi vô trường mầm non. Rồi em đi làm, học cái nghề gì đó, để còn dễ coi con. Em cũng muốn kiếm tiền, tự học nghề. Nếu anh chị mạnh thường quân, ai thương em thì giúp em, chỉ dạy em vài ngày, em muốn đi học nghề làm nail đó.”

Chị Lê Thị Kiều ((26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) chưa thôi day dứt và xót xa mỗi khi nhắc đến câu con trai xấu số của mình

Nhắc đến những lời chỉ trích sau vụ việc bé trai 4 tháng tuổi không may bị rơi xuống sông, chị nghẹn giọng: “Người ta nói sao không kêu công an trước mà lại đi kêu YouTuber. Thật ra đâu có vậy. Nhiều lúc em bị trầm cảm, chỉ biết ngồi một góc, rồi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi con hoài thôi. Chỉ biết xin lỗi thôi… Con mình mất rồi biết sao giờ.”

Những người xung quanh sợ chị suy nghĩ tiêu cực, thường cố gắng động viên, chọc cho chị cười. “Mấy anh chị thấy em buồn quá, sợ em nghĩ bậy nên chọc em cười. Em cũng không muốn cười đâu, mà người ta chọc thì cũng ráng cười cho vui.”

Căn nhà của chị Lê Thị Kiếu (có lỗ bên trái) nằm ven kênh xáng Xẻo Rô chỉ có 10m², nhưng lại là mái ấm cho cả nhà 6 thành viên

Về số tiền mọi người hỗ trợ và giúp đỡ, chị Kiều cho biết, “Em gửi hết bên cơ quan, người ta gửi vô sổ tiết kiệm cho em rồi. Em lấy tiền lời đó nuôi con, mua sữa, mua đồ ăn cho tụi nhỏ. Còn tiền gốc em để dành, mai mốt con lớn cần thì lấy cho con. Cũng có mấy anh chị gọi điện riêng cho em, gửi em ít tiền khoảng 1 triệu em cũng để mua sữa, mua đồ ăn cho con, dặn đừng buồn, đừng khóc nữa.”

Chị khẽ nói: “Giờ em chỉ muốn học nghề, đi làm, lo cho mấy đứa nhỏ. Vậy là đủ rồi.”

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Lê Thị Kiều thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích (nhà ngay ngã tư kênh xáng Xẻo Rô).

Ngay sau đó, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng, tỉnh An Giang triển khai tìm kiếm.

Đến khoảng 15h ngày 21/10, lực lượng chức năng xã An Biên đã tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi nổi trên kênh Xẻo Rô, cách nhà gần 1,5km.

Được biết, căn nhà chị Lê Thị Kiều nằm lọt thỏm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ (cũ), chênh vênh trên những cây cọc gỗ cắm tạm bên mé sông.