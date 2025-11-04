Căn nhà xập xệ nằm ngay dưới dạ cầu, gần khu chợ đông đúc là nơi gia đình chị L.T.K (mẹ cháu bé) sinh sống. Ngay sau vụ tai nạn, vì lo ngại đến sự an toàn của các con, chị K. đã đưa những đứa trẻ còn lại rời khỏi đây để tá túc tạm nơi khác.

Clip: Di Anh

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Út (Xã Ao Biên - An Giang), một tiểu thương và cũng là người hàng xóm quen thuộc, cho biết gia đình chị K. đã ở đây đã lâu nhưng cuộc sống khá bấp bênh, thường xuyên đi lại làm ăn ở nhiều nơi. Chỉ trong 2,3 năm trở lại đây, chị K. mới cùng các con thường xuyên ở lại để chồng đi biển.

“Nó ở đây cũng lâu rồi nhưng mà đi đi về về chứ không ở thường xuyên, đi chỗ này chỗ khác làm ăn. 2-3 năm nay chồng đi biển thì mới về đây. Trước đó đi đâu, đi làm gì mình không biết.”

Bà Nguyễn Thị Út (Xã Ao Biên - An Giang) (Ảnh: Di Anh)

Bà Út cũng kể rằng, căn nhà gỗ mà cả gia đình chị K. sinh sống đã sập xệ từ mười mấy năm trước và là nhà mượn của họ hàng, bên trong hầu như không có đồ đạc gì ngoài một cây quạt gió.

“Mẹ con nó ở đây bán lay lắt vậy đó, tháng 7 này kia người ta cho gạo thì lấy gạo về ăn. Có 2 đứa đi học thôi, nhưng thằng lớn học có mấy ngày nó cũng nghỉ à. Nó cũng buồn, cũng khóc dữ lắm chứ. Trời ơi con mất mà, dễ gì không buồn không khóc được. Nó ở dưới (ven bờ sông) 5-6 bữa rồi mới lên trên này. Còn trước đó toàn ở dưới đó không.”

Căn nhà tạm của mẹ con chị K (Ảnh: Di Anh)

Và tình thương mộc mạc của những người hàng xóm luôn là điểm tựa cho mẹ con chị K. Chị Thanh Thảo, một người dân gần đó, thường xuyên thấy các con chị K. đi ngang qua. Thương hoàn cảnh khó khăn, chị T. thường xuyên cho các bé bánh trái hoặc những thứ có sẵn.

“Chị thấy mấy đứa nhỏ hay tới lui theo mẹ đi bán hàng hoài vậy á. Chị có gì thì chị cho cái nấy, cho bánh hoặc cho đồ cũ của mấy đứa nhỏ nhà chị. Nhiều khi nó đói bụng thì cũng đến xin, chị thấy thương thì cho vậy á. Mà mấy đứa cũng ngoan lắm, dễ thương.”

Chị Thanh Thảo - hàng xóm (Ảnh: Di Anh)

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Kiều (sinh năm 1999) phát hiện con trai út 4 tháng tuổi mất tích. Căn nhà sàn ven kênh xáng Xẻo Rô, với chiếc giường dựng sát mép kênh, đã trở thành nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cháu bé được xác định đã không may rơi xuống kênh và tử vong sau đó.

Căn nhà tạm bợ không có gì đáng giá của 5 mẹ con (Ảnh: Di Anh)

Gia đình chị Kiều có đến 5 người con và thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá dựng tạm. Chị Kiều mưu sinh bằng nghề bán vé số, còn chồng thì đi biển và thỉnh thoảng mới về. Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.