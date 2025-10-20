Ngày 20-10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn gần cầu Thứ 3, thuộc ấp 2, xã An Biên.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống sông mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, bà Lê Thị K. (26 tuổi; ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì không thấy con trai 4 tháng tuổi đâu. Căn nhà của gia đình bà K. là nhà sàn gỗ rách nát ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nghi ngờ bé đã rơi xuống kênh mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bé trai mất tích

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai tìm kiếm nhưng đến trưa cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Nhiều người dân theo dõi tông tích bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống sông mất tích

Lỗ trống trên vách căn nhà sàn của gia đình bà K. là điểm nghi ngờ bé trai bị lọt xuống sông mất tích

Một lãnh đạo công an xã cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.

Gia đình bà K. có 5 đứa con trai, đứa lớn chưa tới 10 tuổi, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chồng bà K. đang đi làm ngư phủ trên một tàu cá, còn bà thì bán vé số dạo.