Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ
Bé trai ở An Giang đang ngủ trong căn nhà sàn rách nát ven sông thì nghi bò qua lỗ trống trên vách nhà, rơi xuống sông mất tích.
Ngày 20-10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn gần cầu Thứ 3, thuộc ấp 2, xã An Biên.
Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống sông mất tích
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, bà Lê Thị K. (26 tuổi; ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì không thấy con trai 4 tháng tuổi đâu. Căn nhà của gia đình bà K. là nhà sàn gỗ rách nát ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nghi ngờ bé đã rơi xuống kênh mất tích.
Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai tìm kiếm nhưng đến trưa cùng ngày vẫn chưa có kết quả.
Một lãnh đạo công an xã cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.
Gia đình bà K. có 5 đứa con trai, đứa lớn chưa tới 10 tuổi, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chồng bà K. đang đi làm ngư phủ trên một tàu cá, còn bà thì bán vé số dạo.