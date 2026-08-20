Chỉ với vài phút chuẩn bị, nguyên liệu quen thuộc biến thành món có lớp ngoài giòn rụm, bên trong lại khiến ai cũng mê đắm

Có những món ăn nhìn qua tưởng cầu kỳ nhưng thực ra lại bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc nhất trong căn bếp. Món bánh khoai tây viên phô mai dưới đây là một ví dụ. Chỉ mất vài phút chuẩn bị, bạn đã có thể biến những củ khoai tây bình thường thành món ăn có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm mịn, kéo sợi hấp dẫn.

Điều khiến món này thú vị nằm ở khoảnh khắc cắn đôi chiếc bánh. Bên ngoài là lớp vỏ giòn rụm, nhưng bên trong lại là phần khoai tây nghiền mềm, nóng hổi, xen giữa là phô mai tan chảy khiến ai nhìn cũng muốn thử ngay.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

3 củ khoai tây

100g phô mai mozzarella

2 quả trứng

Bột mì

Bột chiên xù

Một ít muối, tiêu

Dầu ăn

Cách làm:

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi hấp hoặc luộc đến khi chín mềm. Khi khoai còn nóng, nghiền thật nhuyễn rồi thêm một chút muối và tiêu để tăng hương vị. Nếu muốn phần nhân thơm hơn, có thể trộn thêm một ít bơ hoặc sữa tươi.

Chia khoai thành từng phần nhỏ, vo tròn rồi ấn dẹt. Đặt một viên phô mai mozzarella vào giữa, sau đó khéo léo bọc kín phần nhân lại. Đây là bước khá quan trọng vì nếu bọc không kín, phô mai dễ chảy ra ngoài trong lúc chiên.

Lần lượt lăn từng viên khoai qua bột mì, nhúng vào trứng đánh tan rồi phủ một lớp bột chiên xù bên ngoài. Muốn lớp vỏ giòn hơn, bạn có thể lặp lại bước nhúng trứng và lăn bột thêm một lần nữa.

Ảnh minh họa

Đun nóng dầu, thả từng viên khoai vào chiên ở lửa vừa. Khi lớp vỏ chuyển màu vàng ruộm thì vớt ra, để ráo dầu.

Vậy là chỉ với vài phút chuẩn bị, món khoai tây quen thuộc đã có diện mạo hoàn toàn khác. Cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn tan, phần khoai bên trong mềm mịn, còn phô mai nóng chảy kéo sợi chính là “bí mật” khiến món ăn này trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

Món này ngon nhất khi ăn nóng, có thể chấm cùng tương cà, tương ớt hoặc sốt mayonnaise. Dùng làm bữa phụ cho trẻ nhỏ, món ăn vặt cuối tuần hay chuẩn bị khi nhà có khách đều rất hợp. Chỉ cần một đĩa vừa đặt lên bàn, có lẽ mọi người sẽ không mất quá lâu để hỏi: “Bên trong món này có gì mà ngon thế?”.