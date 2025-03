Chỉ tiêu vào các trường Công an năm 2025

Học viện An ninh nhân dân tuyển 440 sinh viên hệ chính quy (tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2024). Trong đó, 290 chỉ tiêu (261 nam, 29 nữ) dành cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và 150 chỉ tiêu (136 nam, 14 nữ) dành cho nhóm ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Với nhóm ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trường dành tối đa 50 chỉ tiêu nam để gửi đào tạo nước ngoài về lĩnh vực Công nghệ thông tin (xét chọn trong số thí sinh trúng tuyển nhập học vào trường).

Ngoài ra, trường tuyển 100 sinh viên ngành Công nghệ thông tin, theo chương trình hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và 150 chỉ tiêu cho hệ văn bằng 2. Phương thức tuyển sinh sẽ thông báo sau, khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 260 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy (234 nam, 26 nữ); 140 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an với công dân đã có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên. Khu vực tuyển sinh phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

6/8 trường công an công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2025. (Ảnh minh hoạ)

Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trong đó tuyển 90 nam, 10 nữ, phân bổ đều cho phía Bắc và phía Nam, mỗi vùng 50 chỉ tiêu.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 530 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát (477 nam, 53 nữ). Phạm vi tuyển sinh phía Bắc từ Huế trở ra.

Học viện lưu ý, trong trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu đại học trong vùng tuyển sinh (theo từng tổ hợp thi tuyển), sẽ chuyển chỉ tiêu này để xét tuyển thí sinh thuộc các vùng tuyển sinh còn lại theo khu vực phía Bắc, lấy từ cao xuống thấp theo quy chế tuyển sinh.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân tuyển 200 chỉ tiêu (tăng 60 chỉ tiêu so với năm ngoái). Trong đó, nhà trường tuyển 100 chỉ tiêu phía Bắc (90 nam, 10 nữ), 100 chỉ tiêu khu vực phía Nam (90 nam, 10 nữ).

Ngoài ra, trường được giao tuyển 50 sinh viên (45 nam, 5 nữ), tuyển sinh toàn quốc đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 100 chỉ tiêu khu vực phía Bắc (90 nam, 10 nữ), thí sinh dự tuyển thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra và 100 chỉ tiêu phía Nam (90 nam, 10 nữ), thí sinh dự tuyển thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào. Ngoài ra, trường xét tuyển 50 học viên hệ văn bằng 2 nghiệp vụ công an (45 nam, 5 nữ), không chia khu vực.