Giữa nhịp sống vội vã và đắt đỏ của Hà Nội, có những gia đình trẻ vẫn đang lặng lẽ vun vén từng bữa cơm, từng đồng chi tiêu để giữ lấy sự bình yên cho tổ ấm của mình. Trên kênh TikTok @giadinhemot, câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ cùng sinh năm 1998, hiện đang thuê trọ tại Hà Nội, đã khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa xúc động. Không phải vì họ có cuộc sống đủ đầy, mà bởi cách họ đối diện với thiếu thốn bằng sự chủ động, yêu thương và thấu hiểu cho nhau.

Hai vợ chồng thuê trọ ở Hà Nội: Chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào mức lương 10 triệu của chồng

Gia đình có ba thành viên: hai vợ chồng và một em bé còn nhỏ. Thu nhập cả nhà hiện tại chỉ đến từ mức lương 10 triệu/tháng của người chồng. Vợ đã nghỉ công việc văn phòng sau khi sinh con để ở nhà chăm sóc con nhỏ toàn thời gian. Cả gia đình đang sinh sống trong một căn phòng trọ rộng khoảng 15m² tại Hà Nội, với giá thuê 2 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đây, người vợ từng làm công việc văn phòng, có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, sau khi sinh con và hết thời gian nghỉ thai sản, cô quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm con. Nhiều người khuyên hai vợ chồng nên về quê sinh sống cho đỡ vất vả, nhưng thực tế không hề đơn giản.

Quê chồng ở Lào Cai, là người dân tộc thiểu số, nên cơ hội tìm được một công việc ổn định tại quê nhà rất khó. Vì vậy, hai vợ chồng vẫn lựa chọn bám trụ ở Hà Nội, chấp nhận cuộc sống thuê trọ chật chội nhưng có cơ hội mưu sinh tốt hơn.

Cùng sinh năm 1998, bước vào tuổi U30, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã có nhà, có xe, cuộc sống đủ đầy, vợ chồng trẻ này vẫn đang bắt đầu từ con số gần như bằng không.

"Nhiều người bảo còn nghèo mà sinh con là liều. Nhưng nếu đợi đến lúc đủ thì không biết bao giờ mới đủ, mà chờ đến lúc đủ thì có khi đã già mất rồi" - cô vợ tâm sự.

Lương 10 triệu, gia đình 3 người vẫn tiết kiệm được 3-4 triệu/tháng

Ý thức rõ thu nhập của gia đình, hai vợ chồng sớm đặt ra cho mình những nguyên tắc chi tiêu rất cụ thể. Mỗi tháng, tổng chi phí sinh hoạt của cả gia đình trong hạn mức khoảng 7 triệu, phần còn lại được dành để tiết kiệm phòng khi ốm đau hoặc cho tương lai của con.

Riêng tiền ăn uống, gia đình đặt hạn mức không quá 3 triệu đồng/tháng. Người vợ chia sẻ, hai vợ chồng chia nhỏ số tiền này theo tuần, mỗi tuần chỉ chi khoảng 500k, mỗi bữa ăn không quá 50k vì còn phải dành tiền cho bữa sáng. Thực đơn hàng ngày thường rất giản dị, chủ yếu là cơm nhà tự nấu, ít thịt cá, nhiều rau, nhưng vẫn đảm bảo đủ no và tiết kiệm.

Dù nhiều người cho rằng những bữa cơm ấy khá đạm bạc, người vợ vẫn nhẹ nhàng chia sẻ: "Hiện tại chỉ có chồng mình đi làm với mức lương 10 triệu, mình ở nhà chăm con nên chi phí nào tiết kiệm được là tiết kiệm. Có bữa chỉ khoảng 30k nhưng hai vợ chồng vẫn ăn được 3 bát cơm, thấy vậy là đủ rồi".

Nhờ sự tính toán cẩn thận, trong tháng 12 vừa qua, tổng chi tiêu của gia đình chỉ hơn 5 triệu. Đặc biệt, do được ông bà nội hỗ trợ một thùng đồ ăn từ quê gửi lên, tiền ăn uống trong tháng chỉ hết khoảng 1,7 triệu.

"Bữa sáng thì nhà mình cũng ăn ở nhà, thay vì mua đồ ăn ngoài, chồng mình ăn cơm nguội hoặc ăn mì, có hôm ăn xôi cho chắc dạ, loanh quanh cũng chỉ 10k. Chồng mình cũng mang cơm đi làm vừa rẻ, vừa sạch vừa ngon miệng. Bữa tối cả nhà quây quầy ăn cơm với các món bình dân. Một tuần vợ chồng mình chỉ đi chợ 1-2 lần mua đúng những thứ cần mua".

Ngoài tiền ăn, chi phí thuê trọ khoảng 2 triệu/tháng. Tiền điện, nước và mạng Internet vào khoảng 600k. Các khoản dành cho con nhỏ như bỉm sữa khoảng 600k. Tiền xăng xe đi lại của chồng khoảng 400k và một số khoản phát sinh như về quê trong tháng là hơn 300k.

Sau khi cộng tất cả các khoản chi, gia đình vẫn để ra được hơn 4 triệu tiền tiết kiệm - con số khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với mức thu nhập chỉ 10 triệu đồng.

Với họ, tài sản lớn nhất hiện tại không phải là nhà cửa hay tiền bạc, mà là sự đồng hành của cả gia đình."Cuộc sống của vợ chồng mình đúng là 3 không: Không nhà - Không xe - Không tiền. Nhưng chúng mình thấy mình giàu hơn trước. Giàu vì biết chi tiêu hợp lý, mua những thứ cần mua chứ không mua theo cảm xúc. Giàu vì biết tiết kiệm từng chút để lo cho tương lai của con. Bữa cơm có thể đơn giản, phòng trọ có thể chật chội, nhưng lúc nào cũng ấm cúng".

Có thể cuộc sống của gia đình nhỏ này chưa phải là hình mẫu mơ ước của nhiều người, nhưng đó lại là minh chứng cho một điều rất giản dị: hạnh phúc không đến từ việc có bao nhiêu, mà đến từ cách những người trong gia đình chọn ở bên nhau và cùng vượt qua những ngày còn khó khăn phía trước.

(Nguồn: @giadinhemot)