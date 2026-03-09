Vụ án mạng kinh hoàng liên quan đến Igor Komarov, con trai của một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn tại Ukraine, đang gây chấn động dư luận quốc tế. Những tình tiết mới nhất từ cơ quan điều tra cho thấy đây là một kế hoạch được dàn dựng công phu, bắt đầu từ một sơ hở trên mạng xã hội và kết thúc bằng một thảm kịch phân xác tại hòn đảo du lịch Bali, Indonesia.

Lộ diện địa điểm từ bài đăng ngày Lễ tình nhân

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2026, khi Igor Komarov (28 tuổi) đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Bali cùng bạn gái là Eva Mishalova - một blogger nổi tiếng với gần 200.000 người theo dõi trên Instagram . Vào ngày lễ tình nhân, Mishalova đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng chú thích chúc mừng.

Các điều tra viên tin rằng chính bài đăng này đã vô tình tiết lộ vị trí chính xác của cặp đôi, tạo cơ hội cho nhóm bắt cóc theo dõi và lên kế hoạch tấn công.

Nạn nhân đang đi nghỉ dưỡng với bạn gái là KOL

Kế hoạch bắt cóc kiểu quân đội ngày 15 tháng 2

Chỉ một ngày sau đó, vào ngày 15 tháng 2, vụ bắt cóc đã diễn ra tại khu vực ven biển Jimbaran. Khi đang di chuyển bằng xe máy điện ( scooter ), Komarov bất ngờ bị một nhóm người chặn lại.

Theo mô tả từ tờ New York Post , cuộc tấn công được thực hiện như một chiến dịch quân sự chuyên nghiệp với sự tham gia của một đoàn xe ô tô và mô tô. Nhóm hung thủ đã nhanh chóng khống chế và đưa Komarov rời khỏi hiện trường trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Dữ liệu từ camera giám sát (CCTV) sau đó đã ghi lại được di biến động của một chiếc ô tô và hai xe máy nghi vấn di chuyển liên tục giữa các huyện Tabanan và Badung.

Sau khi bị bắt cóc, Komarov được cho là đã bị đưa đến một căn biệt thự tại huyện Tabanan. Tại đây, những bằng chứng pháp y quan trọng đã được tìm thấy. Cảnh sát phát hiện nhiều vết máu bắn tung tóe bên trong căn biệt thự và trên một chiếc xe Toyota Avanza - phương tiện được cho là dùng để vận chuyển nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu máu này hoàn toàn trùng khớp với DNA của mẹ nạn nhân, củng cố giả thuyết Komarov đã bị giam giữ và bạo hành tại đây trước khi bị sát hại.

Phát hiện thi thể và kết quả xét nghiệm DNA ngày 26 tháng 2

Phải đến ngày 26 tháng 2, những phần thi thể đầu tiên mới được người dân địa phương tìm thấy gần bãi biển Ketewel, huyện Sukawati. Sau khi mở rộng tìm kiếm dọc bờ biển và cửa sông, cảnh sát đã thu thập được đầy đủ các bộ phận cơ thể bị phân xác bao gồm đầu, thân, tay và chân.

Do thi thể đã bị phân hủy và biến dạng nghiêm trọng, việc nhận dạng ban đầu là không thể. Tuy nhiên, kết quả phân tích DNA từ Trung tâm Pháp y Cảnh sát Quốc gia tại Jakarta đã xác nhận chính xác các phần thi thể này thuộc về Igor Komarov.

Vụ án đang thu hút sự chú ý lớn

Truy quét nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Hiện tại, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nghi phạm tại West Nusa Tenggara. Người này khai rằng mình được thuê dùng hộ chiếu giả để thuê chiếc xe gây án với giá 6 triệu Rupiah (khoảng 8,9 triệu đồng) và không hề biết về kế hoạch giết người.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự hỗ trợ của Interpol . Sáu người nước ngoài khác đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế với "thông báo đỏ". Theo thông tin mới nhất, bốn nghi phạm trong số đó đã rời khỏi Bali, trong khi hai người được cho là vẫn đang lẩn trốn trong lãnh thổ Indonesia.

Vụ án này không chỉ gây rúng động vì mức độ dã man mà còn bởi danh tính của nạn nhân. Igor Komarov là con trai của Alexander Petrovsky, một doanh nhân quyền lực tại Dnipro (Ukraine), người được cho là có mối quan hệ chính trị sâu rộng và những liên kết phức tạp với các tổ chức ngầm.

