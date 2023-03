Chi tiết nút giao thông cấm rẽ trái từ ngày 25/3 ở Hà Nội

Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn (quận Đống Đa, quận Thanh Xuân), Sở GTVT TP Hà Nội vừa có phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Theo đó, Sở GTVT TP Hà Nội sẽ cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trường Chinh (hướng Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng) rẽ trái vào đường Tôn Thất Tùng. Ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (hướng đi Ngã tư Sở) thường ùn tắc vào các buổi sáng

Các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút trên đường Trường Chinh, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (cách nút giao 245m), sau đó rẽ phải liên tục vào đường Tôn Thất Tùng.

Đồng thời, cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trường Chinh (hướng Ngã Tư Vọng đi Ngã Tư Sở) rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn.

Các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút trên đường Trường Chinh, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (cách nút giao 140m), sau đó rẽ phải vào đường Lê Trọng Tấn.

Thời gian phân luồng giao thông thí điểm: từ ngày 25/3/2023 (Thứ Bảy) đến ngày 25/6/2023.



Theo ghi nhận, sáng 24/3, tại nút giao thông Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, các cột sắt đã được dựng sẵn "chờ" gắn biển báo.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên cho biết, hiện tại tổ công tác vẫn chưa nhận được thông báo mới liên quan.

Sở GTVT giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo tổ chức giao thông, điều chỉnh vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông, sơn gờ giảm tốc, sơn dẫn hướng, điều chỉnh vạch sơn cho người đi bộ tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (gần bệnh viện Không quân)... theo đúng nội dung thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí điểm quay đầu.

Đồng thời Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Trung tâm đăng ký Giao thông - Công an thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn và các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Đồng thời, theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông thí điểm cho phù hợp.

Các cọc sắt đã dựng sẵn

Sở cũng giao Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố và các bên có liên quan theo dõi đánh giá hiện trạng hạ tầng giao thông trước, trong và sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút, tuyến để kịp thời, báo cáo, điều chỉnh cho phủ hợp (nếu cần) đảm bảo giao thông ổn định, hạn chế ùn tắc giao thông trước khi quyết định phương án tổ chức giao thông chính thức; tham mưu lãnh đạo Sở GTVT xem xét, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở GTVT TP Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.