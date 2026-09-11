Hiện lương của bác sĩ, y sĩ, y tá tại các bệnh viện công lập được tính theo hệ số lương gắn với từng chức danh nghề nghiệp và mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 190.000 đồng, khoảng 8%. Đây là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đối với đội ngũ y tế tại các cơ sở công lập, mức lương được xác định theo công thức: Lương = Hệ số lương × mức lương cơ sở.

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng, tiền lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng được điều chỉnh tương ứng. Bên cạnh tiền lương, một số khoản phụ cấp dành cho nhân viên y tế cũng được áp dụng, góp phần cải thiện thu nhập. Mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng được triển khai từ 1/7/2026, thì bảng lương của bác sĩ năm 2026 cụ thể như sau:

Bác sĩ cao cấp nhận trên 20 triệu đồng/tháng

Theo báo Lao động, mức lương mới, bác sĩ hạng I (bác sĩ cao cấp) sẽ có mức lương từ 15,686 triệu đồng đến 20,24 triệu đồng/tháng, tăng từ 1,178 triệu đồng đến 1,52 triệu đồng so với trước đây. Đây là chức danh dành cho những người có trình độ bác sĩ chuyên khoa II hoặc tiến sĩ thuộc nhóm ngành y học, y học dự phòng, dịch tễ học hoặc răng - hàm - mặt.

Bác sĩ chính nhận tối đa hơn 17 triệu đồng

Đối với bác sĩ hạng II (bác sĩ chính), mức lương mới dao động từ 11,132 triệu đồng đến 17,153 triệu đồng/tháng, tăng từ 836.000 đồng đến gần 1,29 triệu đồng tùy bậc lương.

Để được xếp vào chức danh này, bác sĩ phải có trình độ bác sĩ chuyên khoa I hoặc thạc sĩ thuộc nhóm ngành y học, y học dự phòng, dịch tễ học hoặc răng - hàm - mặt.

Bác sĩ mới ra trường hưởng lương từ gần 6,8 triệu đồng

Đối với bác sĩ hạng III, mức lương sau điều chỉnh dao động từ 5,92 triệu đồng đến gần 12,6 triệu đồng/tháng, tương ứng hệ số từ 2,34 đến 4,98.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, bác sĩ mới được tuyển dụng sẽ không còn xếp lương bậc 1 như trước mà được xếp ngay bậc 2, với hệ số 2,67.

Với mức lương cơ sở mới, bác sĩ mới ra trường sẽ có mức lương khởi điểm khoảng 6.755.100 đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù và các khoản thu nhập tăng thêm từ nguồn thu của bệnh viện.

Đối với y sĩ, mức lương mới dao động từ 4.705.800 đồng đến 10.271.800 đồng/tháng, tương ứng hệ số từ 1,86 đến 4,04.

Trong khi đó, y tá cao cấp có mức lương từ 5,92 triệu đồng đến gần 12,6 triệu đồng/tháng. Ở bậc cao nhất (hệ số 4,98), thu nhập tăng thêm khoảng 946.200 đồng/tháng so với trước.

Đối với y tá, mức lương sau điều chỉnh dao động từ 4.174.500 đồng đến 9.133.300 đồng/tháng, tăng từ khoảng 313.000 đồng đến 686.000 đồng/tháng tùy từng bậc lương.

Cũng theo VTC News, bên cạnh chính sách tiền lương, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 192 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7.

Theo quy định mới, bác sĩ phẫu thuật chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp từ 100.000 đến 560.000 đồng cho mỗi ca phẫu thuật, đây là mức phụ cấp đặc thù cao nhất trong ngành y tế hiện nay.

Đối với người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê, mức phụ cấp dao động từ 60.000 đến 400.000 đồng mỗi ca. Người tham gia hỗ trợ ca mổ được hưởng từ 40.000 đến 240.000 đồng mỗi ca. Riêng phụ cấp đối với các thủ thuật được tính bằng 30% mức phụ cấp của ca phẫu thuật tương ứng.

Nhờ các khoản phụ cấp này, cùng với phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực, thu nhập từ phẫu thuật, thủ thuật và các khoản thu nhập tăng thêm của bệnh viện, thu nhập thực tế của nhiều bác sĩ có thể cao hơn đáng kể so với mức lương cơ bản.