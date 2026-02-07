Băng nhóm “cẩu tặc” liên tỉnh sa lưới: 5.200 con chó bị bắt trộm, 52 tấn tuồn đi tiêu thụ thu lợi 2,6 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, rhời gian qua, tình trạng trộm cắp chó trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm này, rạng sáng 07/02, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây trộm cắp chó hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, bắt giữ 06 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn kiểm tra công tác khám xét nhà của đối tượng trộm chó

Lực lượng Công an đã thu giữ 23 con chó, tổng trọng lượng khoảng 270kg. Khám xét nhà của các đối tượng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội như các bộ kích điện, thòng lọng, hơn 01kg ớt bột, 04 xe mô tô các loại…

Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rất chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự và đời sống Nhân dân.

Trước tình hình đó, cơ quan Công an đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Ngày 15/12/2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án 1225C. Đến nay cơ bản chúng tôi đã xác định 06 đối tượng. Phương thức thủ đoạn trộm chó là chúng hoạt động vào 23h00' đến 04h00' tại các tuyến đường là các vùng ven của TP Pleiku (cũ), các thôn làng của tỉnh Gia Lai. Ban Chuyên án quyết định triển khai các nhóm để theo dõi, nắm, xác định các địa điểm tập kết chó các đối tượng đem về. Các đối tượng rất manh động, sử dụng ớt bột, roi điện để chống trả nếu bị phát hiện. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã tính toán bắt các đối tượng ở điểm tập kết chó về và địa điểm đưa đi bán".

Đối tượng Hoàng Thanh Hùng

Đối tượng Phạm Minh Phúc

Đối tượng Trần Văn Toản

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng do Hoàng Văn Hoan (SN 1984) trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cầm đầu. Hàng ngày, từ Thứ 2 đến Thứ 6, các đối tượng Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989) cùng trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Văn Đức (SN 1989) trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô tập kết tại nhà Hoàng Văn Hoan ở 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai vào khoảng 23h00'.

Sau đó, các đối tượng thay đổi trang phục, phương tiện, biển số xe tản ra đi trộm chó theo từng cặp trên 02 chiếc xe mô tô. Để nhanh chóng bắt chó, các đối tượng sử dụng kích điện, thòng lọng, thậm chí mang theo ớt bột để chống trả nếu bị phát hiện. Mỗi đêm các đối tượng đi bắt chó, mang về điểm tập kết 3-6 lượt vào thời gian từ 24h00' đến rạng sáng; tập kết hàng về 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Ban Chuyên án còn bắt giữ đối tượng Hoàng Thanh Hùng (SN 1990) trú thôn 4, xã Đăk Song, tỉnh Lâm Đồng đóng vai trò cảnh giới tại số nhà 24 Lê Đại Hành.

Dụng cụ dùng để trộm chó bị lực lượng chức năng thu giữ

Phần lớn "hàng" được bán cho Trần Văn Toản (SN 1986) quê xã Nghi Sơn, tỉnh Ninh Bình, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra các đối tượng còn bán cho một số quán thịt cầy trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú…

Theo điều tra, cứ khoảng 17h00' hàng ngày, Toản điều khiển xe mô tô, kéo theo rơ-moóc đến nhà số 24 Lê Đại Hành, chờ "hàng" trong đêm, sau đó, vận chuyển về nơi ở để gom lại từ 1-2 ngày, rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh khác thông qua xe khách hoặc xe tải. Hoàng Văn Hoan khai mỗi ngày bắt được trung bình 22 con chó về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Còn Trần Văn Toản khai được Hoan mời chào việc mua chó với số lượng lớn. Kể cả khi đã biết số chó này là do trộm cắp nhưng vì hám lời nên tham gia vào đường dây này. Chủ yếu, Toản thu gom rồi là gửi về bán cho các mối quán thịt chó ngoài Bắc.

Tài liệu thu được cho thấy, mỗi ngày các đối tượng bắt được khoảng 20 con chó nặng khoảng 200kg trong suốt năm 2025 đến nay. Ước tính, các đối tượng đã bắt trộm khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỷ đồng. Sáng nay, sau khi Chuyên án được phá thành công, nhiều người dân đã đến cơ quan Công an để nhận lại tài sản của mình. Anh Rơ Châm Khinh trú làng Jet, xã Ia Hrung nói: "04h00' sáng nay, nhà em bị mất chó. Lúc đó mẹ em đang nấu cơm, thấy chó sủa chạy ra, thấy người ta bắt mất chó mà không làm gì được".

Anh Puih Vah trú làng Ngó, xã Ia Hrung kể: "Tôi mất 2 con chó rồi. Nuôi nó lúc nhỏ thì không sao, nhưng lớn một chút là mất. Nhiều người trong làng tôi cũng vậy. Mất chó tôi buồn lắm, nó quen thuộc với tôi rồi, sáng nào thấy tôi nó cũng mừng, quấn quýt, theo tôi lên rẫy, đi bắt chuột đồng…".

Còn anh Lê Thành Long trú xã Chư Păh nói: "Cách đây vừa mấy đêm, nhà tôi mất 02 con chó nên tôi rất bức xúc. Nhà tôi nhiều rẫy nên nuôi chó để canh giữ nhà cửa, vườn tược, vừa làm bạn, thú vui trong gia đình. Sáng nay nghe được Công an gọi lên làm việc, tôi hồi hộp, hy vọng tìm được chó của mình. Tôi rất vui, tôi hy vọng tình trạng trộm chó này sẽ không còn tái diễn nữa".

Việc triệt phá thành công Chuyên án không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, mang lại sự bình yên cho Nhân dân. Thông qua phóng sự này, cơ quan Công an đề nghị người dân nào bị mất trộm chó trong thời gian qua, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, liên hệ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp nhận dạng, xác minh và nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai