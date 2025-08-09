Fanpage aFamily

Chi tiết diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Kiều Tú,
Chia sẻ
Thích0

Bộ Quốc phòng vừa thông tin chi tiết về chương trình diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chi tiết diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Theo Tiền phong Copy link 08/09/2025 14:38 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/chi-tiet-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-29-post1767763.tpo
Lịch trình tất tật các hoạt động, sự kiện A80 cập nhật mỗi ngày: Chỉ cần vào một nơi để xem hết!
Chia sẻ
Thích0