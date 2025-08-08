Trong khuôn khổ Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), vào ngày 08/8/2025, Thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam", bao gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" - kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 diễn ra trên địa bàn Thành phố; kết nối người dân cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình hướng về lịch sử.





"A80 - Tự hào Việt Nam" được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm. Với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về:

- Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử.

- Thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng.

- Thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Chuyên mục "sự kiện nổi bật"





Đặc biệt, chuyên mục "Sự kiện nổi bật" ở trong website này sẽ mang đến chi tiết thông tin về sự sự kiện, hoạt động trong ngày cũng như xem lịch trình tất cả các sự kiện A80. Bạn có thể nhìn thấy ngay một số sự kiện gần nhất với thời điểm này. Ngoài ra cũng có thể chọn theo từng loại hình: Triển lãm, Nghệ thuật, hoặc Diễu binh.

Không chỉ vậy, nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích vượt trội như Chatbot AI đóng vai trò "trợ lý ảo", sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực; Bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống… Cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch.

Nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích vượt trội





Sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế nhân văn giúp "A80 - Tự hào Việt Nam" trở thành nền tảng hướng tới phục vụ người dân, đặt trải nghiệm của người dân làm trung tâm.

Website còn tích hợp mạng xã hội tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước, kết nối cộng đồng. Bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến được thể hiện trọn vẹn qua hình ảnh các công trình biểu tượng, những chương trình nghệ thuật truyền thống và màu sắc thiết kế đầy cảm xúc.

Website tích hợp mạng xã hội

“A80 - Tự hào Việt Nam” là không gian để mọi người gắn kết và lan tỏa niềm tự hào dân tộc:

- Mục “80 đẹp lắm” tổng hợp hình ảnh, video đẹp từ cộng đồng, tạo nên “bức tranh” chung về một Việt Nam đoàn kết, yêu nước, hướng về lịch sử.

- Công cụ tạo thiệp, avatar sắc cờ đỏ sao vàng giúp người dân dễ dàng chia sẻ cảm xúc, tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.

- Người dân có thể tự tổ chức hoạt động hưởng ứng tại địa phương, cập nhật và truyền thông qua chính nền tảng A80.

Có thể nói, "A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới cũng như góp phần lan tỏa tự hào, gắn kết cộng đồng, tạo dấu ấn lễ hội tinh thần dân tộc.

Người dân và du khách có thể truy cập website: https://a80.hanoi.gov.vn; tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” trên App Store hoặc Google Play để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.