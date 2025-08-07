"Khối nghỉ hè" theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Nhưng nắng nóng chẳng thể ngăn được nhiệt huyết của người lính, cũng như người dân Hà Nội - những người không ngại thời tiết đã có mặt để theo dõi, động viên tinh thần các chiến sĩ. Theo ghi nhận, có hàng trăm người dân đến xem hợp luyện tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sáng 7/8.