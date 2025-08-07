"Khối nghỉ hè" theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Bất chấp nắng nóng ở Hà Nội, ngày 7/8, vẫn có rất đông người dân tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có 3.200 cán bộ, chiến sĩ, gồm các khối: sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.