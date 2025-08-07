Fanpage aFamily

"Khối nghỉ hè" theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thanh Vân - Ảnh: Như Hoàn,
Bất chấp nắng nóng ở Hà Nội, ngày 7/8, vẫn có rất đông người dân tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Ngày Quốc khánh chỉ còn cách chúng ta chưa đầy 1 tháng nữa. Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao để chuẩn bị tốt nhất cho dịp trọng đại của cả dân tộc.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có 3.200 cán bộ, chiến sĩ, gồm các khối: sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Những bước hành quân đều tăm tắp của các chiến sĩ thể hiện sự nỗ lực không biết mệt mỏi của họ những ngày qua, đặc biệt là trong giai đoạn nắng nóng cao điểm ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Nhưng nắng nóng chẳng thể ngăn được nhiệt huyết của người lính, cũng như người dân Hà Nội - những người không ngại thời tiết đã có mặt để theo dõi, động viên tinh thần các chiến sĩ. Theo ghi nhận, có hàng trăm người dân đến xem hợp luyện tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sáng 7/8.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Không chỉ người lớn hay thanh niên, không ít các em nhỏ cũng theo chân cha mẹ tới đây cổ vũ cho các chú bộ đội.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Một em bé trong trang phục quân nhân đứng trang nghiêm chào khi đoàn diễu binh đi ngang. Gương mặt, ánh mắt và tác phong của cậu bé mang đến niềm vui lớn cho mọi người.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Đây có lẽ là lần đầu tiên của hầu hết các em nhỏ có mặt tại địa điểm hợp luyện, tất cả đều vô cùng háo hức, thích thú. Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát cùng tiếng hô vang của các chiến sĩ tạo nên không khí đầy hào hùng trước mắt trẻ.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Một chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh giao lưu cùng 2 thành viên "khối nghỉ hè".

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Trong lúc giải lao, các chiến sĩ dù mệt mỏi nhưng vẫn dành thời gian giao lưu với người dân. Trong số những người có mặt tại buổi hợp luyện ngày 7/8, có cả những cựu chiến binh đã cống hiến cả đời mình cho Tổ quốc.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Sắc Quốc kỳ được người dân nâng niu, trân trọng, mang theo để cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ.

&quot;Khối nghỉ hè&quot; theo chân cha mẹ tới cổ vũ các chú bộ đội tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Ngày 2/9 tới đây, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước.

Theo Đời sống Pháp luật Copy link 08/07/2025 18:35 (GMT +7)
