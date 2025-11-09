Theo BS CKII. Trần Văn Bàn, Trưởng Khoa Nhi, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, "chỉ trong tháng 10/2025, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 2.000 trường hợp trẻ mắc cúm A, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện tình trạng sốt nhẹ, hắt hơi, ho khan nhưng sau 2 ngày đã chuyển sang sốt cao kéo dài, sốt co giật, viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Nguyên nhân phần lớn do trẻ chưa được tiêm vaccine phòng cúm đầy đủ và tự ý sử dụng thuốc tại nhà không qua kê đơn”.

BS Bản cho biết hiện nay, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng. Cúm A là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua giọt bắn khi trẻ ho, hắt hơi, nói chuyện, hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị virus tấn công và nguy cơ biến chứng cao do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu và chưa có ý thức phòng bệnh. Tiêm vaccine phòng cúm hằng năm là biện pháp hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Để tránh các biến chứng nguy hiểm, bố mẹ cần lưu ý đưa trẻ đi khám ngay nếu có những dấu hiệu sau:

- Sốt cao liên tục >38,5 độ C, hoặc co giật;

- Khó thở, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực;

- Tím môi và đầu chi, tay chân lạnh;

- Trẻ li bì, mệt mỏi, ăn kém, nôn trớ nhiều…

Khuyến cáo phụ huynh cần đảm bảo trẻ được tiêm phòng cúm đầy đủ hàng năm, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường, không tự ý điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.