Chi Pu kết hợp 1 "chị đẹp" ra MV mới: người khen giọng hát có cải thiện, người vẫn chê nghe ngang phè

Hoa Dưới Mặt Trời của Chi Pu thuộc thể loại pop - ballad, được "chị đẹp" Trang Pháp sáng tác kiêm sản xuất và Nemo đảm nhiệm vai trò hòa âm phối khí, Mixing & Mastering bởi nhạc sĩ OnlyC. Lần trở lại Chi Pu đã gây bất ngờ khi không phải là một bản dance sôi động mà là một bản pop ballad. Đã khá lâu cô mới trở lại với pop ballad kể từ Cung Đàn Vỡ Đôi.

MV Hoa Dưới Mặt Trời như một đoạn phim ngắn với hình ảnh lớp lang và nhiều tầng nghĩa. Trong đó, những chiếc cầu thang như con đường mà nữ ca sĩ đã đi qua, chiếc micro thể hiện hành trình âm nhạc hay các cô gái bị “đóng khung” trong những ô sắt, những mảnh gương vỡ như những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống mà nữ ca sĩ phải trải qua nhưng cuối cùng vẫn rạng rỡ, xinh đẹp khi soi mình vào đó. Đặc biệt là cột mốc mang tên "The Journey" - hành trình rực rỡ tại Đạp Gió 2023 của Chi Pu…

Và sau tất cả, vượt qua những nỗi lo âu, cô diện lên mình bộ trang sức lấp lánh mang đến diện mạo tỏa sáng, từ đó tự tin bước tiếp lên hành trình mới đầy hoa, nhiều điều thú vị. Bỏ chiếc đầm lại phía sau, như những điều cũ kỹ, quy chuẩn gò bó, Chi Pu khoác lên mình chiếc váy đính đầy hoa, rạng ngời trong một vùng đất mới. Khoảnh khắc tung váy, đi đến chân trời mới của Chi Pu khiến không ít người xem liên tưởng đến sân khấu đầu tiên khi cô nàng biến hình trên sân khấu Đạp Gió 2023 với bản hit Đóa Hoa Hồng từng khiến netizen "trầm trồ". Nhan sắc của Chi Pu vẫn luôn là một điều gì đó khó có thể tìm ra điểm để chê, cô tiếp tục phát huy thế mạnh này trong MV mới.

Chia sẻ thêm về sản phẩm ý nghĩa, Chi Pu nhấn mạnh đây là món quà mà cô muốn gửi gắm đến những người luôn yêu quý mình thời gian qua. “ Ngoài gia đình, bạn bè thì những người luôn theo dõi, ủng hộ, động viên Chi là khán giả và những người hâm mộ. Các bạn dành cho mình rất nhiều tình cảm, quan tâm Chi từng chút một. Đôi khi có những điều mình không thể hiện ra mà FC vẫn luôn thấu hiểu.

MV Hoa Dưới Mặt Trời như một món quà Chi gửi đến mình, để lấy thêm động lực, vững tin vào con đường mình đã chọn. Nhưng đồng thời cũng là món quà, lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng gửi đến FC và những người luôn yêu quý Chi. Các bạn là những bông hoa rực rỡ và đặc biệt nhất", Chi Pu xúc động cho hay.

Không khó để thấy trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp, Chi Pu đã chọn cách quay trở lại với một sản phẩm an toàn, không mạo hiểm và cũng không đặt bản thân vào những tình huống khó xử có thể phát sinh. Màu sắc âm nhạc an toàn, chất pop-ballad nhẹ nhàng không có nhiều cao trào hợp với quãng giọng của Chi Pu. Các outfit đẹp đẽ và không hở hang, nội dung an toàn và cũng không mới: nói về hành trình vượt lên chính mình để tỏa sáng. Nếu khán giả trông chờ một sản phẩm đột phá đến từ Chi Pu sau thời gian "tầm sư học đạo" tại đại lục thì Hoa Dưới Mặt Trời chưa phải sản phẩm đó. Có lẽ Chi Pu và ekip cũng ý thức được với sản phẩm quay trở lại này, khó có cơ hội lần nữa để phạm sai lầm.

Netizen người đánh giá giọng hát của Chi Pu đã có cải thiện đáng kể, khen ngợi phần hình ảnh và tạo hình của Chi Pu luôn chỉn chu. FC Sunny của Chi Pu cũng đặc biệt xúc động với ca từ của ca khúc Hoa Dưới Mặt Trời. Tuy nhiên vẫn có không ít ý kiến cho rằng ca khúc Hoa Dưới Mặt Trời ngang phè, lời không có nghĩa. Nhiều ý kiến cũng cho rằng sản phẩm lần này của Chi Pu có phần quá an toàn nên cũng chưa đột phá, xứng tầm 1 "Tỷ Tỷ" từng chiến thắng ở show Trung ra mắt MV.