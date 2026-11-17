Xuất hiện tại buổi ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc, Chi Pu và Tam Triều Dâng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi có dịp đứng chung khung hình. Khoảnh khắc hai mỹ nhân cùng xuất hiện trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả thích thú, đặc biệt là màn so kè nhan sắc của hai người đẹp với hai phong cách hoàn toàn khác biệt.

Trong lần xuất hiện này, Chi Pu lựa chọn thiết kế váy đen ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ. Mái tóc dài buông tự nhiên, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo giúp nữ ca sĩ duy trì hình ảnh gợi cảm, trưởng thành. Đứng trước ống kính, Chi Pu vẫn cho thấy thần thái tự tin, cuốn hút cùng phong cách thời trang có phần táo bạo quen thuộc.

Clip: Chi Pu khoe nhan sắc nổi bật, tự tin khi đụng độ Tam Triều Dâng

Nhan sắc của Chi Pu "đánh bại" camera thường

Ở phía đối diện, Tam Triều Dâng lại mang đến hình ảnh nữ tính trong thiết kế váy đỏ cổ yếm, ôm sát và có phần chân váy phối ren. Kiểu tóc ngắn được tạo kiểu nhẹ nhàng, kết hợp với lớp trang điểm tôn đường nét gương mặt giúp nữ diễn viên trông trẻ trung nhưng không kém phần nổi bật. Sắc đỏ cũng khiến diện mạo của Tam Triều Dâng thêm phần rực rỡ giữa không gian thảm đỏ.

Đặt cạnh nhau, sự khác biệt về phong cách càng khiến màn đọ sắc của hai người đẹp trở nên thú vị. Nếu Chi Pu gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, mang hơi hướng trưởng thành thì Tam Triều Dâng lại ghi điểm với nét đẹp tươi tắn, ngọt ngào và có phần trong trẻo. Một người nổi bật với vẻ gợi cảm, một người thu hút bởi nét nữ tính, cả hai tạo nên hai màu sắc nhan sắc riêng biệt.

Chi Pu và Tam Triều Dâng thân thiết, tìm vị trí đứng cạnh nhau ở sự kiện

Màn đọ sắc vóc của 2 mỹ nhân tiếp tục trở thành tâm điểm

Nhan sắc Chi Pu và Tam Triều Dâng khi đứng chung khung hình.

Không chỉ có sự khác biệt về diện mạo, Chi Pu và Tam Triều Dâng còn có hành trình hoạt động nghệ thuật khá thú vị. Chi Pu bước chân vào showbiz từ năm 2009 sau khi lọt Top 20 Miss Teen Việt Nam. Từ hình ảnh hot girl Hà thành, cô từng bước thử sức với vai trò diễn viên, ghi dấu qua các dự án như 5S Online, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn và Chị Chị Em Em. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân ca hát với sản phẩm Từ hôm nay, mở ra một chặng đường mới nhưng cũng khiến cô đối diện không ít ý kiến trái chiều về khả năng âm nhạc.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi con đường ca hát, Chi Pu dần xây dựng được hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng. Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2023 khi cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc và lọt Top 6 chung cuộc. Thành tích này giúp tên tuổi Chi Pu được chú ý rộng rãi hơn tại thị trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Đến năm 2026, nữ nghệ sĩ tiếp tục có bước tiến mới khi tham gia sáng lập và điều hành công ty giải trí C-Global Entertainment, bên cạnh các kế hoạch phát triển âm nhạc và nghệ sĩ trẻ.

Trong khi đó, Tam Triều Dâng lại là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình từ khi còn rất nhỏ. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ sớm, từng được yêu thích qua các bộ phim như Chuyện Làng Bè, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé. Hình ảnh cô bé Cà Ri trong Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé từng giúp Tam Triều Dâng trở thành một trong những gương mặt diễn viên nhí được khán giả trẻ nhớ đến.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Tam Triều Dâng không hoàn toàn bằng phẳng. Khi đang có nhiều cơ hội phát triển, nữ diễn viên từng tạm ngưng hoạt động để tập trung cho việc học tập và giải quyết những biến cố gia đình. Sau quãng thời gian này, cô trở lại với màn ảnh, từng bước thử sức ở những dạng vai trưởng thành hơn. Những dự án như Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang và gần đây là Vì Mẹ Em Phán Chia Tay góp phần giúp Tam Triều Dâng tiếp tục được khán giả chú ý, đồng thời cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh sao nhí năm nào.

Cả hai từng nhiều lần khiến dân mạng xuýt xoa khi đứng cạnh nhau.

Có thể thấy, dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, cả Chi Pu và Tam Triều Dâng đều có hành trình nhiều thay đổi trong showbiz. Nếu Chi Pu liên tục mở rộng hoạt động từ diễn xuất, ca hát đến kinh doanh giải trí thì Tam Triều Dâng đang từng bước khẳng định bản thân ở lĩnh vực diễn xuất. Màn chung khung hình tại thảm đỏ Trại Giam Hạnh Phúc vì thế không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc mà còn vì sự nỗ lực bền bỉ để có được thành công như ngày hôm nay của 2 nữ diễn viên.

May Chi