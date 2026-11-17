Khi tham gia một sự kiện, Triệu Vy đã có những tiết lộ bất ngờ về cô con gái Tiểu Tứ Nguyệt. Con gái của Triệu Vy hiện đã 16 tuổi, cao gần 1m7 và đang theo học tại một trường nội trú ở Thụy Sĩ. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách còn hài hước gọi con gái là "sếp", đồng thời nhận xét: "Đứa trẻ này có tính cách hoàn toàn khác tôi".

Đây là lần hiếm hoi Triệu Vy trực tiếp kể về cuộc sống hiện tại của con gái. Trước đó, thông tin về Tiểu Tứ Nguyệt chủ yếu đến từ những lần người hâm mộ tình cờ bắt gặp 2 mẹ con hoặc các bức ảnh cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Việc cô bé được học tập ở nước ngoài và tránh xa sự săn đón của truyền thông cho thấy Triệu Vy không có ý định đưa con trở thành một phần trong cuộc sống hào nhoáng của showbiz.

Không ép con gái đi theo con đường của mình

Triệu Vy vốn nổi tiếng với hình tượng Tiểu Yến Tử hoạt bát, bướng bỉnh và luôn tràn đầy năng lượng. Ngoài đời, cô cũng được biết đến là người có cá tính mạnh, thẳng thắn và hướng ngoại. Trong khi đó, Tiểu Tứ Nguyệt lại khá nhút nhát, sống kín đáo và dành phần lớn thời gian cho việc học tập.

Từ khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được sự quan tâm của công chúng vì là con gái một ngôi sao hạng A. Nhiều người tò mò liệu Tiểu Tứ Nguyệt có nối nghiệp mẹ, bước chân vào ngành giải trí khi trưởng thành hay không. Tuy nhiên, Triệu Vy không chủ động xây dựng hình ảnh ngôi sao nhí cho con, cũng không biến những câu chuyện về con gái thành công cụ duy trì sức nóng của bản thân.

Thay vì xuất hiện thường xuyên trước ống kính, Tiểu Tứ Nguyệt có cuộc sống học đường tương đối riêng tư, được phát triển theo nhịp độ của một cô gái tuổi teen. Với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nổi tiếng, điều này không hẳn dễ dàng bởi các em thường bị đặt dưới sự quan sát của công chúng từ rất sớm. Chỉ một bức ảnh, một biểu cảm hay lựa chọn cá nhân cũng có thể trở thành đề tài bàn tán, trong khi các em chưa chắc đã muốn bước vào thế giới ấy.

Điều đáng học hỏi trong cách Triệu Vy làm mẹ là cô chấp nhận việc con gái có cá tính, sở thích và lựa chọn riêng, thay vì mặc định Tiểu Tứ Nguyệt phải trở thành phiên bản nối dài của mình. Một người mẹ có thể từng thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa con cái cũng phải đi theo con đường tương tự. Được sống đúng với tính cách, có quyền lựa chọn tương lai và không phải gánh trên vai danh tiếng của cha mẹ là điều một đứa trẻ cần có, bất kể xuất thân của con ra sao.

Từ bà mẹ nghiêm khắc đến người gọi con là "sếp"

Cách gọi Tiểu Tứ Nguyệt là "sếp" càng trở nên thú vị khi đặt cạnh những chia sẻ trước đây của Triệu Vy về việc nuôi dạy con. Cô từng tự nhận mình là một bà mẹ khá nghiêm khắc, quan tâm sát sao đến chuyện học hành và từng muốn sắp xếp nhiều thứ để con có được nền tảng tốt nhất. Khi Tiểu Tứ Nguyệt còn nhỏ, người mẹ nổi tiếng này thừa nhận bản thân có lúc quá khắt khe, luôn muốn con làm theo những gì mình cho là đúng.

Sau hơn 1 thập kỷ, cách cô nói về con gái đã có phần thoải mái hơn. Biệt danh "sếp" có thể đơn giản là một câu đùa giữa 2 mẹ con, nhưng cũng gợi ra hình ảnh người mẹ sẵn sàng nhường cho con không gian riêng, thay vì luôn giữ vị trí người quyết định mọi chuyện trong gia đình. Khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành, việc cha mẹ học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con cũng quan trọng không kém những nguyên tắc giáo dục được đặt ra từ nhỏ.

Tháng 12/2024, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Sau những biến động trong đời tư và sự nghiệp, cô ngày càng sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Trong những chia sẻ hiếm hoi gần đây, con gái vẫn là một trong những chủ đề khiến cô cởi mở hơn cả.

Không thể phủ nhận Triệu Vy từng có một sự nghiệp rực rỡ, nhưng cũng trải qua nhiều tranh cãi khiến hình ảnh trước công chúng thay đổi. Những vấn đề liên quan đến cô vẫn có thể gây ra phản ứng trái chiều, song việc nhìn nhận một khía cạnh trong cách làm mẹ không đồng nghĩa với việc phủ nhận hay bênh vực mọi chuyện trong quá khứ.

Điều đáng quý ở câu chuyện này nằm ở một quan điểm khá giản dị: con cái không phải bản sao của cha mẹ, càng không phải người có trách nhiệm thực hiện những ước mơ còn dang dở của thế hệ trước. Tiểu Tứ Nguyệt có thể không hoạt bát như mẹ, không thích ánh đèn sân khấu và cũng chẳng cần trở thành một ngôi sao để chứng minh điều gì. Nếu Triệu Vy tiếp tục tôn trọng lựa chọn ấy, để con gái trưởng thành theo cách riêng mà không bị danh tiếng của mình chi phối, đó đã là một cách làm mẹ đáng ghi nhận.