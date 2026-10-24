Cỡ Chi Pu mới dám làm điều này

Mới đây, trong buổi chuẩn bị cho họp báo ra mắt chính thức Chị Chị Em Em 3, Chi Pu cùng dàn diễn viên đã có mặt để thực hiện nghi thức cúng, cầu mong bộ phim được ra mắt suôn sẻ và thuận lợi. Đây là hoạt động quen thuộc trước những dự án điện ảnh tại Việt Nam.

Nằm trong dàn cast chính, Chi Pu cũng đã có mặt cùng các đồng nghiệp cúng vé. Đáng chú ý, diện mạo của Chi Pu trong buổi này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Nữ ca sĩ diện chiếc áo tank top đen đơn giản, phối cùng chân váy chấm bi dài qua gối. Mái tóc hất gọn phía sau, tổng thể trang phục thiên về sự thoải mái, năng động, khác hẳn hình ảnh lộng lẫy thường thấy của cô tại các sự kiện giải trí.

Chi Pu giản dị xuất hiện trong lễ cúng vé cùng đoàn phim Chị Chị Em Em 3

Điều khiến dân tình bất ngờ hơn cả chính là gương mặt gần như không trang điểm của Chi Pu. Không có lớp nền cầu kỳ hay màu son nổi bật, nữ ca sĩ vẫn tự tin xuất hiện, trò chuyện và tham gia các hoạt động cùng đồng nghiệp. Trong những hình ảnh được chia sẻ, làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng vẻ ngoài tươi tắn của cô vẫn nhận được nhiều lời khen.

Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng phải sở hữu nhan sắc và sự tự tin như Chi Pu mới có thể thoải mái xuất hiện với diện mạo giản dị như vậy trước đông người. Bởi lẽ, khi đã quen nhìn một nghệ sĩ với lớp trang điểm chỉn chu, trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng và hình ảnh lung linh trên sân khấu, việc bắt gặp họ trong trạng thái đời thường luôn tạo ra sự tò mò nhất định.

Vẻ đẹp tự nhiên của Chi Pu khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi

Không trang điểm cầu kỳ nhưng mỹ nhân Hà thành vẫn rạng rỡ

Đây không phải lần đầu Chi Pu gây chú ý với diện mạo ít son phấn. Trong thời gian tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc, những khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ tại nhà chung từng được chia sẻ rộng rãi. Làn da và nhan sắc khi không trang điểm đậm của cô nhận được nhiều chú ý từ khán giả, thậm chí các nghệ sĩ cùng chương trình cũng dành lời khen cho diện mạo của Chi Pu.

Có thể thấy, mỗi lần Chi Pu xuất hiện với gương mặt mộc hoặc phong cách trang điểm nhẹ nhàng, khán giả lại thêm một lần trầm trồ.

Chi Pu tự tin khoe mặt mộc ngay trên show thực tế

Vẻ đẹp mộc mạc của mỹ nhân được đề cử vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thực tế, visual luôn là một trong những lợi thế nổi bật của Chi Pu. Không chỉ truyền thông trong nước, nhan sắc của Chi Pu nhiều lần được các trang giải trí lớn của Trung Quốc nhắc đến, thậm chí Sina từng gọi cô là "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam". Không ít bài viết trên Sohu hay Elle China cũng dành cho Chi Pu những mỹ từ như "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", "mỹ nhân số 1 Việt Nam" khi đưa tin về các hoạt động của cô.

Sức hút của Chi Pu tại Trung Quốc cũng không chỉ dừng ở ngoại hình. Thần thái, gu thời trang và khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ thường xuyên được truyền thông Hoa ngữ dành lời khen. Mỗi lần xuất hiện tại một sự kiện lớn, hình ảnh của Chi Pu lại nhanh chóng được chia sẻ trên Weibo, kéo theo những màn bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng xứ tỷ dân.

Nhan sắc của Chi Pu được truyền thông quốc tế nhiều lần khen ngợi

Ảnh: FBNV