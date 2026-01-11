Giữa thời điểm thị trường âm nhạc sôi động với hàng loạt sản phẩm mang màu sắc mùa xuân, Con Mèo Xuân nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi cái tên “Chị Phiến”, mà còn bởi cách tiếp cận nhẹ nhàng, giải trí, không đặt nặng tham vọng debut chuyên nghiệp. Với Khuyến Dương, đây là một “phép thử” mang nhiều dấu ấn cá nhân, đồng thời là món quà tinh thần gửi đến cộng đồng khán giả đã đồng hành cùng anh suốt chặng đường làm sáng tạo nội dung.

Khuyến Dương là một trong những gương mặt TikToker được yêu mến trong năm vừa qua nhờ lối diễn xuất duyên dáng, hài hước và nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh việc mang lại tiếng cười, anh còn thường xuyên lên tiếng cho các vấn đề xã hội, đặc biệt là những nhóm yếu thế, qua đó xây dựng hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung gần gũi, tử tế và có trách nhiệm. Chính nền tảng khán giả trung thành này đã trở thành động lực để anh mạnh dạn thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Khuyến Dương bắt tay cùng Grammy Music Vietnam để giới thiệu MV Con Mèo Xuân. Nam nhà sáng tạo nội dung cho biết, đây đơn thuần là sản phẩm mang tính trải nghiệm, với mong muốn mang lại niềm vui và không khí tích cực cho người xem trong những ngày đầu năm. “Đây là món quà tinh thần Chị Phiến muốn gửi đến những người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình”, anh chia sẻ.

Về âm nhạc, Con Mèo Xuân sử dụng giai điệu điện tử hiện đại, tiết tấu nhanh, bắt tai, phù hợp với không khí Tết. Ca khúc có cấu trúc gọn gàng, điểm nhấn nằm ở phần drop được xử lý mạnh, dễ ghi nhớ và có tiềm năng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ.

MV cũng ghi điểm nhờ nội dung gần gũi, khai thác những tình huống “quen mà lạ” mỗi dịp Tết đến, từ chuyện sum họp gia đình, các mối quan hệ xã hội cho đến những câu hỏi đầu năm đầy duyên dáng. Tất cả được kể bằng góc nhìn châm biếm nhẹ nhàng, đúng với phong cách “Chị Phiến” đã trở thành thương hiệu trong lòng khán giả.

Một trong những yếu tố khiến Con Mèo Xuân thêm phần sôi động là sự góp mặt của dàn TikToker đông đảo như MisThy, Mai Trí Thức, Chú 3 Duy, Chí Khang, cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác. Đặc biệt, khoảnh khắc “Chị Phiến” và MisThy bất ngờ “khóa môi” trong MV nhanh chóng trở thành điểm nhấn gây chú ý, mang lại tiếng cười cho người xem và hứa hẹn tạo nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, dù lần đầu xuất hiện với vai trò ca sĩ, Khuyến Dương thẳng thắn khẳng định anh không có ý định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với anh, Con Mèo Xuân chỉ là một trải nghiệm thú vị, nơi cảm xúc và sự chân thành được đặt lên hàng đầu, thay vì một bước chuyển hướng nghiêm túc trong sự nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều nhà sáng tạo nội dung lấn sân ca hát với tham vọng lớn, Con Mèo Xuân của Khuyến Dương chọn hướng đi vừa phải, đúng vai trò và đúng tinh thần giải trí. Chính sự tỉnh táo này giúp sản phẩm tạo được thiện cảm, trở thành một lựa chọn nhẹ nhàng, vui tươi cho khán giả trong những ngày đầu năm mới.