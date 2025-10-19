Cô Hồng Thơ - “Con Cò Đây” vượt loạt hot TikToker để trở thành Nhà sáng tạo nội dung của năm 2025

Đêm TikTok Awards Việt Nam 2025 vừa diễn ra hoành tráng tại TP.HCM với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo – New Era, New Icons”. Sự kiện quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo, nghệ sĩ và đối tác nội dung nổi bật trong năm qua. 16 hạng mục giải thưởng được công bố, tôn vinh những cá nhân, tập thể có sức ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng TikTok.

Trong số đó, “Nhà sáng tạo nội dung của năm (Content Creator of the Year)” luôn là giải thưởng được mong đợi nhất – biểu trưng cho tinh thần sáng tạo, văn hóa và cảm xúc.

Vượt qua những cái tên đình đám như Đặng Thu Hà, Huy Seoul, Tina Thảo Thi và Việt Phương Thoa, Con Cò Đây đã giành chiến thắng thuyết phục – trở thành “gương mặt vàng” của làng sáng tạo Việt năm 2025.

Không sở hữu ngoại hình nổi bật hay ekip hùng hậu, Con Cò Đây lại chiếm trọn cảm tình nhờ cách kể chuyện mộc mạc và sâu sắc về người Việt.

Những video tái hiện hình ảnh người mẹ miền Bắc dí dỏm, thương con, tằn tiện và ấm áp đã trở thành “đặc sản” của kênh.

Không cần hiệu ứng cầu kỳ, không chiêu trò giật gân, nội dung của Con Cò Đây vẫn đạt hàng triệu lượt xem nhờ cảm xúc chân thật và sự gần gũi. “Với em, làm sáng tạo nội dung không chỉ là kể chuyện, mà là truyền cảm xúc – để mỗi video khi đến với người xem đều mang theo một điều tích cực. Em luôn tin rằng sự chân thành là thứ khiến khán giả ở lại, dù nội dung có đơn giản đến đâu.” – chủ tài khoản Con Cò Đây chia sẻ tại lễ trao giải.

Giữa thời đại mà xu hướng “hài nhanh, drama nhanh, view nhanh” chiếm lĩnh mạng xã hội, Con Cò Đây được xem như “làn gió ngược” – vẫn chọn đi chậm, kể chuyện tử tế và lan tỏa năng lượng tích cực.

Chiến thắng của Con Cò Đây không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho thế hệ làm nội dung mới – nơi những giá trị văn hóa, nhân văn và đời thường được tôn vinh.

Nó cho thấy TikTok Việt Nam 2025 đang chuyển mình, hướng đến những sáng tạo mang bản sắc riêng, chạm được trái tim người xem chứ không chỉ dừng lại ở giải trí tức thời.

Chiến thắng của Con Cò Đây là minh chứng rằng nội dung giản dị, chân thành và đậm chất Việt vẫn có thể chạm tới trái tim hàng triệu người.

Trong thế giới số, nơi mỗi cú vuốt màn hình đều mang theo một câu chuyện, có lẽ điều khiến khán giả ở lại không phải là trend, mà là tình cảm thật.

Và đó chính là lý do vì sao, giữa hàng nghìn nhà sáng tạo, “Con Cò Đây” lại được xướng tên ở vị trí cao nhất của TikTok Awards Việt Nam 2025 – biểu tượng cho một thế hệ sáng tạo bằng trái tim, bằng sự tử tế, và bằng niềm tự hào mang tên văn hóa Việt.



