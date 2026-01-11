Tối 10/1, đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề Việt Nam bừng sáng đã diễn ra tại Trung tâm Sân Quần (Sa Pa, Lào Cai), khép lại mùa giải sôi động và tìm ra gương mặt xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá.

Ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Phương Linh, cô gái sinh năm 2002 đến từ Hà Nội. Hai danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên) và Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng).

Hội đồng Ban Giám khảo đêm Chung kết gồm NSND Quang Vinh, Luật sư Nguyễn Chiến, MC Thảo Vân, Hoa hậu Jennifer Phạm và NSƯT Việt Anh. Chương trình do Hoa hậu Ngọc Hân và MC Nguyên Khang dẫn dắt.

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 5, các thí sinh cùng trả lời câu hỏi về giá trị khiến du khách quốc tế yêu mến Việt Nam và cách lan tỏa những giá trị đó ra thế giới nếu đăng quang. Trả lời song ngữ Việt – Anh, Nguyễn Phương Linh nhấn mạnh vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam cùng nụ cười ấm áp, sự chân thành và tinh thần mến khách của con người Việt. Cô đặc biệt nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam – dịu dàng nhưng giàu nội lực – như một biểu tượng văn hóa cần được giới thiệu rộng rãi.

“Khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng”, người đẹp chia sẻ, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Nguyễn Phương Linh cao 1,71 m, số đo ba vòng 83–62–94 cm. Cô hiện theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và vẫn duy trì việc học trực tuyến trong suốt thời gian dự thi. Tân Hoa hậu cho biết cô nỗ lực cân bằng lịch trình để hoàn thành chương trình học đúng hạn.

Với ngôi vị Hoa hậu, Nguyễn Phương Linh nhận tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật tương đương 300 triệu đồng, cùng chuyến tham quan – giao lưu văn hóa, du lịch tại Pháp, Italy và Thụy Sĩ.

Bên cạnh Top 3 chung cuộc, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp Tài năng (Nguyễn Nhật Linh – Hà Nội), Người đẹp hình thể (Đặng Nhật Thảo – Lào Cai), Người đẹp thân thiện (Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân – Hải Phòng), Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất (Dương Thị Khánh Linh – Hưng Yên), Người đẹp Áo dài Việt Nam (Nguyễn Hồng Mai – An Giang)…

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2008 với vương miện thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau thời gian gián đoạn, cuộc thi trở lại từ năm 2022 và được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Ở mùa giải 2024, Phạm Thị Ngọc Quỳnh là người đăng quang.