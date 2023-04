Chi phí thi bằng lái xe ô tô và những lưu ý quan trọng khi đi thi giúp chị em “chống” trượt

Phí học lái thi bằng lái xe ô tô là bao nhiêu?

Học phí trọn gói hạng B1, B2 tính đến thời điểm tháng 4/2023 là khoảng 14 đến 16 triệu đồng, bao gồm các loại phí sau:

- Hồ sơ, thủ tục nhập học, đào tạo lái xe chuyên sâu (một thầy, một trò và một xe), xăng xe, xe học, sân bãi, thầy dạy, học đường trường 800km, học sa hình.

- Theo chúng tôi tìm hiểu nếu học viên có nhu cầu học cabin mô phỏng thì chi phí có thể từ 18 đến 20 triệu đồng.

Đối với lịch học, học thực hành học viên được chủ động chọn lịch từ thứ 2 đến chủ nhật, chứ không phải học lịch cố định. Hồ sơ để học bằng lái xe ô tô chỉ cần Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân. Còn thủ tục nhập học sẽ do trung tâm nơi học viên đăng ký sẽ hoàn thiện.

Những lưu ý quan trọng khi đi thi giúp chị em "chống" trượt

Thầy giáo dạy lái xe Nguyễn Thanh Tâm (Hà Nội) chia sẻ để thi đỗ, chị em cần lưu ý những điều quan trọng sau:

1. Tuyệt đối không sử dụng chất kích thích trước khi đi thi

Đây là điều cấm kỵ được nhắc nhiều lần trong quá trình học, in sâu trong đầu mỗi người khi đặt tay vào vô lăng ô tô. Rượu, bia và các chất kích thích sẽ làm cho đầu óc bạn không tỉnh táo, sự hưng phấn tăng cao gây ra nhiều nguy hiểm khi lái xe.

Để có bằng lái xe ô tô bạn phải vượt qua 2 bài thi lý thuyết và thực hành có số điểm 80/100 trở lên.

2. Nên chọn xe số tự động và cỡ nhỏ

Khi thi nên chọn đi xe số tự động và cỡ nhỏ. Tuy nhiên, bạn cần thành thạo ở cả 2 loại số sàn và số tự động, sau khi thành thạo thì nên chọn cho mình xe để lái thường xuyên là xe số tự động.

3. Phải kiểm tra kỹ xe khi nhận xe

Bạn cần kiểm tra xe ô tô của mình cẩn thận để tránh xảy ra tình trạng rủi ro làm ảnh hưởng đến kết quả thi. Đầu tiên, bạn cần kiểm tra lốp xe còn đủ hơi không, kiểm tra gương và điều khiển xe có đạt chuẩn không.

Khi vào trong xe, bạn cần kiểm tra gương lại lần nữa. Việc bật tắt chìa khóa, phanh thắng, ga số, đồng hồ vòng tua có hoạt động bình thường không rồi mới ký giấy nhận xe.

4. Ghi nhớ kỹ chỗ nào cần xi nhan trong bài thi

Trong bài thi sa hình, bạn cần học thuộc những vị trí cần xi nhan để vào thi thực hành không bị mất điểm.

5. Luôn luôn thắt dây an toàn trong suốt quá trình lái xe

Không chỉ người lái xe mới thắt dây an toàn, mà cả những người ngồi kế bên bạn cũng nhắc nhở đeo dây an toàn nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, giảm thiểu các vấn đề không hay xảy ra.

6. Lưu ý ở bài thi "xuất phát xe ngang dốc"

Đây là bài thi dễ bị mất điểm và dễ bị loại nhiều nhất. Khi xe xuất phát qua vạch dành cho người đi bộ, bạn đạp ga mạnh một chút để có đà và khi gần đến vạch dừng chừng 10m, cắt côn, hãm phanh đến khi "kẹo cao su" trùng vạch dừng thì hãm phanh cho xe dừng hẳn. Sau đó, bạn hãy kéo phanh tay, nhả côn từ từ đến khi vòng tua khoảng 1000.

Kinh nghiệm, nếu bạn thấy xe trôi cần kéo ngay phanh tay và đạp hết côn cho xe không tắt máy. Rồi làm lại đề-pa, xe trôi hơn 50 cm thì quay trở về. Nếu chết máy ở dốc thì nhanh kéo phanh tay, đạp hết côn tắt và mở lại khóa điện để nổ máy, thao tác đề-pa (nếu quá 30s cũng quay trở lại). Kết thúc phần thi dừng và khởi hành ngang dốc an toàn.

7. Chú ý bài thi "lái xe qua vệt bánh xe", "qua đường hẹp vuông góc" và "ghép vào nơi đỗ"

Lái xe qua vệt bánh xe là một phần thi khó và yêu cầu sự tập trung cao. Trước khi vào bài "ghép xe vào nơi đỗ" cần phải mở rộng cua, lái chậm nhằm có đủ thời gian và không gian để lái thẳng, bó xe sát lề nhưng vẫn song song với lề.

Phần thi "Qua đường hẹp vuông góc", "Lái xe ở đường vòng quanh co" bạn cần lái thật chậm, nên đỡ nửa côn cho xe giảm tốc độ thấp nhất có thể.

Phần thi lái xe ô tô "lùi chuồng": Khi xe đã song song với lề và cách lề khoảng 40cm, xe thẳng lái thì bắt đầu xuất phát. Nếu tay gương bên lái ngang với vạch vàng gần nhất ở của chuồng thì đánh hết lái qua phải.

8. Chú ý dấu hiệu nhận biết sắp kết thúc bài thi lái xe ô tô

Nếu bạn thấy xe khác đã vào bài thi từng bài, có nghĩa là họ đã vào vạch tính điểm của bài đó rồi thì không nên bám theo. Nếu bạn bám theo, họ sẽ bị lỗi trừ điểm vì đè vạch thì bạn cũng bị trừ oan theo.

Nếu xe bạn bị đè vạch thì xe trên cũng bị trừ điểm oan, nếu 2 xe quá gần nhau thì đều nằm trong vạch tính điểm. Do đó, bạn cần giữ khoảng cách tối thiểu 15m với xe phía trước.