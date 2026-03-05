Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam và mạng xã hội bàng hoàng trước loạt bài đăng chia buồn từ các đồng nghiệp và bầu show về sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ở tuổi 46 khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Nam ca sĩ qua đời tại bang Texas (Mỹ) sau thời gian dài chống chọi với bệnh liên quan đến xương hàm, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng trong những năm cuối đời.

Trước khi qua đời, Kasim Hoàng Vũ đã trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp để điều trị bệnh. Không chỉ đối mặt với những cơn đau kéo dài và việc ăn uống khó khăn, anh còn phải gánh chi phí điều trị rất lớn tại Mỹ - nơi các ca phẫu thuật xương hàm và phục hồi chức năng thường có mức phí thuộc hàng đắt đỏ.

Chi phí điều trị lên tới 15 tỷ đồng

Trong hành trình chữa bệnh kéo dài nhiều năm, nam ca sĩ nhận được sự hỗ trợ và động viên từ gia đình, bạn bè cũng như đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính cho việc điều trị vẫn là một thử thách không nhỏ đối với anh.

Theo chia sẻ từ bạn bè thân thiết của Kasim Hoàng Vũ, ca phẫu thuật điều trị viêm khớp xương hàm và nang xương hàm của anh tại Mỹ có chi phí lên tới gần 15 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm chi trả một phần, còn bản thân nam ca sĩ phải tự trả khoảng 40% chi phí, tương đương gần 6 tỷ đồng.

Đây mới chỉ là chi phí cho ca mổ đầu tiên, chưa bao gồm các khoản khác như: Khám và chẩn đoán trước phẫu thuật; chi phí nằm viện; thuốc men sau mổ; vật liệu ghép xương và phục hồi chức năng...

Sau ca phẫu thuật này, gương mặt của nam ca sĩ bị lệch và một phần cằm biến dạng, khiến anh không thể ăn uống bình thường, phải chuyển sang chế độ ăn mềm hoặc dạng lỏng trong thời gian dài.

Điều trị kéo dài nhiều năm, chi phí tiếp tục tăng

Căn bệnh xương hàm của Kasim Hoàng Vũ không dừng lại ở một ca mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhiều lần tái phát khiến anh phải nhập viện điều trị và chờ các cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Trong giai đoạn bệnh nặng, nam ca sĩ phải điều trị cấp cứu vì hàm sưng đau, chờ phẫu thuật ghép xương hàm, hạn chế ăn uống và nói chuyện.

Việc điều trị kéo dài khiến anh phải tạm ngưng ca hát, thậm chí đóng cửa nhà hàng kinh doanh để tập trung chữa bệnh, khiến nguồn thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè từng phải tổ chức gây quỹ để giúp anh trang trải phần nào gánh nặng viện phí.

Trong nhiều năm cuối đời, căn bệnh xương hàm khiến sức khỏe Kasim Hoàng Vũ suy giảm rõ rệt. Anh phải sống chung với những cơn đau vùng hàm kéo dài, việc ăn uống cũng khó khăn và nhiều lần nhập viện điều trị.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan trong thời gian chữa bệnh và nhận được nhiều sự động viên từ bạn bè, người hâm mộ.

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật và các ca phẫu thuật tốn kém, Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ, khép lại hành trình dài chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp.

Vì sao chi phí phẫu thuật xương hàm ở Mỹ rất cao?

Chi phí điều trị bệnh xương hàm tại Mỹ thường rất đắt đỏ vì đây là loại phẫu thuật phức tạp liên quan đến xương mặt và thần kinh.

Theo các trung tâm phẫu thuật răng hàm mặt tại Mỹ, phẫu thuật xương hàm thông thường có thể dao động 10.000-40.000 USD (khoảng 250 triệu - 1 tỷ đồng) tùy mức độ phức tạp. Những ca phẫu thuật lớn hoặc phẫu thuật hai hàm có thể lên tới 30.000–55.000 USD (khoảng 750 triệu đến hơn 1,3 tỷ đồng).

Trong khi đó, phẫu thuật cắt bỏ u xương hàm riêng lẻ cũng có thể tốn khoảng 7.000–13.000 USD (175-325 triệu đồng) tùy khu vực và bệnh viện.

Nếu cộng thêm các chi phí khác như xét nghiệm, chụp CT, gây mê và phòng mổ, nằm viện, thuốc men và phục hồi... tổng chi phí điều trị có thể tăng lên rất nhiều.