Thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 khiến nhiều khán giả bàng hoàng và tiếc thương. Nam ca sĩ ra đi tại bang Texas (Mỹ) sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, khép lại hành trình nhiều năm vật lộn với một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến xương hàm.

Sự ra đi của giọng ca từng nổi tiếng từ chương trình Sao Mai điểm hẹn không chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối một tài năng âm nhạc, mà còn gợi lại câu chuyện đầy đau đớn phía sau căn bệnh đã khiến ngoại hình và sức khỏe của anh thay đổi hoàn toàn trong những năm cuối đời.

Căn bệnh xương hàm hiếm gặp khiến gương mặt biến dạng

Khoảng năm 2023, Kasim Hoàng Vũ cho biết mình mắc bệnh liên quan đến xương hàm, ban đầu được xác định là viêm khớp xương hàm kèm các tổn thương nang xương. Anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để xử lý vùng xương hàm và cổ.

Các bác sĩ cho biết bệnh lý ở khớp hàm có thể gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng như:

Đau dữ dội vùng mặt và hàm

Co thắt cơ nhai, khó mở miệng

Mất cân bằng khớp nối giữa xương hàm và xương sọ

Biến dạng vùng cằm hoặc khuôn mặt nếu tổn thương nặng

Trong trường hợp của Kasim Hoàng Vũ, tình trạng viêm và tổn thương xương tiến triển nặng khiến anh phải cắt bỏ một phần xương hàm và thay thế bằng cấu trúc nhân tạo, làm gương mặt thay đổi rõ rệt.

Bệnh tình của Kasim Hoàng Vũ nhiều lần tái phát. Những cơn đau kéo dài khiến anh mất ngủ, sụt cân và phải nhập viện điều trị nhiều lần.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn cố gắng duy trì công việc. Bạn bè từng chia sẻ hình ảnh anh đứng bếp tại nhà hàng ở Houston dù sức khỏe suy yếu, như một cách để tiếp tục mưu sinh và giữ tinh thần lạc quan.

Những dấu hiệu sớm của bệnh u xương hàm nhiều người dễ bỏ qua

U xương hàm là bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu phát hiện muộn. Trong nhiều trường hợp, khối u phát triển âm thầm trong xương hàm nên các dấu hiệu ban đầu rất dễ bị nhầm với bệnh răng miệng thông thường.

Trường hợp của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều người chú ý hơn đến căn bệnh này. Các bác sĩ cho biết người mắc u xương hàm thường xuất hiện một số dấu hiệu sớm sau:

1. Sưng nhẹ hoặc phồng một bên hàm

Đây là dấu hiệu khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua. Ban đầu, vùng má hoặc hàm có thể hơi phồng nhẹ, không đau nhiều nên nhiều người nghĩ chỉ là viêm răng hoặc sưng lợi.

Tuy nhiên, nếu khối u tiếp tục phát triển, vùng hàm sẽ to dần và mất cân đối, khiến khuôn mặt có thể bị lệch.

2. Đau âm ỉ vùng răng hoặc xương hàm

Nhiều bệnh nhân cho biết họ đau giống đau răng, cơn đau âm ỉ kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Điều đặc biệt là: Đau không rõ nguyên nhân; điều trị răng thông thường không cải thiện; cơn đau có thể lan lên tai hoặc thái dương...

3. Răng tự nhiên bị lung lay hoặc xô lệch

Khối u phát triển trong xương hàm có thể phá hủy cấu trúc nâng đỡ của răng, khiến răng: Tự nhiên lung lay; mọc lệch vị trí; xuất hiện khe hở bất thường giữa các răng.

Đây là dấu hiệu khá quan trọng nhưng thường bị nhầm với bệnh nha chu.

4. Tê môi, tê cằm hoặc mất cảm giác vùng mặt

Khi khối u chèn ép dây thần kinh ở hàm dưới, người bệnh có thể cảm thấy: Tê môi; tê cằm; cảm giác kiến bò vùng mặt.

Triệu chứng này được xem là dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý vì nó cho thấy khối u đã bắt đầu ảnh hưởng đến dây thần kinh.

5. Khó mở miệng hoặc khó nhai

Khi u phát triển lớn hơn, bệnh nhân có thể gặp: Khó mở miệng rộng; đau khi nhai; cảm giác hàm bị cứng.

Điều này xảy ra khi khối u ảnh hưởng đến khớp thái dương – hàm, khu vực giúp hàm vận động.

6. Loét hoặc khối bất thường trong miệng

Một số trường hợp có thể thấy: Khối cứng ở lợi hoặc vòm miệng; vết loét trong miệng lâu lành; vùng lợi dày lên bất thường.

Nếu các tổn thương này kéo dài hơn 2–3 tuần, cần đi khám chuyên khoa răng hàm mặt.