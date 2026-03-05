Sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ở tuổi 46 khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Trước khi qua đời tại bang Texas (Mỹ), nam ca sĩ đã có nhiều năm chống chọi với căn bệnh liên quan đến xương hàm, khiến sức khỏe suy kiệt và cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã chống chọi với căn bệnh xương hàm thế nào?

Theo các nguồn tin, Kasim Hoàng Vũ mắc bệnh viêm khớp xương hàm và tổn thương xương hàm, phải phẫu thuật xử lý nang xương ở vùng hàm và cổ.

Ca phẫu thuật diễn ra vào năm 2023 đã khiến cơ hàm của anh bị tổn thương, gương mặt lệch và một phần cằm biến dạng. Sau đó, nam ca sĩ phải kiêng nhai trong thời gian dài và chỉ ăn được thức ăn mềm.

Do việc ăn uống khó khăn, anh sụt cân đáng kể và sức khỏe suy giảm rõ rệt.

Bệnh nhiều lần tái phát, gây đau đớn kéo dài

Sau ca mổ đầu tiên, bệnh của Kasim Hoàng Vũ không hoàn toàn ổn định. Những năm sau đó, tình trạng viêm và tổn thương xương hàm nhiều lần tái phát, sau đó thành u xương hàm.

Các cơn đau vùng hàm khiến nam ca sĩ mất ngủ kéo dài, phải nhập viện và chờ phẫu thuật thêm lần nữa.

Trong thời gian bệnh nặng, anh phải hạn chế nói chuyện, hạn chế hoạt động cơ hàm và dùng thuốc giảm đau thường xuyên.

Sức khỏe suy kiệt trong những năm cuối đời

Nhiều năm qua, sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ giảm sút đáng kể vì bệnh xương hàm. Anh từng phải mổ khớp xương hàm và cổ, khiến khuôn mặt lệch và việc ăn uống trở nên rất khó khăn.

Do không thể nhai bình thường, nam ca sĩ chỉ ăn được thức ăn mềm, cơ thể gầy đi nhanh chóng. Việc bệnh tái phát liên tục cũng khiến anh phải tạm dừng hoạt động ca hát và dành phần lớn thời gian để điều trị.

Thời gian cuối đời, anh sống cùng gia đình tại Texas. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ để giúp anh trang trải chi phí điều trị khi bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, ca sĩ qua đời vào ngày 1/3/2026 tại Mỹ.

Vì sao u xương hàm thường bị phát hiện muộn?

Không giống nhiều loại bệnh khác, u xương hàm thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài.

Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi khối u đã phát triển lớn, thậm chí làm biến dạng khuôn mặt - giống như những gì từng xảy ra với ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Có nhiều lý do khiến căn bệnh này dễ bị phát hiện muộn, như là:

- Triệu chứng quá giống bệnh răng miệng thông thường

Phần lớn bệnh nhân ban đầu chỉ thấy: Đau răng, sưng lợi, khó nhai... Những triệu chứng này rất giống viêm răng hoặc bệnh nha chu, nên nhiều người chỉ mua thuốc uống hoặc điều trị nha khoa thông thường.

- Khối u phát triển chậm

Nhiều loại u xương hàm, đặc biệt là u nguyên bào men (ameloblastoma), phát triển rất chậm.

Khối u có thể lớn dần trong nhiều năm mà người bệnh không nhận ra rõ ràng sự thay đổi.

- Xương hàm có thể "giãn" theo khối u

Xương hàm có khả năng giãn nở dần khi khối u phát triển.

Điều này khiến khuôn mặt thay đổi rất từ từ, nên người bệnh thường chỉ phát hiện khi khối u đã khá lớn.

- Người bệnh ít chụp phim xương hàm

Khác với các cơ quan khác, xương hàm thường chỉ được kiểm tra khi: Nhổ răng, trồng răng, phẫu thuật nha khoa...

Nếu không chụp X-quang hoặc CT, khối u nhỏ rất khó phát hiện bằng mắt thường.





Phát hiện bệnh xương hàm sớm có thể tránh phẫu thuật lớn

Theo các bác sĩ răng hàm mặt, nếu u xương hàm được phát hiện sớm, việc điều trị có thể đơn giản hơn nhiều.

Tuy nhiên nếu khối u phát triển lớn, bệnh nhân có thể phải: Cắt bỏ một phần xương hàm, tái tạo xương bằng ghép xương hoặc kim loại, điều trị kéo dài nhiều năm.

Chính vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng hàm kéo dài, người bệnh nên đi khám để kiểm tra sớm.