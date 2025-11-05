Câu chuyện của cô không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là bài học quý báu về việc quản lý sức khỏe và thay đổi lối sống.

Jo Yoo-jin (28 tuổi, sống tại Ha Nam, tỉnh Gyeonggi) là nhân vật chính trong câu chuyện giảm cân lần thứ 24 được giới thiệu bởi Health Chosun của Hàn Quốc. Cô đã giảm tổng cộng 45kg sau khoảng 2 năm. Trước khi giảm cân, cô Yoo-jin mắc phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi cân nặng của cô đạt mức 109kg với chiều cao 157cm, dẫn đến bệnh đĩa đệm và kinh nguyệt ngừng trệ gần một năm.

Khi cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn, cô nhận ra rằng mình cần phải ít nhất là quản lý chế độ ăn của mình. Bắt đầu bằng việc tự nấu những bữa tối lành mạnh, cô đã giảm được 10kg chỉ sau 6 tháng.

Đến khi sức khỏe tiếp tục xuống dốc, chảy máu kinh nguyệt bất thường, cô đi khám mới biết chuyển hóa hỏng hoàn toàn, niêm mạc tử cung dày, hormone nam cao. Bác sĩ cảnh báo: “Phải giảm ≥30 kg, không thì khó có con”. Cô đã đăng ký tập luyện tại phòng gym ngay lập tức.

Lý do tăng cân và quyết định giảm cân

Jo Yoo-jin chia sẻ rằng cô đã có cân nặng trên mức trung bình kể từ khi còn nhỏ do thói quen ăn uống không lành mạnh và lối sống không ổn định. Bước ngoặt xảy ra khi cô lên đại học, cân nặng tăng vọt do thói quen thức khuya và ăn đồ ăn giao hàng. Sau khi ra trường, áp lực công việc và mâu thuẫn gia đình đã khiến cô uống nhiều loại đồ uống có đường và ăn vặt, mà đặc biệt là nghiện các loại đồ uống từ quán cafe.

Cô quyết định thay đổi chế độ ăn uống của mình, bỏ đồ ăn giao hàng và giảm thiểu đồ uống có đường, dẫn đến việc giảm đáng kể cân nặng.

Hành trình giảm cân và những thách thức

Trong quá trình giảm cân, Jo Yoo-jin đã áp dụng chế độ ăn kiêng cùng với việc tập thể dục, từ việc tập luyện nhẹ nhàng cho đến khi việc tập thể dục trở nên thú vị và cô bắt đầu tập luyện mỗi ngày. Cô đã đặt ra chế độ ăn uống cụ thể cho bữa sáng, trưa và tối, đồng thời duy trì ngày "cheat day" mỗi tuần để giữ cho quá trình giảm cân không trở nên quá áp đặt.

Mặc dù có những khoảng thời gian cô cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ, nhưng tình yêu và sự tự tin đã giúp cô vượt qua những khó khăn đó.

Những thay đổi tích cực sau khi giảm cân

Sau quá trình giảm cân, Jo Yoo-jin nhận thấy sự thay đổi tích cực trong mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Cô cảm thấy tự tin hơn với hình thể của mình, không chỉ về ngoại hình mà cô còn cảm thấy tự tin với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Cô cũng không gặp phải hiện tượng "yo-yo" hay cân nặng quay trở lại bởi cô không giảm cân quá nhanh, và thậm chí cô không hề có vấn đề về da chùng nhão sau khi giảm cân.

Cách mà Jo Yoo-jin đã duy trì lối sống sau giảm cân

Hiện tại, Jo Yoo-jin vẫn duy trì lối sống lành mạnh của mình thông qua việc tập thể dục đều đặn và ăn uống cân đối. Cô tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và cảm hứng của mình thông qua YouTube và SNS, khuyến khích những người đang gặp khó khăn trong việc giảm cân tìm kiếm sự giúp đỡ và bắt đầu hành trình của họ ngay lập tức. Cô cũng nhấn mạnh việc có mục tiêu cụ thể sẽ giúp quá trình giảm cân trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

Lịch trình hiện tại của Jo Yoo-jin:

Sáng: 30 phút cardio tại gym.

Trưa: Cơm hộp mẹ nấu (ít cơm, nhiều rau).

Tối: 18-19h, cơm hộp hoặc “súp phù thủy” (rau củ protein).

Ngoài ra, cô rất chăm chạy bộ 3-4 km khi có sức và tập gym 1 buổi/tuần.

"Những người béo phì nặng, giống như tôi, thường đã phá vỡ thói quen lối sống của họ. Thật khó để tự mình thay đổi, vì vậy tôi nghĩ tốt hơn hết là bạn nên nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh . Không quan trọng đó là thành viên gia đình hay huấn luyện viên. Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi gặp một giáo viên PT giỏi.

Nếu khó làm điều đó một mình, điều quan trọng là phải thay đổi môi trường của bạn hoặc tìm ai đó để giúp đỡ. Và chúng ta không nên dừng lại ở việc "quyết định" và hành động ngay lập tức. Cho dù đó là đăng ký tập thể dục hay chế độ ăn kiêng của riêng bạn, bạn cần bắt đầu với bất cứ điều gì" , Jo Yoo-jin đưa ra lời khuyên.





