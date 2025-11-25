Một vụ lừa đảo hôn nhân với quy mô tổ chức bài bản vừa được Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Bộc Dương (Hà Nam, Trung Quốc) đưa ra xét xử sơ thẩm. Vụ án gây chấn động dư luận khi nạn nhân đã chi tiền tỷ để tổ chức đám cưới, nhưng không hề hay biết toàn bộ hôn lễ, bao gồm cả cô dâu và quan viên hai họ, chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu.

Đám cưới bạc tỷ và màn kịch hoàn hảo

Theo hồ sơ vụ án được Red Star News đăng tải ngày 19/11, nạn nhân là ông Nhạn, một người đàn ông sống tại Trung Quốc đại lục. Tin tưởng vào mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ họ Triệu (41 tuổi), ông Nhạn đã không ngần ngại chi ra tổng cộng hơn 300.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,05 tỷ đồng). Số tiền này bao gồm sính lễ, quà đính hôn đắt tiền và các chi phí tổ chức lễ cưới trang trọng.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ông Nhạn bàng hoàng phát hiện ra sự thật nghiệt ngã: Người "vợ" mà ông vừa cưới thực chất là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Đáng sợ hơn, tất cả những người xuất hiện trong đám cưới của ông – từ cha mẹ vợ, họ hàng thân thích cho đến bạn bè của cô dâu – đều là những diễn viên quần chúng được thuê mướn để phối hợp diễn xuất trong một kịch bản lừa đảo tinh vi.

Chi hơn 1 tỷ đồng cưới vợ, người đàn ông “ngã ngửa” khi phát hiện từ cô dâu đến họ hàng đều là diễn viên. Ảnh minh họa

Cáo trạng tại tòa xác định, vụ việc của ông Nhạn không phải là trường hợp cá biệt mà nằm trong chuỗi hoạt động của một đường dây tội phạm có tổ chức. Hội đồng xét xử cho biết có tổng cộng 6 bị cáo liên quan đến đường dây này. Trong đó, Triệu (cô dâu giả) và đồng phạm họ Trương là những đối tượng cộm cán, có nhân thân xấu.

Cụ thể, Triệu từng có tới 5 tiền án về tội lừa đảo, trong khi Trương cũng đã 3 lần vướng vòng lao lý vì tội danh tương tự. Ngay sau khi mãn hạn tù, thay vì hoàn lương, cả hai đã cấu kết với các đối tượng khác là Trần, Thôi để thành lập một băng nhóm chuyên lừa đảo hôn nhân.

Thủ đoạn của nhóm này là nhắm vào những người đàn ông độc thân, đang có nhu cầu lập gia đình cấp thiết. Triệu sẽ đóng vai người phụ nữ tìm kiếm hạnh phúc, sau đó giới thiệu các thành viên trong băng nhóm là cha mẹ, người thân để tạo lòng tin tuyệt đối cho nạn nhân. Các màn kịch được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu gặp mặt, ra mắt gia đình, chụp ảnh cưới cho đến tổ chức hôn lễ và trao sính lễ như thật.

Cơ quan điều tra làm rõ, với thủ đoạn này, Triệu và đồng phạm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 1,77 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 6,2 tỷ đồng). Trong các phi vụ khác, nhóm này thậm chí còn sử dụng các kịch bản tàn nhẫn như giả mang thai đôi để lừa lấy hàng trăm nghìn nhân dân tệ từ gia đình nhà trai.

Ảnh minh họa

Bản án thích đáng

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân cấp trung Bộc Dương xác định Triệu giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức và thực hiện hành vi lừa đảo.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Triệu mức án 13 năm 11 tháng tù giam, phạt bổ sung 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Đồng thời, bị cáo buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân, tổng cộng hơn 1,07 triệu nhân dân tệ (hơn 3,7 tỷ đồng).

Năm đồng phạm còn lại trong đường dây lần lượt nhận các mức án từ 1 năm 1 tháng đến 10 năm 9 tháng tù, kèm theo các khoản phạt tiền từ 5.000 đến 100.000 nhân dân tệ (tương đương 17,5 triệu đến 350 triệu đồng), tùy theo mức độ tham gia và vai trò trong vụ án.

Vụ án khép lại nhưng để lại hồi chuông cảnh báo sâu sắc về tình trạng lừa đảo hôn nhân đang gia tăng tại các vùng nông thôn Trung Quốc – nơi tình trạng mất cân bằng giới tính và áp lực kết hôn đang tạo cơ hội cho tội phạm hoành hành. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ lưỡng lai lịch của đối phương, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến chuyển giao tài sản và hôn nhân đại sự.