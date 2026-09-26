"Chị Hằng" khoe nhan sắc xinh đẹp là kiện tướng khiêu vũ thể thao, cùng Phan Hiển gây tiếng vang với 3 HCV SEA Games

Những ngày này, phố xá nhộn nhịp đón Trung thu bao nhiêu thì trên mạng xã hội cũng nô nức bấy nhiêu. Mới đây nhất, kiện tướng Dancesport Đặng Thu Hương – “bạn nhảy vàng” từng cùng Phan Hiển càn quét 3 Tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 cũng nhanh chóng gia nhập không khí lễ hội khi tung trọn bộ ảnh Tết đoàn viên ngọt ngào bên cậu con trai Coca.

Năm nay, bộ ảnh Trung thu của Đặng Thu Hương nhận về vô số lời khen nhờ sự tinh tế, giữ trọn nét truyền thống nhưng vẫn rực rỡ sắc màu mùa trăng. Nữ kiện tướng diện thiết kế áo dài cách điệu tông màu hồng - tím dịu dàng, dịu dàng thả tóc tết duyên dáng chuẩn phong thái "chị Hằng". Xuất hiện cùng mẹ, bé Coca diện áo dài cực đáng yêu Hai mẹ con liên tục tạo dáng nhí nhảnh, rạng rỡ, ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc gắn kết tình ấm áp.

Kiện tướng Đặng Thu Hương khoe bộ ảnh đón trung thu cùng con trai

Bên dưới phần bình luận, đông đảo cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho visual trẻ trung của nữ kiện tướng cũng như sự đáng yêu, quấn quýt của hai mẹ con. Được biết, sau những hào quang thi đấu cống hiến cho thể thao nước nhà và lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân, Đặng Thu Hương hiện vừa duy trì công việc huấn luyện viên Dancesport hàng đầu, vừa làm điểm tựa vững chắc cho con. Dù lịch trình bận rộn, cô luôn dành trọn thời gian rảnh rỗi để đồng hành, ghi lại những cột mốc kỷ niệm ngọt ngào bên con trai nhỏ.

Thu Hương là bạn nhảy ăn ý của Phan Hiển

Đặng Thu Hương sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng việc học múa chuyên nghiệp, sau đó tự mày mò chuyển hướng sang Dancesport, đồng thời từng tham gia nhiều cuộc thi vũ đạo tên tuổi như Thử thách cùng bước nhảy (So You Think You Can Dance). Đầu năm 2021, cô được “Nữ hoàng Dancesport” Khánh Thi tin tưởng mời hợp tác và trực tiếp huấn luyện để trở thành bạn nhảy thi đấu chính thức của Phan Hiển. Sự kết hợp này đã mang về thành tựu đỉnh cao tại SEA Games 31 (2022) khi cặp đôi càn quét cả 3 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu Latin gồm Paso Doble, Jive và 5 điệu Latin toàn năng. Không dừng lại ở đó, trên đấu trường quốc tế, cặp đôi liên tục gặt hái nhiều huy chương danh giá tại các giải vô địch châu Á và đỉnh cao là tấm Huy chương Đồng lịch sử tại Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức.

Ảnh: FBNV