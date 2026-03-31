Chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) diễn ra với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội. Sau đăng quang, Phương Oanh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, đặc biệt là gia đình.

Theo tìm hiểu, tân hoa hậu sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm kinh doanh. Gia đình Phương Oanh có 3 chị em, trong đó cô còn một chị sinh đôi tên Hoàng Yến và một em trai.

Chị gái Phương Oanh cũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cả hai sở hữu gương mặt trái xoan, sống mũi cao, làn da sáng và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Trong khi Phương Oanh thể hiện phong cách tự tin, chỉn chu phù hợp với hình ảnh của một hoa hậu, thì chị gái cô mang vẻ nhẹ nhàng, gần gũi hơn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Yến khá kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời thường. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch. Gu thời trang của Hoàng Yến cũng thiên về sự tối giản, tinh tế, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Tại đêm chung kết, Hoàng Yến và gia đình cũng có mặt để ủng hộ tinh thần cho Phương Oanh. Khi tên cô được xướng lên, cả gia đình đều bày tỏ niềm vui và xúc động.

Nói về cảm xúc khi Phương Oanh đăng quang, Hoàng Yến bày tỏ tự hào về em gái của mình. Hoàng Yến cho biết trong quá trình dự thi, Phương Oanh thường xuyên hỏi ý kiến của chị gái về cách ăn mặc, ứng xử trong cuộc thi.

Chị gái của Phương Oanh cũng sát cánh cùng cô trong các hoạt động thiện nguyện, xã hội và trong quá trình chuẩn bị cho dự án nhân ái tại Miss World Vietnam. Hoàng Yến rất vui vì được đồng hành và đóng góp trong hành trình Miss World Vietnam của tân hoa hậu.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2025 , cô từng giành "Người đẹp biển" và lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn: Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0; trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 và tiếng Trung ở mức HSK3.

Trong suốt hành trình Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh là cái tên nổi bật, liên tục lọt top những phần thi phụ. Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Với danh hiệu mới, Phan Phương Oanh sẽ có thời gian dài để trau dồi kỹ năng, hoàn thiện bản thân trước khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.