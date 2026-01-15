Chị em sinh đôi lấy anh em sinh đôi, nhìn sang bác ruột ai cũng giật mình

Tại huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy, Trung Quốc một đám cưới đặc biệt vừa trở thành tâm điểm chú ý khi hai chị em song sinh cùng về chung một nhà với hai anh em song sinh trong vùng. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả chính là "gen di truyền" cực mạnh của hai gia đình: không chỉ các cặp đôi chính mà ngay cả các bác ruột của cả hai bên nhà trai và nhà gái cũng đều là những cặp song sinh.

Vietnamnet dẫn nguồn trang HK01 cho biết, cả 4 người trẻ đều sinh sau năm 2000, sinh sống cùng một thị trấn, hai nhà cách nhau khoảng 2km. Dù cha mẹ hai bên đã quen biết nhau từ hơn 20 năm trước nhưng mối quan hệ khi đó không quá thân thiết.

Phải đến tháng 1/2024, nhờ người thân đứng ra mai mối, hai cặp song sinh mới chính thức gặp gỡ và bắt đầu tìm hiểu. Sau 2 năm yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Chị em sinh đôi lấy anh em sinh đôi. Ảnh: Jiupai News.

Nhưng điều khiến quan viên hai họ bất ngờ nhất là sự trùng hợp về gen di truyền. Khi hai gia đình ngồi trò chuyện trong tiệc cưới, họ phát hiện bố của cô dâu và bố của chú rể đều là con thứ ba trong nhà. Chưa hết, các anh trai phía trên họ đều là những cặp song sinh. Bức ảnh chụp chung đại gia đình ghi nhận tổng cộng 8 người là anh chị em sinh đôi.

"MC đám cưới phải thốt lên là đã 'rơi vào ổ song sinh', nhìn đâu cũng thấy người giống nhau", chị của chú rể chia sẻ.

Sở hữu ngoại hình giống hệt nhau, cô dâu thừa nhận ngay cả bố mẹ ruột đôi khi cũng bối rối. "Mẹ chồng không phân biệt được đâu là tôi, đâu là em gái. Bố mẹ tôi cũng chịu thua không biết ai là anh, ai là em trong hai chàng rể", cô nói.

Tuy nhiên, người trong cuộc khẳng định họ không bao giờ nhầm lẫn bạn đời. Cô dâu giải thích giữa họ luôn có những khác biệt nhỏ về chiều cao, vóc dáng và thần thái mà chỉ người thân thiết mới nhận ra. Để tránh những tình huống khó xử trong sinh hoạt, hai cặp vợ chồng trẻ quyết định sống tại hai ngôi nhà riêng biệt.

Không chỉ các cặp đôi chính mà ngay cả các bác ruột của cả hai bên nhà trai và nhà gái cũng đều là những cặp song sinh. Ảnh: Jiupai News.

Nhiều khách dự tiệc cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến đám cưới song sinh lấy song sinh. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi chia sẻ rằng, cả đời ông chưa từng thấy mối nhân duyên nào đặc biệt đến vậy. Đám cưới hiếm gặp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, được nhiều người ví như minh chứng sống động cho câu nói: “Duyên phận do trời định”.

Dưới góc độ khoa học, trường hợp hai cặp song sinh cùng trứng kết hôn với nhau được gọi là 'hôn nhân bộ tứ' (Quaternary marriage). Vì các cặp bố mẹ chia sẻ bộ DNA giống hệt nhau, con cái sinh ra từ hai gia đình này tuy danh nghĩa là anh em họ, nhưng về mặt di truyền lại là anh chị em ruột. Đây là một hiện tượng thú vị và cực kỳ hiếm gặp.

Chuyện hai cặp song sinh kết hôn từng xảy ra ở Việt Nam. Năm 2016, đám cưới của hai anh em song sinh Châu Diễm - Châu Diễm và hai chị em Lê Ngọc Huyền - Lê Ngọc Trân tại Cà Mau từng gây xôn xao dư luận. Do ngoại hình quá giống nhau, thời gian đầu, ngay cả bố mẹ chồng cũng thường xuyên nhầm lẫn, không phân biệt được đâu là dâu lớn, đâu là dâu út.