Trong mối quan hệ thân mật, việc hòa hợp về mặt cảm xúc và thể chất là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vì không muốn làm đối phương thất vọng, vẫn cố gắng duy trì quan hệ tình dục dù cơ thể đang gặp vấn đề sức khỏe.

Trong một số tình trạng dưới đây, việc tạm dừng hoạt động tình dục không chỉ là cách bảo vệ bản thân, mà còn ngăn ngừa bệnh lý nặng thêm.

1. Thời điểm nhiễm trùng hệ thống sinh sản cấp tính

Nhiễm trùng cấp tính ở hệ thống sinh sản (như viêm âm hộ, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, bệnh viêm vùng chậu...) là những chống chỉ định quan hệ tình dục phổ biến nhất.

Viêm âm đạo: Nếu bạn bị viêm âm đạo do nấm (ngứa âm hộ, khí hư màu trắng đục như phô mai) hoặc viêm âm đạo do trichomonas (khí hư màu vàng-xanh, có bọt, mùi hôi), niêm mạc âm đạo sẽ bị tắc nghẽn và phù nề. Quan hệ tình dục có thể gây tổn thương niêm mạc, làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng và cũng có thể lây truyền mầm bệnh cho bạn tình.

Một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ về nhiễm trùng nấm men cho thấy trong số những bệnh nhân quan hệ tình dục trước khi khỏi bệnh, 42% gặp phải các triệu chứng nặng hơn (như tổn thương niêm mạc, ngứa và đau nhiều hơn) và bạn tình của họ bị nhiễm bệnh trong 23% trường hợp.

Trong giai đoạn viêm, niêm mạc âm đạo bị tổn thương tế bào biểu mô và những vết thương nhỏ do giao hợp có thể trở thành đường xâm nhập của mầm bệnh. Việc duy trì môi trường âm đạo ổn định trong quá trình điều trị là rất quan trọng và cần tránh bất kỳ hành động nào có thể phá vỡ hàng rào miễn dịch tại chỗ. Các khuyến cáo lâm sàng khuyến cáo chỉ nên quan hệ tình dục trở lại sau khi các triệu chứng đã hoàn toàn biến mất và kết quả xét nghiệm theo dõi âm tính. Nếu cần, cả bạn tình cũng nên được điều trị đồng thời.

Viêm vùng chậu cấp tính: Các triệu chứng bao gồm đau bụng dưới, sốt và tăng tiết dịch âm đạo. Hoạt động tình dục có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn vùng chậu, lan rộng tình trạng viêm và thậm chí dẫn đến các di chứng như dính ống dẫn trứng.

2. Thời kỳ bùng phát bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nếu bạn bị lậu, giang mai (giai đoạn săng), herpes sinh dục, mụn cóc sinh dục... và khi bệnh xuất hiện, có vết loét, mụn nước hoặc mụn cóc ở bộ phận sinh dục thì hoạt động tình dục không chỉ làm trầm trọng thêm cơn đau của bạn và lây lan bệnh mà còn lây nhiễm trực tiếp cho bạn tình. Bạn phải được bác sĩ chẩn đoán và điều trị khỏi hoàn toàn trước khi quan hệ tình dục trở lại.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases năm 2019, nếu một người bị herpes sinh dục và có mụn nước đang hoạt động trên âm hộ, tỷ lệ lây nhiễm từ một lần quan hệ tình dục không an toàn là 30% đến 50%. Ngay cả khi sử dụng bao cao su, nguy cơ lây nhiễm vẫn là 10% đến 15% vì virus có thể tồn tại trên da bên ngoài bao cao su.

Thời gian nhiễm HPV: Ngay cả khi sử dụng bao cao su, lây truyền HPV... vẫn có thể xảy ra qua tiếp xúc da-niêm mạc, với tỷ lệ lây truyền vượt quá 60% trong một lần quan hệ tình dục. Đừng cho rằng sử dụng bao cao su sẽ ngăn ngừa lây truyền; mặc dù bao cao su làm giảm nguy cơ, nhưng chúng không bao phủ hoàn toàn toàn bộ vùng sinh dục, vì vậy ngay cả khi sử dụng bao cao su, việc phòng ngừa hoàn toàn vẫn là không thể.

3. Trong thời kỳ kinh nguyệt và chảy máu bất thường

Trong thời kỳ kinh nguyệt, niêm mạc tử cung bong ra, tạo thành vết thương, cổ tử cung hơi mở. Quan hệ tình dục vào thời điểm này dễ đưa vi khuẩn vào khoang tử cung, làm tăng nguy cơ viêm nội mạc tử cung và các bệnh viêm vùng chậu. Nó cũng có thể gây ra kinh nguyệt ngược dòng, dẫn đến lạc nội mạc tử cung.

Một nghiên cứu theo dõi trên 12.000 phụ nữ cho thấy những phụ nữ quan hệ tình dục ≥2 lần một tháng trong thời kỳ kinh nguyệt có nguy cơ mắc bệnh viêm nội mạc tử cung cao gấp 2,3 lần và nguy cơ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung cao gấp 1,8 lần so với những người không quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt (Tạp chí Sản phụ khoa Anh, nghiên cứu năm 2020).

Ngoài ra, hệ miễn dịch của phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt yếu hơn so với các thời điểm khác, làm giảm hiệu quả loại bỏ mầm bệnh. Hoạt động tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng lên khoảng ba lần.

Nếu chảy máu xảy ra ngoài kỳ kinh nguyệt, chẳng hạn như chảy máu sau khi giao hợp hoặc chảy máu âm đạo bất thường, thì có thể liên quan đến polyp cổ tử cung hoặc ung thư cổ tử cung.Nếu chảy máu liên quan đến các bệnh lý nền, u xơ tử cung hoặc các bệnh lý khác, trước tiên cần xác định nguyên nhân gây chảy máu và điều trị bệnh. Trong thời gian này, nên tránh quan hệ tình dục để tránh làm tình trạng chảy máu trở nên trầm trọng hơn hoặc che khuất bệnh.

4. Thời gian phục hồi sau phẫu thuật

Sau các thủ thuật như rách âm hộ, tổn thương âm đạo, cắt tử cung, khoét chóp cổ tử cung và phá thai, thường phải kiêng quan hệ tình dục trong vòng 4-8 tuần. Vết thương cần thời gian để lành, quan hệ tình dục sớm có thể khiến vết thương hở hoặc nhiễm trùng, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Thời gian hồi phục cụ thể cần được tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.

Lấy thủ thuật phá thai thông thường làm ví dụ. Nếu quan hệ tình dục trong vòng 2 tuần sau thủ thuật, tỷ lệ mắc bệnh viêm vùng chậu lên tới 11,6%, cao gấp 5,2 lần so với nhóm kiêng quan hệ tình dục (số liệu từ Tạp chí Sản phụ khoa Thực hành Trung Quốc năm 2020). Nguyên nhân là do vết thương ở tử cung chưa được khâu lại, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và lây nhiễm qua quan hệ tình dục.

Theo Hướng dẫn chăm sóc toàn cầu sau phá thai của WHO (2022), dựa trên phân tích tổng hợp 12 nghiên cứu, quan hệ tình dục trong vòng 14 ngày sau thủ thuật làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm vùng chậu lên 4-7 lần.

Việc kiêng quan hệ tình dục là điều cần thiết trong một số tình trạng sức khỏe, không chỉ để giảm bớt sự khó chịu mà còn để giảm sự lây lan của nhiễm trùng, làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn và các biến chứng lâu dài. Trên lâm sàng, bác sĩ sẽ đưa ra khuyến nghị cá nhân về thời gian kiêng quan hệ tình dục dựa trên tình trạng cụ thể; điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn chuyên môn và chăm sóc sức khỏe của bạn.