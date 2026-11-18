Từ cô bé 14 tuổi làm nên lịch sử Wushu Việt Nam

Sinh năm 1979 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống thể thao, Thuý Hiền bén duyên với Wushu từ khi còn nhỏ. Với sự dẫn dắt của nhiều tên tuổi có tiếng trong làng võ, năm 1993, khi mới 14 tuổi, cô đã gây tiếng vang lớn khi giành HCV tại Giải vô địch Wushu thế giới tổ chức ở Malaysia. Thời điểm ấy, Thuý Hiền trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành HCV thế giới ở bộ môn này.

Hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười tươi và tấm huy chương vàng trên ngực từng xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Cột mốc năm 14 tuổi cũng mở ra hành trình thi đấu quốc tế đáng nể của nữ võ sĩ. Trong suốt sự nghiệp, Thuý Hiền giành tổng cộng 7 HCV vô địch thế giới, 2 HCV châu Á, 1 HCB ASIAD và 8 HCV SEA Games. Cô có 6 lần được bình chọn là Vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, đồng thời được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba.

Những con số ấy đưa Thuý Hiền trở thành một trong những vận động viên Wushu giàu thành tích nhất của thể thao Việt Nam. Sau khi giải nghệ năm 2005 vì chấn thương, Thuý Hiền tiếp tục gắn bó với thể thao trong vai trò huấn luyện viên và trọng tài. Cô cũng duy trì việc tập luyện, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Thuý Hiền được khán giả gọi là "nữ hoàng wushu" với bề dày thành tích đáng nể

Lấn sân giải trí, từ ca hát đến đóng phim

Sau khi rời sàn đấu chuyên nghiệp, Thuý Hiền có thêm những trải nghiệm ở lĩnh vực nghệ thuật. Âm nhạc vốn là sở thích từ nhỏ của cô, nhưng phải đến khi trưởng thành, nữ vận động viên mới có nhiều cơ hội thử sức với ca hát.

Thuý Hiền từng thử sức ở một sân chơi âm nhạc Sinh Ra Để Tỏa Sáng và nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Cô cũng từng ra mắt MV nhằm cổ vũ SEA Games, góp mặt trong MV Cánh Chim Phượng Hoàng của ca sĩ Tùng Dương, xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Dù không hoạt động showbiz với tần suất dày đặc, Thúy Hiền dần cởi mở hơn trước công chúng.

Thuý Hiền với mái tóc ngắn cá tính dần lấn sân lĩnh vực nghệ thuật

Năm 2024, Thuý Hiền tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa thứ hai. Giữa dàn nghệ sĩ có kinh nghiệm ca hát, trình diễn và hoạt động giải trí lâu năm, sự xuất hiện của một cựu vận động viên Wushu tạo nên màu sắc riêng. Thuý Hiền thử sức với những tiết mục đòi hỏi khả năng làm chủ sân khấu, phối hợp cùng đồng đội, ca hát và vũ đạo. Khán giả cũng có dịp nhìn thấy một Thuý Hiền khác với hình ảnh quyết liệt trên thảm đấu.

Hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió của Thuý Hiền trở nên đáng nhớ khi ngay trước thời điểm ghi hình, cô gặp chấn thương, có lúc phải ngồi xe lăn và hạn chế thực hiện các động tác khó. Dù vậy, cô vẫn nỗ lực tham gia các phần trình diễn trong khả năng của mình. Với một người từng quen chinh phục những đấu trường thể thao khắc nghiệt, việc đứng trên sân khấu âm nhạc ở tuổi ngoài 40 cũng là một thử thách mới.

Không đặt mục tiêu trở thành ca sĩ hay diễn viên chuyên nghiệp, Thuý Hiền xem những trải nghiệm nghệ thuật như cơ hội khám phá bản thân.

Hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió mang hình ảnh của Thuý Hiền đến gần với khán giả trẻ

Trong năm 2026, Thuý Hiền còn gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Đây là dự án đánh dấu màn trở lại màn ảnh của nữ vận động viên sau khoảng 10 năm, kể từ bộ phim Nữ Đại Gia năm 2016. Trong tác phẩm mới, cô đảm nhận vai nữ cận vệ của Hoàng hậu, nhân vật được xây dựng theo hình tượng mạnh mẽ, có khả năng võ thuật.

Cơ duyên đến với bộ phim xuất phát từ sự yêu thích của Thuý Hiền dành cho kịch bản và mối quan hệ quen biết lâu năm với Johnny Trí Nguyễn - đạo diễn võ thuật của dự án. Hai người từng gặp gỡ trong những dịp giao lưu võ thuật từ thập niên 1990. Khi biết đoàn phim tìm kiếm diễn viên cho vai diễn phù hợp, Thuý Hiền chủ động tìm hiểu, tham gia tuyển chọn rồi nhận lời góp mặt.

Với nền tảng nhiều năm luyện tập Wushu, những phân cảnh hành động không phải thử thách quá xa lạ với cô. Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, vai diễn vẫn là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô có cơ hội đưa kỹ năng võ thuật từng được rèn luyện trên sàn đấu lên màn ảnh. Đáng chú ý, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được lựa chọn làm đại diện gửi tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99.

Thuý Hiền trở lại với phim ảnh sau 10 năm vắng bóng

Ở tuổi 47, Thuý Hiền hiện có cuộc sống khá bình yên. Bên cạnh việc giảng dạy thể thao, kinh doanh trực tuyến, cô dành thời gian chăm sóc gia đình, các con, tập luyện và tận hưởng những chuyến đi. Cựu vận động viên cũng duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Về chuyện tình cảm, sau những đổ vỡ trong quá khứ, Thúy Hiền không đặt nặng việc phải bước vào một cuộc hôn nhân mới. Cô từng chia sẻ các con vừa là con, vừa là những người bạn để mẹ tâm sự, đồng thời bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Diện mạo trẻ trung của Thuý Hiền ở tuổi U50

Ảnh: FBNV