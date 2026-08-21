Chị Đẹp mới ly hôn tự thưởng cho mình siêu xe 11 tỷ
Đối thủ lớn nhất của Trang Pháp sống sang chảnh sau khi ly hôn chồng đại gia
Ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch) vừa qua, trong khi các cặp đôi Cbiz khiến dân tình háo hức khi khoe hoa, khoe quà, khoe hạnh phúc bên nửa kia của mình thì nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm - Chị Đẹp vừa mới ly hôn cách đây không lâu lại bất ngờ lọt vào top tìm kiếm trên MXH nhờ 1 hành động đặc biệt.
Được biết, sao nữ hot nhất show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026 đã mua một chiếc siêu xe Mercedes-Benz G-Class có giá lên tới 3 triệu NDT (11,6 tỷ đồng), tự tặng cho chính bản thân mình trong ngày lễ Tình nhân của Trung Quốc.
Ngay khi nữ diễn viên Không Kịp Nói Yêu Em đăng tải hình ảnh lên MXH, dân tình đã phải xuýt xoa không thôi về độ chịu chi cũng như nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian, dù chỉ ăn mặc hết sức đơn giản vẫn khiến người ta phải ngước nhìn.
Trang 163 hé lộ, Lý Tiểu Nhiễm vốn sở hữu niềm đam mê cháy bỏng với những chiếc xe địa hình với thiết kế mạnh mẽ. Hơn 1 thập kỷ trước, cô đã rinh ngay chiếc siêu xe Mercedes-Benz G55 trị giá hơn 2 triệu NDT (7,7 tỷ đồng) để vi vu đây đó.
Ngoài ra, trang 163 cho biết thêm, nhìn vào trạng thái của Lý Tiểu Nhiễm bây giờ, có thể thấy cô đã vượt qua được buồn đau sau khi hôn nhân đổ vỡ.
Được biết, ngày 13/7 vừa qua, nhiều tờ báo lớn cứ Trung đã đưa tin Lý Tiểu Nhiễm - đối thủ lớn nhất của Trang Pháp trông show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đã ly hôn với nam diễn viên, doanh nhân Từ Giai Ninh. Cặp đôi được tiết lộ chính thức hoàn tất thủ tục ly dị ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 11/2025, nhưng chưa công bố. Trước đó, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đã sống ly thân 2 năm.
Theo trang 163, Lý Tiểu Nhiễm - Từ Giai Ninh từng được coi là cặp đôi ngôn tình ngoài đời thực của làng giải trí Hoa ngữ. Họ quen biết nhau từ năm 17 tuổi và cùng tiến quân vào showbiz làm diễn viên. Trong lúc Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng nổi đình nổi đám nhờ nhan sắc, khí chất hơn người thì Từ Giai Ninh có phần lận đận, mãi chưa thể bật lên được. Mặc cảm với xuất thân nghèo khó và sự nghiệp bết bát, Từ Giai Ninh chôn giấu tình cảm của mình dành cho Lý Tiểu Nhiễm, chấp nhận làm một người bạn lặng lẽ bên cạnh cô.
Trong những năm tháng Lý Tiểu Nhiễm gặp nhiều tổn thương vì yêu nhầm những gã “cờ đỏ” chính hiệu, phải sống trong lo sợ vì bị kiểm soát, đe dọa thì Từ Giai Ninh tập trung vào phát triển sự nghiệp. Anh bỏ nghề diễn viên, chuyển sang làm nhà sản xuất, thành lập công ty truyền thông và trở thành vị đại gia có khối tài sản kếch xù.
Mãi đến năm 2014, Từ Giai Ninh mới mạnh dạn phá bỏ thân phận "friendzone" hơn 22 năm, quỳ gối cầu hôn Lý Tiêu Nhiễm bằng đúng 1 câu: "Lấy anh nhé, anh cho em 500 triệu NDT (1.750 tỷ đồng) để em muốn làm gì thì làm, tiêu thế nào cũng được".
Tháng 8/2015, khi Lý Tiểu Nhiễm 39 tuổi, cô và Từ Giai Ninh tổ chức đám cưới lãng mạn ở Bỉ. Sau khi về chung nhà, đúng với lời đã hứa, Từ Giai Ninh tặng thẻ đen có chứa tiền tỷ, đồng thời chi 800 triệu NDT (2.800 tỷ đồng) mua 1 căn biệt thự có sân vườn rộng đến 1000 m2 cho Lý Tiểu Nhiễm.
Cứ ngỡ nữ diễn viên họ Lý đã tìm được người để dựa vào thì ai dè cuộc hôn nhân ngôn tình bậc nhất Cbiz lại đổ vỡ vì sự nghiệp kinh doanh của Từ Giai Ninh ngày càng sa sút, thua lỗ triền miền kéo theo nợ nần chồng chất. Có nguồn tin cho biết Lý Tiểu Nhiễm chỉ thích những người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh hơn cô. Do đó, nữ diễn viên sinh năm 1976 ngày càng cảm thấy chán chồng và cuộc hôn nhân của mình. Cũng có ý kiến cho rằng chính Từ Giai Ninh đã chủ động buông tay vì cảm thấy tự ti, mặc cảm khi sự nghiệp của vợ ngày càng thăng tiến.
Nguyên nhân vì sao cặp đôi đổ vỡ thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được. Còn về mặt ngoài, vì không có ràng buộc tài sản hay con cái, cặp đôi chia tay rất nhanh chóng và êm đềm. Bản thân Lý Tiểu Nhiễm cũng né được việc phải gánh nợ cùng chồng cũ do đã kịp rút khỏi công ty điện ảnh dưới tên Từ Giai Ninh, cắt đứt sự ràng buộc về mặt sự nghiệp và kinh tế.
Đầu tháng 8 vừa qua, Lý Tiểu Nhiễm đã chuyển tới sống tại căn hộ mới ở Bắc Kinh, Trung Quốc và còn mời hội chị em trong show Đạp Gió 2026 đến mừng tân gia. Ngoài ra, khi góp mặt trong show truyền hình, nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ cô thấy ổn khi sống một mình, không chấp nhận phải nín nhịn để bao dung người khác.
Nguồn: 163