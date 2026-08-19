Hoa hậu và Chị Đẹp "phũ" nhất Thất tịch: Người tuyên bố chia tay bạn trai thiếu gia, người đoạn tuyệt quan hệ với tình cũ diễn viên

Hôm nay 19/8 là Thất tịch - ngày được coi là Valentine Trung Quốc. Đây là dịp mà giới giải trí Hoa ngữ ngóng chờ xem ai sẽ là ngôi sao công khai hay bị bóc chuyện tình cảm. Vậy nhưng, từ sáng sớm tin vui chưa thấy mà đã có 2 mỹ nhân chẳng ngần ngại tuyên bố dứt tình với người cũ.

Đầu tiên là Hoàng Gia Văn - Hoa hậu Hong Kong 2019. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, cô cho biết mình độc thân, đang tìm kiếm 1 người bạn trai thật lòng, coi trọng và đặt cô ở vị trí quan trọng. Chia sẻ này của Hoàng Gia Văn ngầm xác nhận việc nàng hậu đã đổ vỡ với bạn trai thiếu gia. Trước đó, vào năm 2023, Hoàng Gia Văn đã bị bắt gặp tình tứ trên phố, đi du lịch riêng với người đàn ông tên Jordan. Đối phương được cho biết là phú nhị đại (thế hệ thứ 2 giàu có) ở Hong Kong (Trung Quốc), từng tốt nghiệp Đại học Leeds ở Anh. Anh nổi tiếng là người hiếu thảo và có mối quan hệ thân thiết với mẹ, thường xuyên đăng ảnh chụp chung với mẹ lên mạng xã hội.

Hoàng Gia Văn xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia và đang tìm kiếm người yêu mới. Ảnh: Sina.

Hoàng Gia Văn có đời tư phức tạp. Một ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong, cô bị "bóc phốt" làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Ngoài ra, Hoàng Gia Văn còn bị tố cáo có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác trong lúc đang có người yêu.

Cụ thể, trước khi quen bạn trai người Thụy Sĩ, Hoàng Gia Văn từng hẹn hò nha sĩ Đường Dật Khiêm. Dù biết anh này đã có bạn gái, cô vẫn quyết chen chân. Đến lúc trong mối quan hệ với bạn trai người Thụy Sĩ, Hoàng Gia Văn lại lén lút qua lại với 1 người đàn ông làm trong ngành tài chính. Tuy nhiên, sau khi phát hiện người này không phải là đại gia và cũng không thể chu cấp cho cô cuộc sống xa hoa, Hoàng Gia Văn đã lập tức "đá" đối phương. Vụ bê bối khiến Hoàng Gia Văn bị TVB "xếp xó", không sắp xếp công việc hậu đăng quang.

Một ngày sau khi giành được vương miện Hoa hậu Hong Kong 2019, Hoàng Gia Văn đã dính bê bối bị tố cáo là tiểu tam, ngoại tình. Ảnh: Instagram.

Còn trong cuộc phỏng vấn với Dịch Lập Cạnh, Lam Doanh Oánh cho biết cô đã có bạn trai mới. Người yêu hiện tại của nữ diễn viên Ngũ Phúc Lâm Môn không hoạt động trong showbiz. Họ chỉ mới quen nhau hơn nửa năm mà đối phương đã đưa cô về ra mắt cha mẹ. Về chuyện tình cảm với "Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh" Tào Tuấn, Chị Đẹp show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng Trung Quốc 2020 cho biết mối quan hệ của cả hai đã kết thúc hoàn toàn, không còn liên hệ gì với nhau và cô cũng sẽ không bao giờ tái hợp với tình cũ. Thái độ tuyệt tình của Lam Doanh Oánh gây xôn xao mạng xã hội. Bởi trước đó, có rất nhiều nguồn tin trong giới giải trí Hoa ngữ cho biết Lam Doanh Oánh độc thân 7 năm là vì chưa quên được Tào Tuấn.

Lam Doanh Oánh và Tào Tuấn công khai tình cảm vào tháng 10/2016. Họ từng là cặp đôi vàng của showbiz Trung Quốc dù nhà gái có danh tiếng át vía nhà trai. Sau 3 năm hẹn hò và đã tính đến việc cưới xin, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Lý do tan vỡ được phía Tào Tuấn được ra là công việc bận rộn nên không có thời gian vun đắp chuyện tình cảm.

Chị Đẹp Lam Doanh Oánh tuyên bố thẳng cô không bao giờ quay lại với bạn trai cũ Tào Tuấn. Ảnh: Sina.

Nguồn: On, Sohu