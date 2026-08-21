Tóm dính nàng thơ và chủ tịch showbiz hẹn hò ở cửa hàng đồ ăn vặt, nhà gái lộ nhan sắc thật khó tin qua cam thường

Ngày 21/8, tờ QQ đưa tin Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vừa bị bắt gặp xuống phố cùng nhau. "Team qua đường" cho biết cặp đôi rất vui vẻ, thoải mái khi đi mua sắm tại 1 cửa hàng đồ ăn vặt. Anh sếp Cbiz và bà xã không có dấu hiệu căng thẳng với nhau sau ồn ào Hoàng Tử Thao tát vợ trên sóng livestream. Trong hình ảnh cam thường do người hâm mộ ghi lại, Hoàng Tử Thao cao lớn vạm vỡ, còn Từ Nghệ Dương trông thanh mảnh, xinh đẹp với làn da trắng sáng không tỳ vết và đường nét thanh tú.

Đầu tháng 8, Hoàng Tử Thao gây xôn xao khi có hành vi tương tác vật lý với Từ Nghệ Dương. Khi nàng thơ gen Z đang livestream và trò chuyện cùng chồng, cựu thành viên EXO bỗng nhiên đưa tay tát vợ, khiến Từ Nghệ Dương ngớ người. Đoạn video đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn trực tuyến, đồng thời khiến Hoàng Tử Thao hứng trọn "cơn mưa gạch đá" từ cư dân mạng. Nhiều khán giả chỉ trích Hoàng Tử Thao thiếu tôn trọng vợ và có dấu hiện của sự gia trưởng, bạo lực gia đình. Sau đó, nam ca sĩ giải thích rằng anh chỉ tát vợ với lực tay rất nhẹ, và họ chỉ đang "đánh giỡn" với nhau. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không tin vào lời giải thích của Hoàng Tử Thao bởi gương mặt của Từ Nghệ Dương lộ rõ sự sượng trân, bàng hoàng sau khi ăn cú tát bất ngờ của chồng. Phải 1 lúc sau, cô mới hoàn hồn ra tay tát lại chồng, nhưng với lực nhẹ hơn Hoàng Tử Thao rất nhiều. Từ Nghệ Dương được cho là đã kiềm chế cảm xúc, nhẫn nhịn để giữ thể diện cho cả mình và ông xã.

"Anh sếp" Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương bị bắt gặp dạo phố cùng nhau. Qua cam thường, nàng thơ gen Z gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú, xinh đẹp. Ảnh: QQ.

Dáng người mảnh mai, cao ráo dù mặc quần jeans, áo thun vẫn nổi bật của Từ Nghệ Dương. Ảnh: QQ.

Hoàng Tử Thao hứng chỉ trích từ dân tình Trung Quốc vì ra tay tát bà xã trên sóng livestream. Ảnh: Weibo.

Còn nhớ vào tháng 1 năm nay, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho biết trải qua giai đoạn lục đục hôn nhân, lâm vào tình cảnh khó khăn trong việc giao tiếp. "Anh sếp" và nàng thơ sinh năm 1997 đã có một cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng, không ai muốn nói chuyện với ai gần nửa tháng. Nguyên nhân là Từ Nghệ Dương bất mãn với thái độ bất cần, trẻ con không đúng lúc đúng chỗ của anh chồng chủ tịch.

Đôi vợ chồng này từng bị quay được khoảnh khắc kẻ trước người sau, mặt nặng mày nhẹ, không ai nói với ai 1 lời nào khi xuất hiện cùng nhau. Lúc bắt gặp ống kính của team qua đường, Từ Nghệ Dương sượng trân, biểu cảm cứng đờ, buồn bã như muốn khóc tới nơi. Họ bị nghi xảy ra cãi vã trong chuyến đi trượt tuyết. Dù sau đó, Hoàng Tử Thao phủ nhận cự cãi với vợ, nhưng công chúng vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong mối quan hệ của 2 nghệ sĩ.

Trước đó, Từ Nghệ Dương cũng không giấu được sự khó chịu với chồng khi cùng quay showbiz thực tế. Trong chương trình, nàng thơ này đã nhờ ông xã xem bản đồ và chỉ đường cho cô khi đang lái xe. Trước lời nhờ vả của vợ, Hoàng Tử Thao chẳng những không giúp mà còn quay sang chỉ trích Từ Nghệ Dương giả vờ dễ thương. Thái độ của chồng khiến Từ Nghệ Dương tủi thân, im lặng tự làm mọi thứ trong suốt chuyến đi. Hậu giai đoạn khủng hoảng hôn nhân vì thái độ của mình, Hoàng Tử Thao được cho là vẫn chưa có thái độ cư xử chín chắn và đàn ông hơn với Từ Nghệ Dương.

Vợ chồng Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương từng xảy ra trục trặc vào tháng 1 năm nay vì thái độ cư xử "trẻ trâu" của anh sếp Cbiz. Ảnh: Sina.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp vợ chồng hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ