Chị đẹp là ái nữ tập đoàn thủy sản hàng đầu Việt Nam: Sống trong căn nhà như cung điện, xách túi trị giá gần 3 tỷ đồng

Nếu như ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa 1, Huyền Baby được gọi là "phú bà" thì ở mùa 2 danh xưng này là dành cho Chị đẹp Ngọc Thanh Tâm. Với những người theo dõi showbiz đủ lâu thì không còn lạ lẫm gì với gia thế "khủng" và sự giàu có của người đẹp này.

Con gái duy nhất của đại gia thủy sản, không những giàu mà còn học giỏi

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, hoạt động showbiz với vai trò diễn viên. Cô từng tham gia một số phim như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp... và đầu tư sản xuất những web drama nổi tiếng như Tâm sắc Tấm, Thạch Sanh - Lý Thanh...

Bên cạnh đó, Ngọc Thanh Tâm còn được biết đến với vai trò Youtuber, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và nhân vật nổi bật trong giới "rich kid" Việt Nam, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao hạng A của Vbiz.

Mẹ của Ngọc Thanh Tâm là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh thủy hải sản, thuộc top doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ hàng đầu Việt Nam. Trong những vlog của mình, Ngọc Thanh Tâm khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống của một "ái nữ hào môn", không ngại bật mí về không gian sống như cung điện, căn phòng chứa đầy hàng hiệu, chi hàng trăm triệu đồng tổ chức tiệc thân mật với bạn bè...

Chị đẹp Ngọc Thanh Tâm là một trong những sao Việt thành công nhất với series Đập hộp hàng hiệu trên Youtube. Mỗi lần "đập hộp", Chị đẹp này lại khiến dân tình trầm trồ khi báo giá mỗi món đồ, ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu trở lên. Có lần, khi MC Khánh Vy ghé thăm nhà của Ngọc Thanh Tâm đã không khỏi sửng sốt khi được chiêm ngưỡng chiếc túi hiệu trị giá 2,6 tỷ đồng. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều món đồ hiệu mà Chị đẹp này sở hữu.

Sinh ra từ vạch đích là vậy, nhưng Ngọc Thanh Tâm cũng chứng minh bản thân không chỉ là một "rich kid" mà còn là một cô gái có năng lực và cả sự nỗ lực. Đó cũng là lý do Chị đẹp từng sản xuất show thực tế về chính mình mang tên Not Just A Rich Kid.

Ngọc Thanh Tâm đã đi hát từ năm 3 tuổi nhưng vì không đam mê nên đã dừng lại, nhưng việc học đàn, nhạc cụ vẫn được duy trì nhiều năm sau đó. Năm 13 tuổi, cô giành giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ. Năm 15 tuổi, cô hoàn thành thêm 2 khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines.

Ngọc Thanh Tâm từng đỗ vào 4 trường Đại học danh tiếng của Mỹ với học bổng sẵn có, trong đó có cả Đại học Nghệ thuật Emerson. Sau đó, Chị đẹp theo học ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT ở Việt Nam và tốt nghiệp loại giỏi.

Nhiều lần gây tranh cãi về gu thời trang và sự thay đổi bất ngờ với "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Trong suốt thời gian dài, Ngọc Thanh Tâm liên tục là tâm điểm tranh cãi vì gu thời trang. Dù sở hữu cả căn phòng đồ hiệu nhưng mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô lại nhận về không ít ý kiến trái chiều về cách ăn mặc. Thậm chí, cô còn bị chê bằng những từ ngữ khá nặng như "phèn", "đắp đồ hiệu vẫn không sang nổi"...

Có lần Ngọc Thanh Tâm đã lên tiếng phân trần về vấn đề này. Cô nói trong một talkshow với Mai Ngô: "Khi mặc một bộ đồ và nhìn vào gương, mình đâu có khùng đến mức mà khi thấy xấu vẫn mặc đi đâu. Nhưng lúc đó, khi nhìn vào gương thì mình thấy ổn. Sự kiện có nhiều góc quay, camera. Khi lên hình sẽ tăng một vài ký thì sẽ không như mình khi nhìn trong gương nữa. Những lần đó mình không thể nào lên giải thích rằng là 'À, ở ngoài đẹp lắm mọi người, chứ không như trên hình đâu'.

Rất nhiều người cũng nói chị nên thay stylist. Chị rất thương. Có những bộ đồ đẹp ảnh làm chẳng ai để ý nhiều bằng những thiết kế chẳng may nó xấu. Từ những lần kém đẹp đó, mọi người cứ gán vào là 'Ngọc Thanh Tâm mặc đồ phèn', 'đắp hàng hiệu mà không sang nổi', 'không có gu',... Nhiều người cũng nói sao đồ hàng ngày đẹp vậy mà cứ đi sự kiện là 'xu'. Nhưng thật ra đồ hàng ngày cũng là do stylist làm, không thể nào lên phân trần từng cái comment một".

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ngọc Thanh Tâm dường như có bước chuyển đáng kể trong hình ảnh và gu thời trang cá nhân. Những outfit của Chị đẹp khi xuất hiện tại các sự kiện đã không còn gây tranh cãi, mà còn nhận được phản ứng khá tích cực từ khán giả.

Đặc biệt, khi lên sóng "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024" tập 1, Ngọc Thanh Tâm còn được khen ngợi với tạo hình đẹp mắt cùng màn thể hiện cực ấn tượng trên sân khấu solo.

Với màn "chào sân" tốt ngoài mong đợi, Ngọc Thanh Tâm là một trong những Chị đẹp gây bất ngờ về khả năng biểu diễn và được kỳ vọng sẽ tiến xa trong chương trình.