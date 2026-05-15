Diệp Lâm Anh xuất thân là vũ công rồi lấn sân làm người mẫu, diễn viên. Trước khi chính thức bước vào con đường nghệ thuật, Diệp Lâm Anh đã có 6 năm hoạt động cùng nhóm Big Toe, rèn luyện nền tảng vũ đạo và phong cách trình diễn. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đạt giải cao.

Một năm sau đó, Diệp Lâm Anh ghi dấu ấn khi đăng quang quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú, giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Cô còn tham gia Vietnam's Next Top Model 2010 và lọt top 10. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách năng động, cá tính, Diệp Lâm Anh từng tham gia một số dự án phim ảnh và chương trình truyền hình.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, Diệp Lâm Anh quyết định lên xe hoa cùng chồng thiếu gia Đức Phạm vào năm 2018. Thời điểm đó, netizen từng choáng ngợp trước dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng đi đón cô trong ngày vui. Tuy nhiên cả hai lại để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt từ cuối năm 2019. Trước khi đường ai nấy đi, cặp đôi có chung một con trai và con gái.

Cựu người mẫu và chồng cũ trải qua thời gian dài đấu tố vì tranh chấp quyền nuôi dưỡng hai con. Quá trình chia tay ồn ào giữa hai bên từng thu hút sự chú ý lớn của dư luận với nhiều tranh cãi liên quan đến quyền nuôi con và tài sản, khiến tên tuổi Diệp Lâm Anh liên tục xuất hiện trên truyền thông trong một thời gian dài. Đến tháng 9/2023, theo phán quyết cuối cùng của toà án, Diệp Lâm Anh và chồng cũ mỗi bên sẽ nuôi dưỡng một bé. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở.

Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và sự kiện giải trí. Song song với đó, cô tiếp tục phát triển công việc kinh doanh, từng bước xây dựng lại hình ảnh một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và tự chủ về tài chính lẫn tinh thần.

Đặc biệt, dấu ấn tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cuối năm 2023 đã giúp Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự chú ý trở lại trong lĩnh vực giải trí, đồng thời mở ra thêm những cơ hội nghệ thuật mới. Sự thể hiện của cô tại chương trình cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ khán giả.

Diệp Lâm Anh còn gây chú ý với hình ảnh ngày càng rạng rỡ, năng lượng tích cực hơn so với trước đây. Điều này khiến nhiều khán giả nhận xét rằng cô đã dần vượt qua giai đoạn biến cố hôn nhân, ổn định lại cuộc sống và tận hưởng một hành trình mới nhẹ nhàng hơn. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò với người mẫu trẻ Phạm Kiên. Trong khi đó, doanh nhân Đức Phạm đã công khai mối quan hệ tình cảm mới với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên nhiều lần bị soi xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, tham gia các buổi tụ họp bạn bè hay diện trang phục đồng điệu, làm dấy lên tin đồn đang hẹn hò. Những khoảnh khắc đời thường của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, đúng dịp Valentine 14/2, Phạm Kiên từng gây chú ý khi công khai tag tên Diệp Lâm Anh trong một bài đăng chia sẻ hình ảnh du lịch riêng tư. Động thái này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng nam người mẫu đang ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Về phía Diệp Lâm Anh, cô từng chia sẻ trong một tâm thư rằng bản thân đang có một mối quan hệ mới và cảm thấy bình yên, hạnh phúc hơn sau biến cố hôn nhân. Tuy nhiên, cô lựa chọn không công khai danh tính người yêu để giữ sự riêng tư. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều liên quan đến chuyện tình cảm, trong đó có những bàn luận về sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phạm Kiên.

Diệp Lâm Anh được cho là đang hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên, kém cô 11 tuổi.