Tối 30/5, fanpage chính thức của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã đăng tải một đoạn video tổng hợp lại hành trình của hai mùa phát sóng, cùng với những khoảnh khắc đáng nhớ tại concert được tổ chức vào tháng 4 tại TP.HCM. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý chính là sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Bảo Anh trong đoạn video – cụ thể là phân cảnh riêng trong MV chủ đề mùa 1 Nơi Bình Minh Đầy Nắng.

Bảo Anh xuất hiện trong đoạn đầu tiên của video

Sự góp mặt của Bảo Anh trong video đã nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả thắc mắc liệu ban tổ chức có ẩn ý gì khi để hình ảnh của nữ ca sĩ xuất hiện ngay phần mở đầu video. Thậm chí, nhiều bình luận mang tính mỉa mai đã được để lại dưới bài đăng như: “Chị Bảo Anh, chị có khoẻ chưa?”, “Cắt ngay đoạn mở đầu là line của chị, có ẩn ý gì không đây?”.

Nhiều bình luận cà khịa nữ ca sĩ khi thấy cô xuất hiện trong video

Động thái này của NSX Chị Đẹp khiến Bảo Anh bị kéo vào tranh cãi ngay dưới bài đăng, netizen chê BTC hơi vô duyên khi có hành động lấp lửng thế này. Một số bình luận bên dưới bài đăng của BTC như: "Có nhiều line hát mà tại sao lại chọn line của thành viên Em Xinh Bảo Anh vậy bà Gió?".

Ai cũng biết, Bảo Anh từng là thí sinh của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng đã xin rút lui ngay trước vòng công diễn 1 với lý do sức khỏe. Sau đó không lâu, cô lại xuất hiện trong đội hình thí sinh của một chương trình của NSX đối thủ là Em Xinh Say Hi. Chính điều này đã làm dấy lên những tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Poster của Bảo Anh trong chương trình Em Xinh Say Hi

Một số ý kiến cho rằng việc Bảo Anh đột ngột rút khỏi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã khiến đội thi của cô rơi vào tình thế khó khăn. Dù chương trình vẫn dành lời tri ân đến cô tại concert, nhưng sau đó nữ ca sĩ lại xuất hiện trong Em Xinh Say Hi như chưa từng có liên hệ gì với chương trình cũ. Đáng chú ý, từ sau khi rút khỏi Chị Đẹp, Bảo Anh cũng rất hạn chế đề cập đến chương trình này trước công chúng.

Bảo Anh đã rút lui khỏi chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vì lý do sức khoẻ

Dù vậy, người hâm mộ vẫn lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Họ cho rằng việc rút lui vì lý do sức khỏe là hoàn toàn chính đáng, nhất là khi Bảo Anh chưa tiến sâu vào các vòng trong của chương trình. Do đó, việc cô tiếp tục tham gia một chương trình khác sau khi đã hồi phục sức khỏe là điều không đáng bị chỉ trích.

Bên cạnh đó, đoạn hát của Bảo Anh trong ca khúc chủ đề Em Xinh Say Hi – THE REAL AURA hiện đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Trước sức hút này, BTC Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bất ngờ đăng tải một video mang tính úp mở làm dấy lên nghi vấn như đang "châm ngòi" tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ. NSX Chị Đẹp bị chê "kém duyên, cố tình cọ nhiệt"

Bảo Anh trong theme song của chương trình Em Xinh Say Hi

Bên cạnh tranh luận xoay quanh cá nhân Bảo Anh, mối quan hệ giữa các nhà sản xuất chương trình cũng được dân mạng mang ra bàn luận. Trước đó, hai show dành cho nam là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi từng bị so sánh với nhau. Nay, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Em Xinh Say Hi hai chương trình không trùng khung giờ phát sóng lại tiếp tục bị đặt cạnh nhau vì hành động của một thí sinh. Tuy chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã chính thức khép lại, nhưng sự việc liên quan đến Bảo Anh vẫn đang khiến dư luận “dậy sóng”.