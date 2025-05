Thiều Bảo Trâm bỏ phí Chị Đẹp, sau bao năm vẫn không thể bật lên: Đâu là điểm yếu chí mạng?

Thiều Bảo Trâm nhạt nhoà

Ngày 8/5, Thiều Bảo Trâm tái xuất. MV Không Lời là nhạc phẩm đầu tiên của Thiều Bảo Trâm hậu Chị Đẹp Đạp Gió. Bài hát đã gây chú ý từ thời điểm “nhá hàng”. Ngày ra mắt MV, Thiều Bảo Trâm được cả nửa showbiz chia sẻ, chúc mừng. Về lợi thế truyền thông, Thiều Bảo Trâm có 1 bệ phóng tốt để đưa nhạc mới trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Song, bản thân MV lại chưa thể bật lên vì chính nó. Thiều Bảo Trâm vẫn xinh, nhạc vẫn dễ nghe - nhưng nhạt.

Thiều Bảo Trâm - MV Không Lời

Lần trở lại này, Thiều Bảo Trâm chọn sáng tác của Trid Minh - nam nhạc sĩ Gen Z thuộc S.Hube Label. Trid Minh chính là người đứng sau ca khúc viral Anh Là Ngoại Lệ Của Em - Phương Ly. Sáng tác của nam nhạc sĩ này có lợi thế về giai điệu dễ nghe, ca từ trẻ trung và dễ tạo trend trong cộng đồng nghe nhạc trẻ. Thiều Bảo Trâm hợp tác với nhạc sĩ có lợi thế như vậy, cho thấy cô thực sự biết mình cần làm gì để gây ấn tượng với tệp khán giả tiềm năng nhất.

Không Lời là bản phối Pop RnB nhẹ nhàng, không có lớp lang âm thanh. Thiều Bảo Trâm thử sức với rap melody và chơi guitar điện trong MV. Bài hát là lời tâm tình từ một cô gái bước qua đổ vỡ trong tình yêu, mang chút cảm giác hoài niệm. Về phần MV, Thiều Bảo Trâm cũng đầu tư chỉn chu. Cô đóng cặp với Trịnh Bảo - Nam vương Quốc tế 2018 kể lại chuyện tình của 1 cặp đôi từng trải qua “mối quan hệ mập mờ”. Thiều Bảo Trâm tiếp tục kể chuyện tình yêu trong sản phẩm âm nhạc của mình.

Về phần MV, Thiều Bảo Trâm cũng đầu tư chỉn chu

Tuy nhiên, những thử nghiệm của Thiều Bảo Trâm “chưa đủ wow”, nhất là sau khi khán giả biết cô có thể lăn xả, làm được những gì trong Chị Đẹp Đạp Gió. Thiều Bảo Trâm đã thử sức màu sắc âm nhạc mới so với E.P ballad after YOU ra mắt năm 2022, nhưng Không Lời vẫn là một ca khúc chưa đột phá. Giai điệu nhẹ nhàng, trôi ngang, không đọng lại quá nhiều ấn tượng. Thiều Bảo Trâm liên tục chọn hướng đi an toàn về phần âm nhạc, dần hình thành nên lối mòn nhàm chán.

Tính đến 16 giờ chiều 11/5, MV Không Lời của Thiều Bảo Trâm đạt mốc 709 nghìn lượt xem, đứng hạng #8 trên BXH âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Đây không phải con số quá ảm đạm, thậm chí là một khởi đầu khá tích cực cho Thiều Bảo Trâm với nhạc phẩm mới. Tuy nhiên, thành tích ổn định vẫn chưa đủ để Thiều Bảo Trâm thuyết phục khán giả với bài hát mới. Bởi sau bao nhiêu năm, Thiều Bảo Trâm vẫn loay hoay trong “vỏ kén” của mình dù có bản thân nhiều yếu tố có thể giúp cô “hoá bướm”.

Tại sao Thiều Bảo Trâm sau bao năm vẫn nhạt?

Từ khi gia nhập làng nhạc đến nay, Thiều Bảo Trâm luôn mắc kẹt trong 2 danh xưng - “em gái Thiều Bảo Trang” và “bạn gái tin đồn Sơn Tùng”. Mà trong đó, “bạn gái tin đồn Sơn Tùng” là cái mác khó gỡ hơn cả. Có lẽ rất lâu về sau này, mọi thứ liên quan đến Thiều Bảo Trâm vẫn bị cư dân mạng đính kèm với tên người kia.

Chị Đẹp Đạp Gió là sân chơi giúp Thiều Bảo Trâm bứt phá, thu về lượng fan riêng hùng hậu. Thông qua Chị Đẹp, Thiều Bảo Trâm đã chứng minh mình tài năng đến đâu. Cô có thể nhảy và hát tốt, hoá thân vào nhiều hình tượng sân khấu. Giọng hát còn thăng hạng, trở thành một trong những Chị Đẹp được đánh giá cao về kỹ năng hát live sau chương trình. Thậm chí, khi hát cùng Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm cũng không bị lép vế. Thiều Bảo Trâm còn có ngoại hình, luôn là tiêu điểm ở mỗi nơi nữ ca sĩ xuất hiện. Vì những điều này, Thiều Bảo Trâm được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện sau khi kết thúc hành trình “đạp gió” đầy rực rỡ.

Nhưng khi trở lại với Không Lời, nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trâm chưa tận dụng được cơ hội của Chị Đẹp. Nữ ca sĩ vẫn ở lưng chừng sự nghiệp, dù đã thể hiện rất nhiều khía cạnh có thể toả sáng. Tại sao qua nhiều năm, một nghệ sĩ được đánh giá là có năng lực, có visual vẫn chưa thể bật lên? Đây là câu hỏi mà nhiều khán giả cũng cảm thấy thắc mắc khi theo dõi hành trình âm nhạc của Thiều Bảo Trâm.

Ra mắt vào năm 2013 với tư cách là thành viên nhóm nhạc chị em Bee.T cùng Thiều Bảo Trang, hoạt động không bao lâu thì hai chị em mỗi người mỗi hướng. Thiều Bảo Trâm bắt đầu sự nghiệp riêng của mình. Năm 2017, tham gia The Remix giúp Thiều Bảo Trâm đến gần với khán giả hơn, cô trình làng MV Cơn Mơ Ngọt Ngào mở đầu cho hoạt động solo của mình. Tiếp theo, nữ ca sĩ cũng cho ra hàng loạt sản phẩm khác như Kệ Anh Thôi, Thương Anh, Triệu Lý Do,... và dần dà từng bước một thoát ra khỏi cái bóng khá lớn của người chị. Đây là một nỗ lực rất lớn mà khán giả ghi nhận ở Thiều Bảo Trâm.

Tuy nhiên, thời gian này tên tuổi Thiều Bảo Trâm bị gắn với Sơn Tùng.

Thiều Bảo Trâm - Sau Lưng Anh Có Ai Kìa

Ở Thiều Bảo Trâm, khán giả không thực sự nhìn được cá tính âm nhạc thật sự của cô là gì, dù nữ ca sĩ khá đa tài. Sau khi chuyện tình với Sơn Tùng tan vỡ, Thiều Bảo Trâm có top 1 trending YouTube đầu tiên cùng MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Nhưng lý do là bởi nữ ca sĩ gốc Thanh Hoá “ám chỉ” đến chuyện tình tay ba, khiến khán giả quan tâm. Top 1 trending của Sau Lưng Anh Có Ai Kìa không đến từ âm nhạc. Từ năm 2022 đến nay, Thiều Bảo Trâm cũng ra mắt cả E.P after YOU, MV Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm,... nhưng đều bị lu mờ trên thị trường.

Những ca khúc Thiều Bảo Trâm từng phát hành dừng lại ở mức khá dễ nghe và … hết, không có gì quá bứt phá để người nghe replay. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy chọn nhạc của nữ ca sĩ. Thiều Bảo Trâm tự giới hạn chủ đề xoay quanh tình yêu và người yêu cũ. Liên tiếp ẩn ý chuyện tình cảm trong âm nhạc, khiến một cái tên khác bị “réo gọi” mỗi lần comeback, Thiều Bảo Trâm khiến một bộ phận khán giả - nhất là fan của ngôi sao số 1 Việt Nam khó chịu.

Một trong những điểm hạn chế của Thiều Bảo Trâm là bản thân cô không thể tự viết nhạc. Do đó, Thiều Bảo Trâm hợp tác với rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, có cả Nguyễn Phúc Thiện, Châu Đăng Khoa,... hay mới nhất là Trid Minh. Đây đều là những cái tên khá mát tay trong việc tạo ra hit, nhưng lại chưa phát huy hiệu quả khi kết hợp cùng Thiều Bảo Trâm. Lý giải điều này, phải nhắc đến giọng hát của Thiều Bảo Trâm.

Ở Không Lời, Thiều Bảo Trâm bị nhận xét là hát không rõ lời. “Bài này nghe ngang quá, hát không rõ lời”, “Nếu không có phụ đề, tôi không nghe ra cô ấy hát gì”, “Giờ nghe nhạc Việt toàn phải có phụ đề mới hiểu đang hát gì”, khán giả bình luận về MV mới của Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, có người cho rằng Không Lời nhạt là vì cách Thiều Bảo Trâm thể hiện, chứ bản thân ca khúc có giai điệu bắt tai, chỉ cần một giọng hát hay.

Điểm tranh luận này càng trở nên ồn ào khi chính chủ bài hát là Trid Minh đăng tải video anh tự hát Không Lời lên TikTok. Bên dưới bình luận, netizen để lại nhiều nhận xét so sánh. Hàng loạt bình luận cho rằng Trid Minh đã làm bật lên được tinh thần ca khúc, Không Lời được chính chủ thể hiện truyền tải đầy đủ cảm xúc và thậm chí còn hay hơn cả bản được Thiều Bảo Trâm phát hành.

Trid Minh dù là nhạc sĩ nhưng có giọng hát không hề kém cạnh ca sĩ. Bản thân anh cũng từng thi Big Song Big Deal, thể hiện kỹ năng sáng tác lẫn biểu diễn. Nhiều bài hát được Trid Minh cover gây sốt như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, 2000 Câu Hỏi Vì Sao, Em Đợi Anh Được Không,... đã chứng minh giọng hát truyền cảm của nam nhạc sĩ. Vì tạo nên sự so sánh với chính Thiều Bảo Trâm, nhiều fan của cô cho rằng Trid Minh không nên đăng tải video hát Không Lời ở thời điểm tranh cãi ồn ào như hiện tại.

Đây cũng là điểm mấu chốt cho thấy, giọng hát Thiều Bảo Trâm có ảnh hưởng lớn trong việc đưa bài hát tiếp cận khán giả. Thiều Bảo Trâm hát tiến bộ trong Chị Đẹp, nhưng nhìn chung màu giọng của cô vẫn thiếu điểm nhấn, không đặc sắc. Để gây ấn tượng, Thiều Bảo Trâm nên chọn những sáng tác đủ không gian để phô diễn kỹ thuật, thế mạnh nốt cao của mình. Những ca khúc có màu sắc như Không Lời dễ hát, cao độ bình ổn, nhưng để truyền tải đúng cảm xúc, thì màu giọng là 1 yêu cầu rất quan trọng.

Vì nhiều yếu tố, mà Thiều Bảo Trâm chưa thể bật lên. Khán giả tự hỏi, không biết một ngày Thiều Bảo Trâm dám bứt phá, bước ra khỏi lối mòn kể lể chuyện tình yêu và âm nhạc an toàn thì thế nào. Người hâm mộ kỳ vọng Thiều Bảo Trâm sẽ tìm ra được hướng đi phù hợp, trông chờ thêm ở sản phẩm sau ấn tượng hơn, giúp cô tận dụng bàn đạp của Chị Đẹp tốt hơn.