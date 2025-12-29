Chị dâu của Đoàn Văn Hậu nhắc thẳng tên Doãn Hải My giữa tin đồn to tiếng với chồng và mẹ, thái độ ra sao?

Những ngày gần đây, cái tên Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện tin đồn cô nàng "to tiếng" với chồng và mẹ chồng trong chuyến du lịch Sa Pa. Dù người trong cuộc đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng, song câu chuyện vẫn khiến cư dân mạng xôn xao không dứt.

Giữa lúc dư luận còn bán tín bán nghi, mọi động thái từ phía gia đình Đoàn Văn Hậu - nhà chồng của Doãn Hải My - đều được soi kỹ từng chi tiết. Và mới đây, chị dâu của Văn Hậu đã có một hành động nhỏ nhưng đủ khiến netizen hiểu nên tin vào lời đồn hay không.

Cụ thể, trên trang cá nhân, cô nàng Lan Anh - chị dâu của Đoàn Văn Hậu - mới đây đã đăng tải story khoe quà sinh nhật nhận được từ em dâu Doãn Hải My. Món quà gồm một chiếc bánh kem xinh xắn với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật bác Anh" cùng một chiếc áo khoác mùa đông ấm áp. Đáng chú ý hơn cả là cách Lan Anh nhắc thẳng tên Doãn Hải My và gọi cô là "em yêu" kèm biểu tượng đầy tình cảm.

Chỉ một story ngắn ngủi nhưng lại mang sức nặng không hề nhỏ, hoá giải tin đồn thất thiệt. Không drama, không đôi co, cũng chẳng cần lời giải thích dài dòng, khoảnh khắc này đủ để thấy mối quan hệ chị em dâu trong gia đình Đoàn Văn Hậu vẫn vô cùng êm ấm. Từ cách chọn quà tinh tế đến lời chúc giản dị, Doãn Hải My ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhiều người.

Chị dâu Văn Hậu gây chú ý với story dành cho Doãn Hải My giữa drama (Ảnh: FBNV)

Netizen cũng nhanh chóng để lại bình luận cho rằng đây chính là "cú minh oan" nhẹ nhàng nhưng hiệu quả dành cho Doãn Hải My, xóa tan nghi vấn về việc nàng dâu Hà thành bị cho là "chảnh", khó hòa hợp với gia đình chồng xuất thân nông dân. Thực tế, qua những gì được chia sẻ công khai, Doãn Hải My vẫn cho thấy hình ảnh khéo léo, tinh tế và được nhà chồng yêu mến.

Giữa lúc thị phi bủa vây, đôi khi không cần lên tiếng quá nhiều, chỉ một động thái từ người thân trong gia đình cũng đủ nói lên tất cả. Và trong câu chuyện này, story của chị dâu Đoàn Văn Hậu chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất.