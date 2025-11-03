Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

Sau hai năm về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới đầy ngọt ngào và sang trọng. Bộ ảnh của đôi bố mẹ trẻ mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng toát lên sự viên mãn, hạnh phúc của cặp đôi vàng làng bóng đá Việt.

Văn Hậu và Hải My sau 2 năm về chung một nhà

Trong loạt ảnh mới, Doãn Hải My gây ấn tượng mạnh với nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Nàng WAG khoe đôi chân thon dài và làn da sáng mịn. Sau hai năm kết hôn, dù đã sinh con nhưng Hải My vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, gu thời trang tinh tế cùng thần thái dịu dàng nhưng đầy tự tin của một người phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc.

Còn Đoàn Văn Hậu cũng khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành hơn hẳn. Nam cầu thủ diện vest đen cổ điển, kết hợp sơ mi trắng và nơ đen, tạo hình ảnh quý ông bảnh bao. Ánh mắt anh hướng về vợ trong từng khung hình, thể hiện rõ tình cảm và sự nâng niu dành cho nửa kia.

Hai năm sau đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 11/2023, cuộc sống của Văn Hậu và Hải My vẫn ngập tràn yêu thương. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nhau du lịch, chăm sóc con trai nhỏ và ủng hộ sự nghiệp của nhau. Nhìn bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới này, hiếm có đôi nào đã sinh con vẫn đẹp như Hải My, Văn Hậu.