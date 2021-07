Chị dẫn em vào ô tô chơi rồi mắc kẹt nhiều giờ liền giữa nắng nóng 40 độ, bé gái 2 tuổi suýt mất mạng

Ngày 17/7, thông tin trên tờ Tuổi trẻ, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết đơn vị đã cấp cứu thành công cho cháu G.T.H.Tr. (22 tháng tuổi; trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) do do mắc kẹt trên ô tô giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ C.

Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện và hiện đã được xuất viện

Theo người thân gia đình các cháu cho biết, trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 13-7, trong lúc gia đình đang làm việc, không để ý khóa cửa chiếc ô tô đang đỗ ngoài sân nên bé gái 9 tuổi đã mở cửa xe ô tô dẫn cháu Tr. vào trong đó chơi đùa và bị mắc kẹt lại trong xe không ra ngoài được.

Tới khoảng 3 giờ chiều, khi gia đình không tìm thấy các cháu đâu thì vội vã đi tìm và phát hiện ra sự việc. Vội vã mở cửa xe thì 2 cháu đã rơi vào tình trạng bất tỉnh do ngạt khí. Đặc biệt là cháu Tr. đã có dấu hiệu ngừng thở, toàn thân tím tái và bất động.



Gia đình nhanh chóng đưa 2 cháu tới trạm y tế gần nhà để được cấp cứu. Sau đó 2 cháu được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện. Tuy nhiên, bé H.Tr. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để điều trị do tình trạng nặng hơn.

Ảnh minh họa.

Tờ Người lao động dẫn lời bác sĩ Lê Nguyệt Minh, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, bệnh nhi Tr. nhập viện trong tình trạng nguy hiểm như sốt cao 38,5 độ C, kích thích, lơ mơ và đại - tiểu tiện không tự chủ. Sau đó bé được độc chẩn đoán bị ngạt khí do mắc kẹt trong xe ô tô.

Tiếp đó, bác sĩ đã cho bé thở oxy nồng độ cao, tiêm hạ sốt, truyền dịch chống tình trạng mất nước, tiến hành làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn của trẻ.

Sau khoảng hơn 1 tiếng được điều trị tích cực theo phác đồ thì tình trạng sức khỏe của trẻ đã tiến triển tốt hơn, da niêm mạc hồng hào và thoát mê. Kết quả xét nghiệm cũng không có gì bất thường.

Sau khoảng 2 ngày điều trị, cháu Tr. đã dần hồi phục, tiếp xúc tốt và ăn uống được bình thường. Rất may là trẻ không có dấu hiệu bị tổn thương thần kinh. Sau 4 ngày được điều trị, bệnh nhi được xuất viện về nhà với gia đình.