Hằng năm, cứ vào khoảng đầu tháng 6, hàng triệu sĩ tử tại Trung Quốc lại bước vào kỳ thi đại học - cuộc đua khốc liệt và mang tính bước ngoặt bậc nhất trong cuộc đời mỗi học sinh. Bên cạnh những áp lực căng thẳng từ đề thi hay điểm số, những câu chuyện bên lề phòng thi luôn là chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Trong số đó, có những tình huống nghẹt thở đến mức ngay cả những kịch bản phim ảnh cũng không dám dựng thành. Câu chuyện xảy ra tại điểm thi Thâm Quyến (Trung Quốc) của một nữ sinh có biệt danh là Jennifer trong kỳ thi đại học năm 2026 là một minh chứng như thế.

Theo đó, Jennifer đến từ trường Trung học Nam Đầu, Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc). Chiều 9/6 vừa qua, Jennifer bước vào bài thi môn Tư tưởng chính trị - một trong những môn thi tự chọn theo mô hình thi "3+1+2" được áp dụng tại khu vực tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, khi đồng hồ phòng thi hiển thị chỉ còn đúng 25 phút là kết thúc thời gian làm bài, nữ sinh này bàng hoàng phát hiện toàn bộ đáp án của câu tự luận lớn thứ 4 đã bị cô chép nhầm vào vùng trả lời của câu lớn thứ 3.

Trớ trêu thay, câu thứ 3 lại là câu Jennifer cảm thấy tâm đắc nhất với số điểm lên tới 7 điểm - một con số không hề nhỏ. Đứng trước hai lựa chọn hoặc là chấp nhận mất điểm để an toàn, hoặc là xin đổi một tờ phiếu trả lời mới và chép lại từ đầu trong vòng 25 phút ngắn ngủi, gần như không có thời gian để đắn đo, Jennifer quyết định giơ tay xin đổi phiếu trả lời.

Jennifer kể lại trải nghiệm của mình và gây bão MXH

Để hiểu được quyết định của Jennifer "điên rồ" và áp lực đến mức nào, cần biết rằng bài thi đại học tại Trung Quốc có cấu trúc môn học rất nặng, đặc biệt là các môn khoa học xã hội như Chính trị, Lịch sử, Địa lý.

Về hình thức làm bài, thí sinh sẽ được phát đề bài riêng và một tờ "Phiếu trả lời trắc nghiệm kiêm tự luận". Thí sinh phải dùng bút chì 2B để tô các ô trắc nghiệm và dùng bút bi mực đen để viết câu trả lời tự luận vào đúng các khung ô vuông được quy định sẵn cho từng câu. Phiếu này sau đó sẽ được scan vào máy tính để chấm tự động (đối với trắc nghiệm) và chia cắt các khung chữ cho giám khảo chấm trên màn hình (đối với tự luận). Nếu viết lệch khung, máy tính sẽ không quét được và thí sinh bị tính 0 điểm.

Với môn Tư tưởng chính trị mà Jennifer đã chọn, thời gian làm bài kéo dài 75 phút, từ 14h30 đến 15h45 ngày 9/6. Đề thi cực kỳ dài với lượng chữ đọc hiểu khổng lồ và yêu cầu thí sinh phải viết liên tục. Việc đổi một tờ phiếu mới đồng nghĩa với việc toàn bộ phần trắc nghiệm đã tô và các câu tự luận làm đúng trước đó đều bị tịch thu và hủy bỏ. Thí sinh phải chạy đua với thời gian để vừa tô lại trắc nghiệm, vừa viết lại các câu tự luận cũ, vừa hoàn thành các câu chưa làm.

Có thể nói, quyết định đổi phiếu trả lời trong phòng thi đại học thực sự là một canh bạc đáng sợ. Phần lớn thí sinh sẽ không đủ dũng khí để làm điều đó, bởi chỉ cần nghĩ đến việc bao nhiêu công sức trước đó bị xóa sạch là tim đã đập loạn nhịp. Nhưng Jennifer đã không cho phép bản thân rơi vào hoảng loạn. Khi nhận được tờ phiếu mới, cô hoàn toàn không có thời gian để đọc lại đề hay sắp xếp lại ý tứ mà chỉ có thể dựa vào trí nhớ và bản năng để viết một mạch.

Kết quả là, trong vòng 25 phút nghẹt thở trước khi tiếng chuông hết giờ vang lên, nữ sinh đã hoàn thành tổng cộng 7 câu tự luận lớn của môn Chính trị, đồng thời tô kín toàn bộ các ô trả lời trắc nghiệm.

Trong vòng 25 phút ngắn ngủi, nữ sinh đã hoàn thành việc điền hết đáp án các câu trắc nghiệm và viết lại theo trí nhớ 7 câu tự luận lớn

Ở câu tự luận cuối cùng, do đoạn ngữ liệu đề bài quá dài, Jennifer thừa nhận cô không thể triển khai bài viết một cách chi tiết mà chỉ tập trung nêu bật các luận điểm cốt lõi nhất. Cô thẳng thắn chia sẻ bản thân không phải thần thánh, lúc đó áp lực đè nặng đến nghẹt thở, nhưng cô đã nhanh chóng đưa ra chiến lược, đó là câu nào có thể giật điểm thì dốc toàn lực để giật, chi tiết nào không kịp viết sâu thì tạm thời bỏ qua.

Sự việc sau khi lan truyền đã khiến dư luận vô cùng thán phục trước sự gan dạ của cô gái trẻ. Thế nhưng, lòng can đảm không phải là yếu tố duy nhất làm nên kỳ tích này, mà điều quan trọng nhất chính là năng lực tự phán đoán.

Có thể thấy, Jennifer dám đổi phiếu không phải vì sự bốc đồng liều lĩnh mà vì cô hiểu rất rõ tốc độ viết chữ của bản thân, biết rõ những kiến thức nào đã nằm lòng trong lòng bàn tay để có thể "xuất dữ liệu" ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Sự tự tin đó không phải tự nhiên có được trong phòng thi mà hẳn là kết quả của quá trình tích lũy, mài giũa từng ngày qua các bài tập và kỳ thi thử.

Được biết, trong kỳ thi mô phỏng lần 2, cô từng đạt tới 94/100 điểm và gần như không sai một câu trắc nghiệm nào. Điều này chứng minh cô đã đạt đến độ chín muồi cả về tốc độ lẫn tư duy giải đề. Vào thời khắc quyết định, nữ sinh này chỉ việc lôi những "vũ khí" đã được huấn luyện thành thục ra để chiến đấu.

Hình ảnh đời thường của Jennifer

Nhiều người sẽ quy kết thành công này cho yếu tố "tâm lý vững vàng". Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Tâm lý tốt không phải là thứ vô hình vô căn cứ, mà nó cần một bệ đỡ vững chắc từ thực lực. Nếu không có sự thành thục đến mức bản năng, thì dù đầu óc có tỉnh táo đến mấy, tay bạn cũng không thể viết ra chữ khi nhìn đồng hồ đếm ngược.

Sau khi câu chuyện bỗng chốc trở thành tâm điểm trên MXH, Jennifer đã chính thức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Cô bạn gửi lời xin lỗi vì sự cố của mình đã làm ảnh hưởng đến phòng thi, đồng thời tiết lộ lý do chép nhầm là do hôm đó sức khỏe không tốt, đầu óc kém tỉnh táo.

Đáng chú ý, Jennifer thẳng thắn chia sẻ cô không hề muốn cổ xúy cho hành động này: "Mình hoàn toàn không khuyến khích hành vi đó và không đề cao giá trị quan này. Trong lúc phòng thi nước rút, mình không kịp suy nghĩ kỹ nên mới đưa ra quyết định thiếu lý trí như vậy". Cô bạn cũng cho biết lực học của mình rất bình thường và gửi lời cảm ơn đến sự nghiêm túc, minh bạch của các thầy cô giám thị khi đã kiểm tra kỹ lưỡng để chứng minh phòng thi hoàn toàn không có tiêu cực.