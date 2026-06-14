Con thân yêu, khi con đặt bút xuống và bước ra khỏi phòng thi, hành trình 12 năm đèn sách gian khổ, 3 năm trung học phổ thông rực lửa của con đã chính thức vẽ nên một dấu chấm hết.

Nhìn lại hơn 1.000 ngày đêm miệt mài bên bàn học ấy, mẹ luôn nhìn thấy và ghi khắc vào trong tim. Biết bao nhiêu đêm muộn, khi ánh đèn của vạn gia đình đã dần tắt lịm, trên bàn học của con vẫn luôn thắp sáng một ngọn đèn cô độc. 2 ngày thi đại học ngắn ngủi là trận chiến cuối cùng để con dốc hết sức mình, nhưng đối với mẹ và bố, đó lại là những giờ phút lặng thầm dõi theo với biết bao niềm lo nghĩ, ngập tràn sự bận lòng.

Chỉ đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, nhìn thấy con khoác ba lô bước ra với bước chân nhẹ nhõm, đôi lông mày và ánh mắt đều giãn ra rạng rỡ, tảng đá treo lơ lửng trong lòng mẹ bấy lâu nay mới thực sự được hạ xuống. 3 năm phong ba bão táp, con đã vất vả nhiều rồi!

Nhân lúc kỳ thi vừa hạ màn, mẹ muốn gạt bỏ mọi sự đánh giá, phán xét từ thế giới bên ngoài để ngồi lại, yên lặng nói với con vài lời gan ruột. Vào giờ phút này, mẹ muốn con hiểu rằng điều mẹ quan tâm nhất chưa bao giờ là điểm số, hay con sẽ vào trường đại học nào, mà là bản lĩnh và tầm vóc của con trong cách làm người, đối thế suốt quãng đời về sau.

Kỳ thi đại học là điểm kết thúc của tuổi thanh xuân, nhưng lại là điểm khởi đầu thực sự của cuộc đời. Tiếp sau đây là 6 điều còn quan trọng hơn cả điểm số, còn trân quý hơn cả những ngôi trường danh tiếng, mong con sẽ đọc hiểu, khắc cốt ghi tâm và thực hành suốt đời:

1. Về kỳ thi: Chỉ là một trạm dừng, không đại diện cho điểm cuối

Con yêu thân mến, khoảnh khắc đặt bút xuống, con cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng đè nặng trên vai suốt 3 năm qua. Dù kết quả cuối cùng là như ý nguyện hay còn chút tiếc nuối, mẹ đều muốn nói với con rằng: "Con đã nỗ lực hết mình, con là niềm tự hào của mẹ".

Không ai có thể đứng trên đỉnh cao cuộc đời và giành lấy tất cả chỉ sau một kỳ thi; cũng không ai vì một kỳ thi mà ngã xuống vực sâu để rồi vĩnh viễn không thể gượng dậy. Kỳ thi đại học chỉ là một bài trắc nghiệm bình thường nhất trong vô số lần thử thách của cuộc đời mà thôi. Nó kiểm tra sự tích lũy kiến thức suốt 12 năm của con, nhưng không kiểm tra được nhân cách, tâm tính và càng không thể quyết định được độ cao trong cuộc đời con sau này.

Nhìn lại hơn 1.000 ngày đêm đó, thứ quý giá hơn cả điểm số chính là sự kiên trì của con. Đó là sự "bướng bỉnh" cắn răng chịu đựng khi mệt mỏi, là lòng can đảm không hề lui bước khi mơ hồ, là sự dẻo dai đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Những đêm thức trắng, những trang sách đã đọc, những cuốn sách đã học thuộc, những giọt nước mắt đã rơi đều không hề lãng phí. Chúng đã lặng lẽ thấm vào máu thịt, rèn giũa tâm tính, đúc kết nên nghị lực và bản lĩnh cho con.

Con yêu, cuộc đời còn rất dài, giông bão tương lai chắc chắn sẽ còn mãnh liệt hơn phòng thi rất nhiều. Nhưng chỉ cần con nhớ rõ bản thân đã từng dốc hết sức mình như thế nào thì quãng đời còn lại, dù có rơi vào bất kỳ hoàn cảnh khốn cùng nào, con chắc chắn vẫn có đủ dũng khí để lội ngược dòng, lật ngược thế cờ.

Con yêu, 3 năm này con thực sự đã vất vả và nỗ lực rất nhiều. Dù kết quả có ra sao, con cũng không cần phải bận lòng, bởi vì trong tim mẹ, con mãi mãi là báu vật duy nhất, là sự tồn tại không gì có thể thay thế được.

2. Về sự ly biệt: Gặp gỡ là duyên phận, chia tay là trưởng thành

Có người nói kỳ thi đại học kết thúc chính là một cuộc chia tay lớn. Mẹ hoàn toàn đồng ý với điều đó. Kỳ thi này đồng nghĩa với việc tuổi trẻ đang tiến về chương cuối, những người từng ngày đêm bầu bạn bên con, từ nay về sau sẽ rẽ lối sang những hành trình riêng, mỗi người một phương trời.

Mẹ từng đọc được một đoạn văn thế này trên mạng: "Kỳ thi đại học chẳng qua là rất nhiều người cùng làm chung một đề thi, rồi quyết định xem mình sẽ đến thành phố nào, học ngôi trường nào. Nhưng cuối cùng bạn sẽ nhận ra, mỗi một câu hỏi làm sai thực chất là để bạn gặp được đúng người, còn mỗi một câu hỏi làm đúng là để giúp bạn gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình".

Nghĩ lại quãng thời gian 3 năm qua, tiếng đọc bài vang vọng trong lớp học, những giờ ra chơi đùa nghịch, những đêm kề vai sát cánh giải đề đều là những ký ức rực lửa nhất trong tuổi thanh xuân của con. Thế nhưng, trạng thái bình thường lớn nhất của cuộc đời chính là dòng người đến rồi đi, tụ hợp và ly tán đều có kỳ hạn. Kỳ thi hạ màn, lễ tốt nghiệp đến gần, những người bạn học từng sớm tối có nhau sẽ lên đường đến những thành phố khác nhau để mở ra cuộc sống mới. Những người thầy cô từng gặp mặt mỗi ngày, quãng đời còn lại có lẽ khó có ngày tái ngộ.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều như vậy, không thể tránh khỏi dòng người qua lại, cũng không thể né được những cuộc chia ly vội vã. Con yêu, mẹ mong con học cách trân trọng và cũng học cách buông bỏ.

Hãy trân trọng mỗi cuộc gặp gỡ tình cờ và hãy đối diện một cách lịch sự, thanh thản trước mỗi cuộc chia ly đã hẹn trước. Không cần phải lưu luyến quá khứ không rời, cuộc đời giống như một chuyến tàu, có người lên xe thì tất sẽ có người xuống xe. Chúc con trân trọng mỗi lần gặp gỡ, biết ơn mỗi đoạn đường đồng hành, từ nay cùng bạn bè cũ tự mình nỗ lực để rồi gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.

3. Về tính tự kỷ luật: Ánh hào quang đều đến từ sự tích lũy âm thầm

Sau kỳ thi, mẹ nghĩ con chắc chắn sẽ vô cùng thả lỏng, cảm thấy bản thân cuối cùng đã thoát khỏi bể khổ và có thể buông thả hoàn toàn. Nhưng mẹ muốn trịnh trọng nói với con rằng việc học trước kỳ thi đại học chỉ là sự ứng thí bị động; còn sự trưởng thành sau kỳ thi mới là cuộc đời chủ động sống vì chính mình.

Bước vào đại học, không còn ai thúc giục con học tập, không còn ai quản thúc hành vi của con, tất cả đều dựa vào sự tự giác và tính tự kỷ luật. Kỳ thi đại học quyết định điểm xuất phát của con, nhưng thứ thực sự quyết định tương lai của con lại là quá trình không ngừng học hỏi và trưởng thành sau đó. Muốn không lãng phí 4 năm đại học, điều mấu chốt là phải liên tục nâng cao năng lực của bản thân.

Con phải hiểu rằng, sự cạnh tranh trong xã hội tương lai không bao giờ chỉ nhìn vào một tờ văn bằng. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của một người, một nửa đến từ kiến thức chuyên môn, một nửa đến từ những kỹ năng mềm được tích lũy ngày qua ngày. Một cơ thể khỏe mạnh có được từ việc kiên trì vận động, một tầm nhìn và tư duy rộng mở có được từ việc duy trì thói quen đọc sách, năng lực giao tiếp không ngừng được mài giũa, nhận thức liên tục được nâng cao... tất cả đều sẽ trở thành tài sản quý giá của con sau này.

Không có sự thành công nào là có thể đạt được trong một sớm một chiều, không có sự xuất sắc nào tự nhiên mà có. Mọi sự thăng hoa rực rỡ trong đời thực chất đều là kết quả của một quá trình tích lũy âm thầm.

Con yêu, quãng đời còn lại, mẹ mong con từ bỏ sự lười biếng, giữ vững tính kỷ luật và không ngừng trưởng thành, lặng lẽ bám rễ sâu trong những ngày tháng chưa ai ngó ngàng tới. Con muốn nhìn ngắm phong cảnh bao la vô tận, con buộc phải dốc hết sức mình để đứng ở vị trí cao nhất.

4. Về ước mơ: Có đam mê mới có thể đi xa

Kỳ thi đại học đã kết thúc, việc đăng ký nguyện vọng chọn trường, chọn ngành đã trở thành bài toán mới ngay trước mắt con. Rất nhiều người khi chọn trường, chọn ngành luôn vây quanh điểm số để rồi đắn đo, cân đo đong đếm mà quên mất việc lắng nghe tiếng lòng của chính mình.

Mẹ muốn nói với con rằng điểm số chỉ xác định ranh giới của các lựa chọn, còn niềm đam mê mới thực sự quyết định độ cao mà con có thể chạm tới trong cuộc đời. Niềm hạnh phúc lớn của đời người chính là chọn được một thứ mình yêu và kiên trì với nó suốt đời. Lấy đam mê làm áo giáp, lấy ước mơ làm la bàn, dốc lòng đào sâu trong lĩnh vực mình yêu thích để nở rộ ánh hào quang của riêng mình.

Đối với con, ước mơ không phải là một nơi nào đó xa xôi, mơ hồ, mà là hướng đi con thực lòng hướng tới, là lĩnh vực con muốn vì nó mà phấn đấu trong tương lai. Đi qua những năm tháng này, mẹ ngày càng hiểu ra rằng chỉ khi dấn thân vào những việc mình thực sự yêu thích và có sở trường, con mới có thể đi được đường dài và gặt hái được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Con hãy thử tĩnh tâm lại và tự hỏi chính mình: Nội tâm con thực sự thiên vị điều gì? Sở trường của con nằm ở đâu? Con đang hướng tới một cuộc sống như thế nào? Chọn ngành học tuyệt đối đừng chạy theo những thứ đang "hot" một cách mù quáng hay bắt chước người khác, chỉ có lựa chọn tuân theo bản tâm mới giúp con đường tương lai bớt đi vài phần gập ghềnh.

Con à, trên đời này có 2 thứ mà người khác không bao giờ có thể cướp đi được của con: một là ước mơ nơi đáy tim, hai là kiến thức trong trí óc. Đường đời phía trước dù bằng phẳng hay trắc trở, hy vọng con luôn tràn đầy nhiệt huyết, trong mắt có ánh sáng, trong lòng có lý tưởng và dưới chân có đại lộ thênh thang.

5. Về sở thích: Chiều chuộng bản thân là một bài học suốt đời

Một nhà văn nổi tiếng từng nói: "Con người ta luôn phải yêu thích một điều gì đó, giống như cỏ cây chung thủy với cảnh sắc bốn mùa".

Học vấn và tính kỷ luật giúp chúng ta đứng vững một cách ung dung; còn sở thích và đam mê chính là sức mạnh chữa lành cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn. Đời người luôn có những điều nhiễu loạn, mệt mỏi và mơ hồ là điều không thể tránh khỏi. Một niềm yêu thích thuần túy chính là bến đỗ bình yên trong cuộc sống, giúp chúng ta thoát khỏi những vụn vặt và xua tan những điều tầm thường thường nhật. Nó không liên quan đến được mất, chỉ đơn giản là để chiều chuộng, làm vui lòng bản tâm của mình.

Đọc sách, vận động, thư pháp, hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh... mỗi một sở thích đều có thể giúp chúng ta bắt trọn những điều tốt đẹp và xoa dịu cảm xúc. Sở thích làm phong phú cuộc sống và cũng nhào nặn nên một phiên bản hoàn thiện hơn của chính con.

Bước vào cánh cổng đại học, sân khấu sẽ rộng lớn hơn, người con gặp cũng nhiều hơn. Sở hữu niềm đam mê và sở trường của riêng mình, con sẽ càng trở nên tự tin, thản đãng và tỏa ra thứ ánh sáng độc nhất vô nhị. Hy vọng con chọn được một niềm yêu thích và lâu dài kiên trì với nó. Ở giữa đời thường ồn ào náo nhiệt vẫn giữ được sự thanh tịnh trong tâm, tìm thấy chất thơ của cuộc sống.

6. Về tương lai: Độc lập tiến bước, hướng về phía mặt trời

Kỳ thi đại học hạ màn, những năm tháng thiếu niên xanh ngắt đã vẽ nên dấu chấm hết tại đây, một chương mới của tuổi trưởng thành đã chính thức mở ra. Từ nay về sau, con không còn là đứa trẻ được gia đình che chở, chỉ cần chuyên tâm đọc sách nữa. Những lựa chọn, giông bão, sự mơ hồ và vô vàn điều chưa biết trên đường đời, tất cả đều cần con phải tự mình đối mặt.

Trong những ngày tháng tới, con có thể sẽ tiếp tục phấn đấu vì học nghiệp, hoặc bôn ba khắp nơi vì cuộc sống. Áp lực, uất ức, bàng hoàng và mệt mỏi đều có thể kéo nhau ùn ùn kéo đến. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi độc hành, không ai có thể mãi mãi đi bên cạnh bảo bọc cho con, và cũng không ai có thể thay thế con trải nghiệm sự trưởng thành.

Vào những thời khắc khó khăn nhất, xin con hãy nhớ kỹ, đường đời rốt cuộc vẫn phải tự mình bước đi một cách vững vàng. Mọi vấp ngã và rèn luyện đều sẽ trở thành những thu hoạch quý giá trên con đường trưởng thành.

Có người nói: "Một người có thể đạt được thành tựu hay không, mấu chốt không nằm ở việc họ có xuất thân từ trường danh tiếng, theo học danh sư hay không, mà nằm ở chính bản thân họ".

Từ nay về sau, con hãy thử buông bỏ sự ỷ lại, không còn trông chờ vào sự bảo bọc hay cứu rỗi của người khác. Hãy tu dưỡng nội tâm để trở nên trầm tĩnh và kiên cường, dùng tư thế tích cực nhất để kiến tạo nên cuộc đời thuộc về riêng mình. Đêm dài đằng đẵng rồi cũng sẽ đón lấy ánh bình minh, giông bão cuộc đời, hy vọng con học được cách tự mình cầm ô, ung dung tiến bước.

Và lời cuối mẹ muốn nhắn nhủ:

Một tờ đề thi đại học với vài trang giấy mỏng manh có thể đo lường được điểm số nhưng không quyết định được cuộc đời. Điểm số chỉ định nghĩa quá khứ của con, còn tâm thế, tầm nhìn, nhân cách và tính kỷ luật mới là thứ quyết định cả một đời của con.

Mẹ chưa bao giờ mong con phải giàu sang phú quý hay hào quang rực rỡ, mẹ chỉ cầu mong con một đời bình an thuận suôn sẻ, ấm áp và lương thiện; sống một cách tự tại, phóng khoáng và không phụ lòng chính mình.

Con yêu, hãy nỗ lực chạy về phía trước đi thôi!

Thế giới bên ngoài vô cùng rực rỡ. Chúc con đi khắp núi sông vạn dặm vẫn giữ được sơ tâm như thuở ban đầu, nguyện cho con trải qua ngàn cánh buồm sóng gió, khi trở về vẫn là chàng thiếu niên năm ấy.