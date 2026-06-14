10 năm trước, Lý Tuyết Doanh là một trong những gương mặt được chú ý của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Cô sở hữu học vấn đáng nể khi tốt nghiệp Đại học University College London (UCL), thông thạo tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý. Năm 2010, cô tham gia Hoa hậu Hong Kong và giành danh hiệu "Người đẹp ăn ảnh nhất", sau đó bước chân vào TVB với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Phẫn nộ đường phố 2, Xung thượng vân tiêu II, On Call 36 giờ II... Khi ấy, nhiều người tin rằng Lý Tuyết Doanh hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong giới giải trí.

Thế nhưng vào năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ chấm dứt hợp đồng với TVB trước thời hạn và rời khỏi ánh đèn sân khấu.

Hai năm sau, cô kết hôn với doanh nhân ngoài ngành giải trí tên Andrew, rồi chuyển đến Singapore sinh sống. Hiện tại, cặp đôi đã có hai cô con gái.

Cô kết hôn với doanh nhân ngoài ngành giải trí tên Andrew, rồi chuyển đến Singapore sinh sống.

Trên trang cá nhân, Lý Tuyết Doanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đưa hai con đi du lịch, khám phá thế giới.

Mới đây, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lý Tuyết Doanh chia sẻ loạt ảnh chụp cùng chồng tại Italy - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai người. Trong những bức hình, cặp đôi nắm tay nhau dạo phố, ánh mắt vẫn đầy yêu thương như thuở mới yêu.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả không phải nhan sắc gần như không thay đổi ở tuổi 40, mà là cuộc sống bình yên cô đang có. Trên trang cá nhân, Lý Tuyết Doanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đưa hai con đi du lịch, khám phá thế giới. Nhìn những đứa trẻ tự tin, vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nhiều người bất giác nghĩ đến một điều:

Có lẽ quyết định "từ bỏ" hào quang năm xưa lại là lựa chọn giúp cô có được hạnh phúc hôm nay.

Đôi khi hạnh phúc là được chứng kiến con lớn lên mỗi ngày, là cùng con đi qua những chuyến đi, là có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của tuổi thơ.

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ thường được khuyến khích phải làm thật nhiều thứ cùng lúc: thành công trong sự nghiệp, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái hoàn hảo, giữ gìn nhan sắc và không được phép đánh mất chính mình.

Nhưng thực tế, cuộc đời luôn là những lựa chọn. Không phải ai cũng có thể ôm trọn tất cả.

Có người chọn tiếp tục chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Có người chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối. Điều quan trọng là hiểu mình đang đánh đổi điều gì và điều gì thực sự mang lại hạnh phúc cho bản thân.

Lý Tuyết Doanh từng có danh tiếng, có cơ hội, có sự chú ý của công chúng. Nhưng cô đã chọn một cuộc sống khác: làm vợ, làm mẹ và đồng hành cùng các con trong những năm tháng đầu đời.

Đôi khi hạnh phúc là được chứng kiến con lớn lên mỗi ngày, là cùng con đi qua những chuyến đi, là có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của tuổi thơ.

Nhiều chuyên gia giáo dục từng nhận định rằng điều trẻ em cần nhất không phải là những món đồ đắt tiền hay các lớp học chất lượng cao, mà là sự hiện diện thực sự của cha mẹ. Một đứa trẻ được đồng hành, được lắng nghe và được yêu thương thường có nền tảng cảm xúc vững vàng hơn rất nhiều.

Nhìn hai cô con gái của Lý Tuyết Doanh trong những bức ảnh đời thường, người ta dễ cảm nhận được điều đó.

Có thể cô đã từ bỏ một phần hào quang của người nổi tiếng. Có thể cô đã bỏ lỡ một vài cơ hội trong sự nghiệp. Nhưng đổi lại, cô có mặt trong tuổi thơ của các con. Và với nhiều người mẹ, đó có lẽ là một thành công không giải thưởng nào có thể thay thế. Bởi sau cùng, điều con cái nhớ về cha mẹ khi trưởng thành hiếm khi là chức danh, giải thưởng hay mức lương của họ. Điều còn lại thường là những bữa cơm gia đình, những chuyến đi cùng nhau và cảm giác rằng: Khi con cần, mẹ luôn ở đó.

Có lẽ đó cũng là lý do nhiều người nhìn vào cuộc sống hiện tại của Lý Tuyết Doanh và cảm thấy ngưỡng mộ.