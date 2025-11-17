Chỉ cần nhìn vào mặt có thể biết thận của bạn khỏe đến mức nào: Phương pháp cực đơn giản để nuôi dưỡng và tăng cường thận hiệu quả

Thận hoạt động như một "máy lọc nước" của cơ thể, loại bỏ các chất thải trao đổi chất vô ích, điều hòa cân bằng nước và điện giải. Thận đồng thời sở hữu chức năng bù trừ mạnh mẽ. Khi thận gặp vấn đề, cơ thể cũng sẽ đưa ra những tín hiệu cảnh báo.

Nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì bất thường trên khuôn mặt, điều đó có nghĩa là thận của bạn có vấn đề!

1. Sự dẫn lưu của thận bất thường, gây sưng mắt

Nếu bạn thức dậy sau một đêm ngủ ngon và thấy mí mắt bị sưng, thì đó thường là dấu hiệu của vấn đề về thận.

2. Thận hư, nội nhiệt quá độ, sắc mặt tối sầm

Người bị thận yếu thường có làn da xỉn màu, thô ráp và sạm đen. Trường hợp nặng hơn, họ có thể bị quầng thâm, mụn trứng cá ở tuổi trung niên và bọng mắt sớm.

3. Khi thận và lá lách bị kích thích, đầu mũi sẽ chuyển sang màu đỏ

Nếu đầu mũi của bạn vẫn đỏ trong thời gian dài, kèm theo mụn nhọt và mụn trứng cá thì đó là dấu hiệu của chứng thận hư hoặc nội nhiệt.

4. Viêm thận mãn tính, kèm theo chứng hôi miệng

Nhìn chung, những người bị viêm thận mãn tính thường có mùi khó chịu trong miệng.

5. Viêm niệu đạo khó bài tiết, gây ngứa da

Nếu độc tố niệu khó bài tiết qua nước tiểu, chúng sẽ di chuyển đến da và được bài tiết ra ngoài, gây kích ứng da và ngứa.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào trong năm triệu chứng này, điều đó cho thấy thận của bạn có vấn đề. Trong trường hợp đó, bạn cần thực hiện các biện pháp để bổ thận.

Những biện pháp tăng cường chức năng thận

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng thận có chức năng tích tinh, điều tiết xương, sinh tủy, thông với tai. Đặc biệt, người bệnh thận có thể bổ thận, tăng cường chức năng thận và cải thiện tình trạng đau lưng bằng cách massage tai.

1. Phương pháp nâng dái tai

Đặt ngón trỏ lên phía dái tai, ngón cái ở phía đối diện, dùng cả hai ngón tay kéo lên trên và ra ngoài cho đến khi chạm đến dái tai. Thực hiện động tác này trong 3-5 phút mỗi lần, hai lần một ngày.

2. Phương pháp xoa và búng tai

Đầu tiên, nhẹ nhàng massage cả hai dái tai cho đến khi ấm lên. Sau đó, kéo dái tai xuống, để chúng tự phục hồi. Phương pháp này rất hiệu quả đối với tình trạng mất thính lực, ù tai và điếc. Thực hiện 20 lần mỗi lần, mỗi ngày một lần.

3. Che tai bằng cả hai tay

Dùng lòng bàn tay che dái tai, dùng ngón tay đỡ sau gáy. Dùng ngón trỏ gõ nhẹ ngón giữa - gọi là "gõ trống trời". Làm như vậy 3-5 lần mỗi ngày. Bài tập này rất hiệu quả đối với chứng thận hư và suy giảm trí nhớ.

4. Phương pháp massage toàn bộ tai

Xát hai lòng bàn tay vào nhau để làm ấm, sau đó vuốt tai qua lại; động tác này có thể có lợi cho thận và tăng cường sức mạnh cho phần lưng dưới của bạn.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Có thể ngâm quả kỷ tử và hoàng liên vào nước rồi uống. Cách này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên thức khuya hoặc chịu nhiều áp lực trong cuộc sống và công việc.

